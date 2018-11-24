Африканские страны начинают все больше объединяться. В 2018 году было подписано знаковое соглашение о свободной торговле. В Восточной Африке удалось достигнуть значительного прогресса в области свободного передвижения людей. Также африканские страны стремятся к созданию единого рынка авиаперевозок, что позволило бы связать страны лучше, чем когда-либо прежде, пишет Тони Блэр в статье для издания Project Syndicate.

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Kremlin.ru Бывший Премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Каждый шаг к более тесному сотрудничеству и единству на континенте является очень важным. Данная тенденция показывает, что новое поколение африканских лидеров хорошо понимает то, что международное влияние в XXI веке зависит от способности налаживать многостороннее сотрудничество.

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Одной из проблем, которую предстоит решить африканским лидерам, является нехватка электроэнергии, которая продолжает сдерживать развитие континента. Необходимо обеспечить энергетическую интеграцию, которая будет способствовать сближению рынков, снижению потребительских издержек и стимулированию экономического роста.

Несмотря на все достижения, которые африканские страны добились за последние несколько лет, более 600 млн жителей континента по-прежнему не имеют доступа к электричеству. Технологии солнечной энергетики стали более совершенными, а снижение стоимости солнечных панелей открывает новые возможности. Рост притока частного капитала сопровождался крупномасштабными реформами энергетического сектора на уровне отдельных государств. Эти реформы должны способствовать увеличению доступности африканского населения к электроэнергии.

Все африканские лидеры указывают на то, что расширение доступа к электроэнергии является одним из самых приоритетных вопросов. Большинство африканских государств поставили перед собой амбициозные цели в области производства и экспорта электроэнергии. Однако для достижения этих амбициозных целей потребуется сотрудничество с другими африканскими странами. Все дело в том, что ресурсы распределены очень неравномерно. У некоторых стран есть запасы газа, у других — возможности развития гидроэнергетики. Третьи страны имеют ограниченные запасы ресурсов, поэтому им приходится строить ТЭС или импортировать дорогостоящее жидкое топливо для удовлетворения своих энергетических потребностей. Следовательно, возникает вопрос о межгосударственном планировании.

Самый эффективный способ преодоления дорогостоящих дисбалансов в энергетики заключается в создании единого энергетического рынка. Подобно внутреннему энергетическому рынку ЕС, африканские страны также могли бы в идеале создать континентальный энергетический рынок, который стал бы новым шагом в эволюции Африканского союза. Однако крупномасштабные поставки электроэнергии из Эфиопии в Лесото вряд ли будут иметь место в обозримом будущем. Более реалистичный путь заключается в создании субрегиональных энергетических рынков.

(сс) Pipodesign Philipp P Egli Коберг — единственная АЭС в Африке (ЮАР)

Например, можно было бы создать субрегиональный энергетический рынок в Западной Африке. Немногим более половины населения данного региона имеет доступ к электроэнергии, при этом, всего лишь 3% производства электроэнергии идет на экспорт в региональные государства. При условии создания интегрированного энергетического рынка, удалось бы удовлетворить региональный спрос на электроэнергию, поскольку такие страны, как Гана, Кот-д'Ивуар и Гвинея, имеют излишки электроэнергии, в то время как другие региональные страны, такие как Буркина-Фасо и Мали испытывают энергетический дефицит и сильно зависят от поставок дорогостоящего жидкого топлива.

Такой субрегиональный энергетический рынок принес бы существенную выгоду не только местным жителям, но также региональным правительствам и инвесторам. Страны-экспортеры смогут получить дополнительный доход, а импорт энергоресурсов станет более дешевым и экологически чистым. Согласно исследованию, которое провел Институт глобальных изменений Тони Блэра совместно с агентством международного развития США, создание подобного субрегионального энергетического рынка позволило бы региону сэкономить $32 млрд в течение следующего десятилетия. При условии дальнейшего развития региональной энергетической инфраструктуры и роста поставок электроэнергии, объем сэкономленных средств может оказаться в несколько раз больше.

(сс) Francisco Anzola Город Аккра — Гана

Развитие субрегионального энергетического рынка также будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и увеличению доходов миллионов людей. Частный капитал может воспользоваться новыми возможностями, учитывая развитие национальных рынков за счет увеличения масштабов производства и экспорта электроэнергии. Единый энергетический рынок окажет положительное влияние на экологию, поскольку позволит отказаться от использования около 23 млн тонн жидкого топлива. Для сравнения, данный объем жидкого топлива сопоставим с годовым уровнем потребления топлива всех дизельных транспортных средств Соединенного Королевства.

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Однако для реализации подобного энергетического проекта необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, африканским лидерам придется согласовать свою национальную политику с энергетическими нуждами региона, а это не так просто. Во-вторых, необходимо подготовить энергетическую инфраструктуру для подключения национальных рынков. Международные доноры уже поддерживают ряд проектов в данной сфере. Крайне важно завершить подготовку энергетической инфраструктуры, чтобы интегрировать изолированные национальные сети в единый региональный энергетический рынок. В-третьих, необходимо сделать ставку на расширение использования природного газа. Нигерия может выступить в качестве источника недорогого сжиженного природного газа. Наконец, необходимо гармонизировать регулирование в данной сфере для создания благоприятной среды. Важно поддержать первые конкретные шаги в сфере поставок электроэнергии на западном побережье Африки, это позволило бы региональным странам преодолеть препятствия и проложить путь к будущим более широким возможностям торговли.

(сс) Maarten van der Bent Город Кумаси — Гана

Развитие регионального рынка является ключом к энергетическому будущему Западной Африки. В течение следующего десятилетия единый энергетический рынок мог бы оказать существенное влияние на жизнь более 300 млн человек. Создание данного рынка также станет значимым шагом в стремлении Африки к большему единству, большей уверенности в себе и более крепкой экономике.