Возможно, смерть саудовского журналиста Джамала Хашогги не была напрасной. Жестокость, продемонстрированная наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом должна положить конец дальнейшему обсуждению темы, связанной с созданием «арабского НАТО», пишет Дуг Бэндоу в статье для американского издания The National Interest.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

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Создание еще одного альянса, зависимого от Америки, может показаться весьма странным, учитывая то, что президент США раскритиковал практически всех союзников Вашингтона за то, что они «сидят на шее» у Пентагона. Тем не менее официальные представители администрации Трампа говорят о создании Стратегического альянса на Ближнем Востоке (MESA). В совете по национальной безопасности США пояснили, что этот альянс станет «оплотом против иранской агрессии, терроризма, экстремизма и обеспечит стабильность на Ближнем Востоке».

Kremlin.ru Мохаммед бин Салман

Подобный альянс пытались создать и раньше, однако попытка оказалась неудачной. В 1955 году Вашингтон продвигал идею создания Организации Ближневосточного договора, которая стала называться Организацией Центрального договора после свержения прозападной монархии в Ираке. Иранская революция 1979 года окончательно прикончила этот альянс.

В рамках MESA предлагают объединить суннитские государства, включая Египет, Иорданию и шесть стран Персидского залива против шиитского Ирана. На самом деле альянсу пришлось бы бороться с несуществующей проблемой.

Иран не представляет никакой угрозы для США, несмотря на то, что, судя по заявлениям Трампа, может показаться, что Иран является передовой сверхдержавой, а не слабой, уязвимой и изолированной страной. Более того, Персидский залив сегодня не представляет особой важности. США превратились в крупного производителя энергии, и на горизонте нет еще одного крупного врага, как СССР, который стремился бы взять под свой контроль весь Ближний Восток. Кроме того, Израиль является ядерной региональной сверхдержавой, которая не нуждается в военной поддержке Вашингтона. Тегеран даже не представляет серьезной угрозы для своих соседей. Возможно, иранская угроза существует только в кошмарах американских ястребов и их друзей из Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В случае если бы Соединенные Штаты поддержали создание такой организации, как MESA, это способствовало бы установлению региональной гегемонии Саудовской Аравии и ОАЭ. Несмотря на то, что цели обеих стран не всегда совпадают, например, как в Йемене, но в целом они удивительно похожи и носят одинаково зловещий характер. Теперь, когда для всех стало очевидным то, что безрассудный саудовский наследный принц готов применить силу, найдется мало желающих, чтобы политика наследного принца Саудовской Аравии стала доминирующей в регионе.

Для ведущих стран Персидского залива основная цель создания MESA носила бы скорее политический, чем военный характер. В конце концов военные возможности потенциальных участников альянса очень ограничены. В 2017 году Эр-Рияд потратил около $77 млрд на военные нужды, однако единственное, чего добились саудовские военные, — это убийство мирных жителей в Йемене. Оборонный бюджет ОАЭ составляет $25 млрд, их военные кажутся более способными, однако все же их возможности носят ограниченный характер. Египет обладает крупными вооруженными силами, однако египетские военные не принимали участия в боевых действиях в течение 45 лет. Основная задача египетских военных — это угнетение собственного гражданского населения. Другие предполагаемые члены MESA обладают еще менее впечатляющими военными возможностями. В результате ближневосточный альянс может оказаться еще более зависимым от США, чем европейское НАТО.

U.S. Air Force Самолёт ВВС Саудовской Аравии

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Что касается экстремизма и терроризма, то стоит отметить, что все это тесно связано с суннизмом и в той или иной степени поддерживается всеми государствами Персидского залива. Эти государства поддержали радикальные группы в Ливии, Сирии и Йемене. Военный альянс, состоящий из суннитских государств, еще больше обострит религиозные противоречия в регионе. Конфликт стал бы более вероятным, поскольку Вашингтон стал бы на сторону суннитских государств, конкурирующих с шиитским Ираном и его сторонниками. Создание MESA усилило бы влияние Эр-Рияда на американскую политику, который постоянно подталкивал бы Вашингтон к прямой конфронтации с Ираном. Также создание MESA может подтолкнуть Иран к расширению своих ракетных возможностей и пересмотру ядерной программы.

Арабский вариант НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами, — это поистине ужасная идея. Одно дело, когда вы по мере необходимости взаимодействуете с таким правителем, как наследный принц Саудовской Аравии, а другое — когда вы относитесь к нему как к ценному и ответственному партнеру.