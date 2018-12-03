Александр Лукашенко 3 декабря вызвал «на ковёр» руководство назначенного им недавно Совмина и отчитал за развал в госсекторе и хронические проблемы в социальной сфере. В произошедшем нет ничего необычного: с 1994 года бессменный руководитель республики устраивает «жэстачайшае» перетряхивание правительства, иногда в крайне резких формах. Особенность нынешней ситуации в том, что Сергея Румаса со товарищи отчитали за провалы предыдущего состава правительства спустя пресловутых 100 дней после назначения.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Среди обсуждённых на совещании вопросов — оплата труда работников бюджетных организаций, что накануне грядущей президентской кампании стало проблемой не столько социально-экономической, сколько политической. Выясняется, что нынешнее руководство Белоруссии в состоянии предложить лишь обещания — как и предыдущие составы Совмина.

«Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. — прим. автора) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит», —цитирует белорусского лидера президентская пресс-служба.

Goverment.gov.by Сергей Румас

Снова красивые слова, произносимые с серьёзным видом, снова поиск виноватых вовне, снова культовые «$500» средней зарплаты (до вычета налогов). Румас пообещал в 2019 году выйти на уровень средней зарплаты по республике выше 1 тыс. деноминированных белорусских рублей. Не забыли и о пенсионерах, обсуждая проект президентского указа «О государственном социальном страховании».

«Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в девять раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — акцентировал внимание Лукашенко.

Тем самым он констатировал хроническую проблему, которую Румас не создавал и вряд ли её решит. Пенсионный возраст в Белоруссии уже повысили — российская пенсионная реформа проводилась с учётом белорусского опыта. Однако у Белоруссии нет таких ресурсов, как у России.

В ходе совещания обсуждались пути повышения эффективности работы государственных предприятий. И здесь вскрылось невероятное: при постоянном «наведении порядка», неустанном «укреплении дисциплины» и реализации других «железобетонных требований» Лукашенко констатировал: «Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся».

President.gov.by Александр Лукашенко

Провал плана на пятилетку, причём досрочный — это серьёзный имиджевый проигрыш. Впрочем, мало кто в Белоруссии не понимает, почему были провалены предыдущие пятилетние планы и что за люди были собраны после президентской кампании 2015 года на «Всебелорусском народном собрании», через которое от имени белорусского народа было озвучено утверждение новых стратегических ориентиров новой/старой власти.

В ходе нынешнего совещания Лукашенко обострил самый главный вопрос — кадровый. Совершенно справедливо он указал на критерии отбора на должности руководителей, которым может быть поручено столь ответственное дело, как расходование денег налогоплательщиков в виде пресловутой господдержки. Попутно выяснилось, что в поддержке нуждаются не только инвалиды, но и государственные предприятия, доведённые талантливыми управленцами и крепкими хозяйственниками «до ручки».

Pixabay.com Кадровые перестановки

Дефицит кадров имеет вполне конкретное денежное измерение. Лукашенко озадачился, оценивая ситуацию с дрожжевым комбинатом в Слуцком районе, который относительно недавно позиционировался пропагандистами как подающий большие надежды: «С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать».

Лукашенко обратил внимание и на другие знаковые проекты по спасению и модернизации советского наследства — ОАО «Сукно» и ОАО «Камволь». До этого он распекал им же назначенных за провалы модернизации госпредприятий других отраслей — цементных заводов и деревообрабатывающих фабрик, льнозаводов и предприятий машиностроения. Создаётся впечатление, что президентская пресс-служба неустанно стимулирует постоянное déjà vu.

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Вопрос об ответственности за происходящее в республике, характеризуемое системным кризисом, полностью лежит на том, кто сконцентрировал в своих руках власть и назначает не только правительство, но и членов парламента, и даже руководителей провинциальных исполкомов. Ещё в прошлом веке Александр Лукашенко говорил, что у него «царские полномочия». Поэтому на «плохих бояр» вряд ли удастся перевалить ответственность. Проблема социально-экономического кризиса особенно тревожит Лукашенко накануне предстоящей президентской кампании.

«Будущий год — это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента», — цитировала президентская пресс-служба Лукашенко, выступившего 13 ноября на совещании по кадровым вопросам.

Samgtu.ru Выборы

Спустя несколько дней, 24 ноября Лукашенко огорошил минчан внезапным снятием с должности председателя Мингорисполкома (в Белоруссии градоначальников не выбирают, поэтому нет мэров) и назначением нового — Анатолия Сивака, который числился министром транспорта и коммуникаций. Важно не то, что практически любого Лукашенко может назначить на ту или иную должность и его совершенно не интересует мнение самих минчан (и не только минчан). Важно то, что новый назначенец должен будет всячески оправдывать доверие в период пресловутой предвыборной вакханалии.

«Но самое главное, у всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю. Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — напутствовал он Сивака.

Альтернативы у белорусов давно нет. Не выбора между плохим и очень плохим, а реальной альтернативы. Поэтому они и бегут из «сильной и процветающей» в «олигархическую», а то и куда подальше. Не случайно в последнее время Лукашенко так часто обращается к темам миграции из республики и демографии. К середине 30-х годов, когда по расчётам бывшего президентского помощника по экономике Кирилла Рудого республика сможет вырваться из «ловушки среднего дохода» (при благоприятном сценарии, при неблагоприятном — гораздо позже), численность трудоспособного населения Белоруссии может сократиться на треть.

Показательно, что в примерно в то же время, как Рудый выступал перед потенциальными иностранными инвесторами, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич записывалась государственным телевидением и в эфире 2 декабря выдала: «около 500 тысяч» граждан внесено в базу данных незанятых в экономике. Полмиллиона «тунеядцев» из 9,5 млн населения и 15 тысяч «официальных» безработных — на такой лжи, на таком самообмане руководство Белоруссии декларирует возможность позитивных последствий своей политики, построения «социально ориентированного государства». Пока что очевидным «достижением» стала замена пособия по безработице «налогом на тунеядцев». По словам Костевич, мифическим «тунеядцам» предстоит оплачивать не только «налог на тунеядство», но и 100% стоимости услуг ЖКХ. При этом «около 80 тысяч» вакансий существует в республиканском банке вакансий, отметила министр.

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Бен Шан. Безработные. 1938 Безработные

Впрочем, сам Лукашенко демонстративно не замечает ни кризисов, ни фальши нарисованной для пропаганды официальной статистики, ни «ловушки бедности», ни прочих ловушек и оврагов. Показательно его заявление 2 марта во время отчета Совмина, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста: «В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в $100 млрд. Только это позволит иметь зарплату $1 тыс. и не скатиться в ловушку бедности. Поэтому сегодняшние настроения «хоть бы дожить до 2025 года» — неприемлемы».

Не первый год Лукашенко твердит про «кровь из носу», требуя культовой средней зарплаты в $500 (докризисного уровня), заявляя о неприемлемости тех или иных вариантов. Однако объективная реальность такова, что перестановкой музыкантов в духе крыловского «Квартета» или пафосными заявлениями улучшить ситуацию не удаётся. Если же обратить внимание не только на субъективные факторы, но и на объективные — наличие ресурсов, ёмкость рынка, технологический уклад и многое другое, то становится ясно, что сейчас Белоруссия переживает ещё не худшие времена.

Воссоединяться с Россией нынешнее руководство Белоруссии не желает, периодически скандалит и даже заявляет о готовности жэстачайшэ отморозить уши назло Кремлю — покинуть ЕАЭС. Москва за этим всем наблюдает не первый десяток лет и, скорее всего, после требований предоставить «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства в нефтянке подбросит «телепающейся» элите братской республики что-то на поддержание штанов. Однако в целом Кремль тоже не горит желанием стимулировать интеграционные процессы. Поэтому в 2020 году ситуация в экономике Белоруссии принципиально не изменится.