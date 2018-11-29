Канатная дорога в Москве закрыта до конца дня

Москва, , 15:08 — REGNUM В Москве второй день остаётся закрыта канатная дорога. Информация об этом размещена её на официальном сайте.

Согласно сообщению, дорога будет закрыта 29 ноября до конца дня. Указано, что проводятся работы по тестированию исправности. Остановку МКД «мы были вынуждены произвести 28 ноября в связи с кибератакой на компьютерные серверы», отмечается в объявлении.

«Тестовые работы будут осуществляться в течение дня и завершатся к его окончанию», — пишет пресс-служба МКД.

Напомним, торжественное открытие канатной дороги в столице состоялось 26 ноября с участием мэра Москвы Сергея Собянина. На следующий день, 27 ноября, на неё были допущены пассажиры. 28 ноября днём работа остановилась, пассажиров высадили из кабинок, а позже появились официальные объяснения о кибератаке.

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