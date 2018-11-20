За десять лет число «свидетелей голодомора» на Украине выросло на треть

Киев, , 14:24 — REGNUM С 2010 по 2018 год на треть увеличилось число граждан Украины, признающих геноцидом так называемый «голодомор», сообщила социологическая группа «Рейтинг» 20 ноября на официальном сайте.

В общей сложности миф о «геноциде украинцев» разделяет 79% жителей страны.

Наибольшей поддержкой идея «голодомора в СССР» пользуется на Западной Украине (92%), которая в 30-е годы находилась в составе Польши.

Граждане Украины склонны обвинять в «голодоморе» Иосифа Сталина — 47%, руководство СССР — 39% и советские правоохранительные органы — 23%. Лишь три процента считают виновными кулаков, прятавших зерно в непригодных для его хранения местах, а версию о возникновении голода из-за неблагоприятных природных условий поддерживает 5% опрошенных.

Среди исторических персон жители Украины больше всего любят Богдана Хмельницкого — 73% и Михаила Грушевского — 68% поддержки. 47% и 43% уважают Леонида Брежнева и Петра I. Граждане Украины одинаково не любят Ленина и Горбачёва — 25% положительных оценок и 51−52% отрицательных. Хуже всего отношение к Сталину — 21% поддержки при 58% антирейтинга.

Напомним, институт национальной памяти Украины назвал «голодомор» важнейшей составляющей украинской идентичности.

За основу мифа о «голодоморе» взят факт голода 1932−1933 года, охватившего несколько регионов СССР. Украинские мифотворцы утверждают, якобы голод был умышленно спланирован руководством Советского Союза, чтобы сломить сопротивление украинцев, боровшихся против Советской власти.

Отметим, голод 30-х годов охватил не только УССР, но и некоторые регионы РСФСР, Казахстана и другие территории, где не было украинского населения. Руководство СССР предприняло все возможные меры для скорейшей ликвидации трагедии.