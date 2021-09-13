В Москве, пусть и с опозданием (обещали открыть к ЧМ — 2018), запустили канатную дорогу «Лужники» — «Воробьевы горы». Через день после торжественной церемонии открытия, которую посетила представительная делегация чиновников во главе с мэром Сергеем Собяниным, это чудо инженерной мысли перестало работать. В официальных коммюнике сообщили, что аттракцион прекратил свою работу из-за массированной кибератаки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога «Лужники» — «Воробьевы горы»

Подробности читайте здесь: Канатная дорога в Москве закрыта до конца дня

Дарья Антонова ИА REGNUM Небольшая очередь на фуникулёр

Дарья Антонова ИА REGNUM Кабинки достаточно вместительные

«Фуникулер — канатная дорога, которая соединят Воробьевы горы и Лужники. Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади Лужников, требуется на машине около 20 минут. На канатной дороге можно доехать за пять минут. Это, конечно, другая история, связь двух крупнейших спортивных кластеров. Поздравляю Москву с новым видом транспорта», — заявил градоначальник открывая движение на фуникулере.

Нападение неизвестных хакеров, не осмелившихся атаковать канатную дорогу в момент торжественного открытия, отнюдь не первый инцидент, связанный с этим неоднозначным начинанием московских властей. Напомним лишь часть наиболее скандальных событий, предшествовавших открытию фуникулера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд через Москва-реку

Начнем с того, что заработать аттракцион должен был во время проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в июле 2018 года. По крайне мере, глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин в апреле 2018 года рассчитывал на то, что к мундиалю объект заработает. Но уже в мае при общем сохранении позитивной риторики о том, что летом непременно опробуем новинку, запуск для пассажиров был вновь перенесен.

Нельзя не упомянуть и о том, как тогда же, в мае, безработный житель Ставрополя украл со строительной площадки двухтонную алюминиевую панель. Возможно, этот инцидент также повлиял на сроки запуска в эксплуатацию. Закрывая тему неоднократных переносов запуска дороги, отметим, что оператор горнолыжного кластера, частью которого является фуникулер, еще в 2016 году обещал запустить проект через год, то бишь в 2017 году, но, как зачастую случается, что-то пошло не так.

Коллеги подробно рассмотрели проект становления и запуска реконструкции горнолыжного кластера, нам остается лишь поделиться выводами, которые приходят на ум, когда узнаешь об этой и подобным ей историях. Программа реновации, прочие строительные проекты, нескончаемое благоустройство и коммерциализация природных территорий Москвы убеждают в том, что столица обладает особым неформальным статусом, и федеральное законодательство во многих аспектах жизнедеятельности на наш город не распространяется.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуникулер соединят Воробьевы горы и Лужники

С этой точки зрения и реконструкция «Воробьевых гор» не кажется таким уж вопиющим событием. Прорехи в российском законодательстве, лоббистские возможности и грамотные юристы позволяют реализовать любой проект. Поэтому, с формальной точки зрения, к проекту канатной дороги не придерешься. О том, были ли в действиях Москомстройинвеста, градостроительной земельной комиссии (ГЗК), которые согласовали данный проект, признаки неформальной заинтересованности, можно говорить только после соответствующих расследований и решения судов. Допускаем, что гигантомания московских чиновников удачно соединилась с интересами частников, потому и возник этот разрушающий заказник «Воробьевы горы» (http://vorobyovy-gory.ru/) проект канатной дороги. Мы можем говорить лишь о том, как городское руководство выглядит в глазах москвичей, однако репутация — субстанция субъективная, потому настаивать не будем.

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Совсем иначе к инициативе реконструировать заказник отнеслась общественность. А речь не только о горнолыжном комплексе, перед этим Воробьевы горы умудрились так осветить, что, погаси всё уличное освещение Москвы, здешней иллюминации будет достаточно для того, чтобы разглядеть столицу из космоса.

Дарья Антонова ИА REGNUM С высоты открывается красивый вид на Москву

Рядовые москвичи, градозащитники, экологи выразили категорическое несогласие со строительством канатки, разрушающей экосистему заповедника. Как не раз бывало до того, общественность осталась не услышанной. Вот и читатель может подумать, вот, тоже проблема, поставили опоры, натянули канаты, а потом вновь засеяли травой, тем более, что здесь и до того размещались спортивные объекты. Это ошибочное, и более того, вредное заблуждение.

Дело в том, что идея создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) возникла не от хорошей жизни. Борьба за то, чтобы сделать мегаполисы местами, пригодными для жизни человека, а речь идет как о физическом здоровье, так и психическом самочувствии, идет минимум с середины ХХ века, а в нынешнем столетии только обостряется.

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Новые экономические отношения во главу угла поставили извлечение прибыли. К началу двухтысячных годов все отведенные в советских генпланах под парки и скверы территории, оказались застроены. Администрация Лужкова вынуждена была согласовать создание ООПТ, чтобы сохранить хотя бы часть зеленых территорий. В условиях, когда в Подмосковье не менее активно вырубаются леса — зеленые легкие Москвы, только столичные ООПТ хоть как-то способны защитить людей от негативного воздействия городской среды. Нам же под видом рекреации предлагают «канатные дороги», этнопарки с малыми архитектурными формами и едальнями всех народов мира и прочее в этом духе.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога в Москве

В заключение добавим, что наш фотокорреспондент, побывавший на «Воробьевых горах», сообщил, что в настоящее время канатная дорога работает в штатном режиме, очередей нет, но кабинки все заполнены, а к вечеру здесь ждут ажиотажного желания прокатится на диковинке. Поэтому, дорогие москвичи и гости столицы, если вы не готовы тратить 500 рублей на поездку в один конец и 800 рублей на полный круг, поспешите воспользоваться щедрым предложением градоначальника и до 24 декабря 2018 года прокатиться на фуникулере бесплатно. Ведь нам не дано предугадать, какие еще напасти могут обрушиться на этот аттракцион.