Американский штат Коннектикут признал «голодомор»

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Губернатор штата Коннектикут Дэннел Мэллой подписал прокламацию, в которой признал так называемый «голодомор» геноцидом украинского народа, сообщили в посольстве Украины в США, сказано 21 ноября на официальной странице посольства.

Ранее подобное решение приняло руководство штата Северная Каролина.

Напомним, в начале октября 2018 года Сенат США принял резолюцию о признании так называемого «голодомора».

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Аналогичного решения украинские политики добиваются и от руководства Германии.

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Напомним, голодоморный миф сконструирован украинской пропагандой на основе реального исторического события — голода, поразившего несколько регионов СССР в 1932—1933 годах. Из общей трагедии многих народов, включая русский, пропагандисты выделили украинскую составляющую и пытаются преподнести её миру как целенаправленное уничтожение украинцев, инспирированное Кремлём.

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