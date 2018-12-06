Project Syndicate: Перед протестующими Франции стоит сложный выбор

Максим Исаев, , 09:19 — REGNUM

Было очевидно, что решение французского правительства об отмене запланированного повышения экологического налога на фоне массовых уличных протестов окажет лишь незначительное успокаивающее воздействие на протестующих. Участники протестов «желтых жилетов» заявляют, что они выражают мнение рядовых граждан Франции. Однако теперь на их плечах оказалась большая ответственность, пишет Бернар-Анри Леви в статье для издания Project Syndicate.

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Для начала протестующим следовало бы объявить о моратории на демонстрации в течение периода, достаточного для того, чтобы наладить диалог с властями, который предложил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. В частности, «желтым жилетам» следует отказаться от участия в так называемом четвертом акте протестов, который запланирован на эту субботу, 8 декабря. Ожидается, что «четвертый акт» протестов может стать еще более жестоким и разрушительным, чем все предшествующие протесты. Уже есть погибшие, зданиям нанесем серьезный ущерб, включая ряд наиболее известных памятников Парижа.

Если «желтые жилеты» придут к выводу, что протестная машина, созданная ими, вышла из-под контроля и нет никакой возможности остановить новую волну протестов 8 декабря, то они должны приготовиться к тому, что им придется помогать полиции задерживать радикальные «коричневые жилеты». Представители крайне правых и левых сил попытаются радикализировать протест. «Желтым жилетам» нужно будет ясно заявить о том, что они не хотят иметь ничего общего с насильственными акциями. Объявят ли «желтые жилеты» об отмене демонстраций или продолжат их, сейчас не так важно, как их желание решительно и недвусмысленно отмежеваться от всех политических спекулянтов, которые хотят получить выгоду за счет их страданий.

Список оппортунистов хорошо известен. К ним относится Жан-Люк Меланшон, который занял четвертое место на президентских выборах 2017 года, на которых победил нынешний французский президент Эммануэль Макрон. Сюда можно отнести и лидера политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которой пришлось раскаяться за призывы оккупировать Елисейские Поля в прошлую субботу. Также к оппортунистам можно отнести депутата Национального собрания и левого популиста Франсуа Рюффена, которому принадлежат безответственные и антиреспубликанские призывы «Долой Макрона!».

Другими словами, протестное движение «желтых жилетов» оказалось на распутье. Либо они проявят достаточную смелость и остановят протесты, чтобы сорганизоваться и выбрать собственный альтернативный путь, непохожий на путь, выбранный правящей партией «Вперед, Республика!». Движение, организованное Макроном, также включало в себя и правое, и левое крыло. Если движение «желтых жилетов» сможет подняться до уровня Макрона, то оно могло бы оставить собственный след в истории Франции.

С другой стороны, «желтые жилеты» могут и не проявить достаточной смелости, продолжив и дальше довольствоваться репортажами на телевидении. Однако, если «желтые жилеты» позволят ненависти и насилию возобладать над подлинным братством, это может привести только к росту хаоса, а не к улучшению условий жизни рядовых граждан. Движение «желтых жилетов» может оказаться в мусорном ведре истории, так же как и профашистский «желтый социализм» Пьера Бийте в начале XX века.

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«Желтым жилетам» придется выбирать между демократическим движением и обновленной версией национал-социалистического движения. Либо они направят свою волю на созидание, либо на разрушение. Выбор будет зависеть от самой сущности протестного движения, а также наличия или отсутствия политического мужества и силы воли.

Таким образом, настал момент, когда «желтые жилеты» должны сделать собственный выбор. Они смогут проявить столько же инициативы, как Макрон? Смогут ли они громко заявить о том, что верят в республиканскую демократию? Будут ли их заявления ясными и недвусмысленными? Или они позволят политическим вандалам, которых во Франции в избытке, затесаться в свои ряды?