American Conservative: Какой бэкграунд скрыт за протестами во Франции?

Александр Белов, , 07:56 — REGNUM

Массовые протесты «желтых жилетов», названные так, потому что протестующие одеты в светоотражающие жилеты, которые должны носить автомобилисты в случае аварийных ситуаций, могут оказать краткосрочное влияние на политику Франции. Они могли бы привести к еще большему снижению рейтинга французского президента Эммануэля Макрона и, возможно, оказать определенное давление на большинство в парламенте. Важность данных протестов не должна подвергаться сомнению, поскольку они отражают социологическую динамику, которая разносится эхом по всему Западу, пишет Скотт МакКоннелл в статье для американского издания The American Conservative.

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В минувшую субботу, 17 ноября, около 300 тыс. протестующих в желтых жилетах заблокировали дороги и попытались парализовать движение по всей Франции. Они протестовали против предполагаемого повышения экологического налога на выбросы углекислого газа, который приведет к росту цен на все энергоносители. Повышение экологических налогов на выбросы углекислого газа имеет смысл, если вы хотите увеличить доходы и смягчить процесс изменения климата. Однако стоит учитывать, что такое повышение в первую очередь ударит по малообеспеченной части населения, чья работа зависит от ежедневных поездок на автомобиле. Протесты получили широкую поддержку среди граждан Франции, поскольку большинство населения уверено, что новые налоги Макрона лягут на плечи рабочего и среднего класса. Нынешняя ситуация привела к обострению конфронтации между «французской периферией» и крупными, процветающими городами, которые пользуются плодами глобализации, считает французский социолог Кристоф Гильюй.

Гильюй указывает на растущий разрыв между крупными городами, такими как Париж, Лион, Бордо и другими, в которых расположены предприятия, поставляющие свою продукцию на мировой рынок, и французской периферией, состоящей из небольших городов и сельских районов, которые едва держатся на плаву. В крупных городах расположены крупные корпорации, банки и учреждения культуры. Демографические изменения, которые претерпели крупные города и пригородные районы, дополнительно усилили разрыв с французской периферией. Практически все низкооплачиваемые рабочие места, такие как уборка в ресторанах, обрезка живых изгородей новой буржуазии и забота о детях, заняты мигрантами.

Белый рабочий класс, который когда-то населял пригороды Парижа, так называемый «красный пояс», сократился, поскольку сократилось французское производство. Раньше в пригородах Парижа, таких как Сен-Сен-Дени, жил белый рабочий класс, сегодня эти пригороды в значительной степени заселены мигрировавшими мусульманами. Общественное жилье, построенное после Второй мировой войны для размещения растущего рабочего класса, теперь в значительной степени занято мигрантами. Беспорядки, погромы и столкновения между разными этническими группами давно стали обыденной реальность парижских пригородов.

Неудивительно, подобное положение вещей не устраивать большинство граждан Франции. Все большее представителей белого рабочего класса и среднего класса покидают пригородные районы и переезжают в пригородные сельские районы. Тем временем французская буржуазия извлекает выгоду из крупных государственных субсидий, направляемых на обеспечение парижских пригородов с развитой сетью общественного транспорта.

За последние 20 лет французское центральное правительство, напуганное беспорядками и терроризмом, направило огромные денежные средства на поддержку пригородов, в которых проживают мигранты, чтобы обеспечить их скорейшую ассимиляцию. Однако французские эксперты указывают на продолжающуюся исламизацию северных пригородов Парижа, что свидетельствует о том, что французские власти не смогли устранить культурный разрыв между мигрантами и коренными французами. При этом мигранты имеют жилье, расположенное вблизи рабочих мест и транспортных сетей, а белый рабочий класс, который был вынужден покинуть пригороды, такие как Сен-Сен-Дени, не располагает такими возможностями.

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Теперь прогрессивная Франция решила сделать ставку на защиту окружающей среды, возложив все издержки на рабочий класс, вытесненный из пригородов крупных городов. Действительно, почему эти рабочие все еще ездят на своих дрянных автомобилях с дизельными двигателями? Между тем французские города, построенные вокруг крупных промышленных предприятий и сельскохозяйственных центров, теперь превратились в жалкое подобие того, чем они являлись всего несколько поколений назад. Эти города очень напоминают американские города, расположенные в «ржавом поясе» США.

Указанные структурные изменения легли в основу протеста желтых жилетов. Протестуют те граждане Франции, которые сначала утратили географическую близость к наиболее динамичным центрам французской экономики, а затем и свои политические позиции слева. Сегодня рабочий класс больше не рассматривается в качестве необходимого элемента любой левоцентристской политической коалиции.

Внезапно быстрое появление массового протестного движения свидетельствует об отчаянии рядовых граждан Франции. Тем не менее, французское правительство и СМИ продолжают ухмыляться в адрес протестующих. Пока не совсем ясно, как Франция выйдет из сложившейся ситуации.