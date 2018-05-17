«Концептуально иной» декрет о «тунеядцах» обсудили в Минске

Минск, , 17:22 — REGNUM Декрет №1 о содействии занятости населения сегодня, 17 мая, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич представила депутатам палаты представителей для ознакомления. Это произошло на заседании депутатов, в ходе которого Костевич также ответила на ряд вопросов по поводу документа, передаёт «БелТа».

Во время обсуждения декрета министр труда и социальной защиты отметила, что цель декрета — содействие занятости, что будет реализовываться за счёт создания специальных комиссий, куда войдут депутаты разных уровней и другие специалисты. Интересно, что для комиссий подготовят памятки, в которых, помимо прочего, будут указаны различные сложные жизненные ситуации, которые становятся препятствием при попытке трудоустроиться. Упор делается на индивидуальный подход.

Костевич сегодня также заявила, что почти половина районов страны с напряженной ситуацией на рынке труда улучшила ситуацию. По словам министра, ранее 48 городов и районов страны считались территориями со сложной ситуацией на рынке труда. Однако в настоящее время примерно в 48% из этих регионов и городов ситуация налаживается. В то же время в пяти регионах напряженность на рынке труда, напротив, лишь возросла.

Напомним, что 25 января 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, куда не вошли нормы о сборе с «тунеядцев» в размере 20 базовых величин ежегодно. Таким образом, новый декрет пришёл на смену скандальному декрету «О предупреждении социального иждевенчества», который предполагал сбор обязательного налога со всех трудоспособных, но официально не работающих граждан республики.

И хотя в декрете №1 не предусмотрен налог на «тунеядство», власти решили применить другую меру, которая, по мнению чиновников, должна подтолкнуть выходить население из теневого сектора экономики. Так, с начала 2019 года «тунеядцы» должны будут оплачивать 100-процентную стоимость субсидируемых государством услуг ЖКХ. Например, за горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. Полная оплата за горячее водоснабжение будет взиматься с 1 января 2019 года, а с 1 октября будущего года — за газовое и тепловое снабжение. Пока постановление не вступило в силу, государство субсидирует 20% от стоимости услуг ЖКХ.

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Как сами многие граждане, так и специалисты обращают внимание на то, что вряд ли подобные меры можно назвать стимулирующими людей к трудоустройству, так как в «теневой» сектор экономики люди чаще всего уходят вынуждено: из-за сложной экономической ситуации в стране.

В свою очередь министерство труда и социальной защиты сейчас изучает вопрос о мерах по ужесточению контроля за «тунеядцами». В частности, по словам главы министерства, обсуждается вопрос перехода на электронные трудовые книжки для регулярного обновления базы по трудоспособным, но не работающим гражданам.

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