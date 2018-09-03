Солнцевско-Калининская линия метро: рекорд, которого не было

Игорь Свирин, Дарья Антонова, , 15:31 — REGNUM

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл очередной участок Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Раменки» до станции «Расказовка». В подконтрольных мэрии СМИ данное событие приобрело воистину вселенский масштаб. Выяснилось, что аж с 1983 года в один день не открывалось 7 новых станций метро. Кроме того, 2018 год стал рекордным по количеству открытых станций, коих насчитали 15 штук. Но так ли это на самом деле?

Не умаляя прочих заслуг строителей, отметим, что как минимум в части участка от «Раменок» до «Рассказовки» москвичей вводят в заблуждение. Ведь еще в 2016 году на портале Стройкомплекса сообщалось, что станция «Рассказовка» будет открыта в 2017 году. Как это было на предыдущих отрезках Калининско-Солнцевской линии, пуск регулярно откладывался. Сначала «съехал» на конец декабря 2017 года, потом на начало 2018 года. В итоге открытие метро решили приурочить к перевыборам старого-нового мэра Сергея Собянина.

Возможно, вся эта история и не стоит отдельного рассмотрения. Ну, кого удивишь тем, что действующая власть использует любую возможность для собственного пиара, тем более во время избирательной кампании? Однако одной лишь нечистоплотностью чиновников дело не ограничивается. Столичные инфраструктурные проекты давно стали «черной дырой», в которой исчезают сотни миллиардов бюджетных рублей. Наших с вами, дорогие читатели, налогов.

Приход Собянина на пост мэра Москвы повлек титанические подвижки в столичном Стройкомплексе. В частности, генподрядчиком строительства метрополитена стал занимавшийся до этого проектированием площадей, подземных переходов и тоннелей бывший ГУП, а ныне АО «Мосинжпроект», 100% владельцем которого является правительство Москвы. Именно через эту компанию ведется работа с подрядчиками и поставщиками.

В 2016 году «Мосинжпроект» провел конкурс на строительство ТПУ «Рассказовка». Согласно проекту здесь появится сам ТПУ ориентировочной площадью 2500 кв. м и коммерческие объекты ориентировочной площадью 273 500 кв. м, среди которых жилой дом, торговый центр, подземная парковка на 650 м/м, ряд других торговых объектов. А также социальные объекты ориентировочной площадью 21 750 кв. м, среди которых детский сад на 320 мест, школа на 750 мест и помещения администрации поселения Внуковское.

Конкурс выиграла компания, связи которой прослеживаются с еще одним подрядчиком. Который строил перегонные тоннели и другие объекты на перегоне от «Раменок» до «Рассказовки», который, в свою очередь, напрямую аффилирован с «Мосинжпроектом». Получается, что сами конкурс провели, сами его и выиграли.

С обывательской точки зрения, действительно никакой разницы нет (автору прямо заявили, что мол теперь не надо тратить по два часа на поездки в центр, а остальное нас не касается). А вот с точки зрения гражданина и налогоплательщика, ситуация выглядит по-другому. Открывшиеся в последние годы новые станции метро поражают несоответствием затраченных средств (а это сотни миллиардов рублей) полученному результату. И никакие «креативные» решения не могут скрыть дешевизну отделочных материалов, некачественно выполненные работы и сопровождающие вновь открывающиеся объекты строительные ляпы. Так на станции «Рассказовка» строители умудрились перекрыть перилами технологическую дверь, когда на это обратили внимание, препятствие перед дверью убрали, однако про точно такие же препятствия перед технологическими люками почему-то забыли. На что тратятся наши с вами деньги?

ИА REGNUM не раз писало о том, что ТПУ согласно законодательству является утилитарным объектом транспортной инфраструктуры, то есть местом пересадки с одного вида транспорта на другой. Однако в Москве ТПУ стали одной из форм легализации так и не остановленной точечной застройки. Как мы убедились выше, ТПУ «Рассказовка» не стал исключением. Зачастую и этого «коммерческому партнерству» чиновников и девелоперов оказывается мало, поэтому в проекты вносятся изменения, еще больше ущемляющие москвичей в правах.

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Так, на «Рассказовке» исключили из проекта строительство изначально запланированной школы. При этом в расположенном буквально через дорогу ГБОУ «Школа № 1788» до сих пор существует вторая смена. Когда я пишу эти строки, ученики второго и третьего классов выстраиваются на торжественную линейку по случаю начала нового учебного года. Более того, градостроительная земельная комиссия в начале лета согласовала в районе Переделкино-Ближнее строительство еще одной жилой очереди. Навскидку население района может удвоиться, а по пока неподтвержденной информации, на подходе очередное согласование сопоставимого по количеству жителей квартала. Но социально ориентированную мэрию это нисколько не интересует: ведь на дворе кризис и нужно во чтобы то ни стало защитить интересы застройщиков.

В заключение добавлю, что, безусловно, рад за тех 600 тысяч москвичей, которым теперь будет значительно легче добираться на работу. Но стоит ли этот комфорт той цены, которую нам приходится за него платить?

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