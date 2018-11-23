Atlantic Council: Что станет с обороной Великобритании после Брексита?

Максим Исаев, , 08:17 — REGNUM

Какие отношения в сфере обороны и безопасности ожидают Великобританию и ЕС после 29 марта 2019 года, когда Брексит станет свершившимся фактом? Все возможные варианты развития событий почти полностью зависят от того, на каком варианте Брексита остановится Лондон, пишет Брукс Тигнер в статье для издания Atlantic Council.

Во-первых, решение британского парламента должно предопределить будущее развитие процесса выхода Великобритании из состава ЕС. До наступления Рождества парламент должен будет либо поддержать сделку с Брюсселем, которую предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, либо отклонить ее. Если сделку одобрят, тогда будут определены условия Брексита и торговых отношений между Лондоном и европейским блоком.

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Если проект сделки с Брюсселем будет отклонен, то ЕС не станет вновь начинать переговоры для существенного пересмотра условий сделки. В любом случае на это просто не хватит времени. Что касается Великобритании, то ее будет ожидать жесткий вариант Брексита, в рамках которого все экономические, торговые и правовые отношения с ЕС пойдут под откос.

После референдума о Брексите, который состоялся в июне 2016 года, Лондон дал четко понять, что он заинтересован в сохранении тесных отношений с Брюсселем в сфере обороны и безопасности. Это сотрудничество предполагает участие Великобритании в миссиях ЕС и взаимодействие с Европейским оборонным агентством. На сохранение военного сотрудничества с ЕС очень надеются предприятия британской промышленности, которые являются постоянными участниками панъевропейских оборонных программ.

Однако обе стороны не проявили особого желания организовать обсуждение деталей военного сотрудничества, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, все ждут, какое именно решение примет британский парламент. Вторая причина вытекает из первой, поскольку пока непонятно, как обе стороны должны строить свои будущие политические отношения. Будущие отношения будут зависеть от того, какие настроения возобладают в Лондоне. Конечно же, это сильно зависит от того, какое решение будет принято парламентом в декабре 2018 года.

Итак, давайте сначала рассмотрим худший из возможных вариантов. Если Великобритании придется выйти из состава ЕС без соглашения, ее просто вышвырнут из европейского законодательства в сфере национальной безопасности и механизмов сотрудничества со странами — членами ЕС. Получается, что Великобритания больше не сможет обмениваться с ЕС разведданными, полицейскими досье, судебными доказательствами, базами данных таможенных служб и т. п. Это плохая новость, как для Великобритании, так и для ЕС, поскольку Брюссель получает много полезной информации от британских разведслужб и властей.

В случае жесткого Брексита, желание Великобритании сохранить тесные оборонные отношения с ЕС также столкнется с дополнительными проблемами, поскольку для сохранения сотрудничества с Европейским оборонным агентством Великобритании придется согласиться на норвежский вариант оборонных отношений с ЕС. Норвегия вносит крупные денежные суммы в бюджет Европейского оборонного ведомства. Норвегии также приходится финансировать восьмую рамочную программу Европейского союза по развитию научных исследований и технологий «Горизонт 2020» для того, чтобы ее компании могли участвовать в проектах ЕС и получать гранты. Великобритания готова платить? Скорее всего, нет.

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Также стоит напомнить, что ЕС создал Европейский оборонный фонд (EDF) в размере €13,5 млрд. Ирония заключается в том, что окончательное соглашение по EDF может быть достигнуто с другими европейскими странами примерно в то же время, когда британский парламент должен будет принять решение по соглашению с Брюсселем. Британская промышленность отчаянно хочет получить доступ к субсидиям EDF для проектов в области обороны. Однако британские предприятия не получат никаких инвестиций со стороны EDF, если только Лондон не согласится внести собственный вклад в Европейский оборонный фонд. Одна мысль об этом вызывает ненависть у сторонников Брексита.

С другой стороны, если британский парламент одобрит сделку, которую предложила Мэй, у сторон может появиться гораздо больше времени для того, чтобы уменьшить ущерб, с которым столкнется Великобритания при выходе из европейских механизмов безопасности.

Остается только надеяться, что здравый смысл все же возобладает, когда вопрос о сделке с Брюсселем вынесут на голосование в британском парламенте. От результатов этого голосования зависит будущее не только Великобритании и ЕС, но и стабильных трансатлантических отношений.