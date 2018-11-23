Bloomberg: Китай готов пойти на уступки в торговой войне с США?

Александр Белов, , 08:12 — REGNUM

Перспективы торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите G20 в Аргентине, скорее всего, будут зависеть от пересмотра промышленной стратегии Китая. Пекин может согласиться на импорт большего количества американских товаров, чтобы смягчить торговое давление со стороны Трампа, однако почти наверняка Китай не откажется от поддержки тех секторов своей экономики, которые, с его точки зрения, имеют ключевое значение для экономического роста и технологического прогресса страны, пишет Майкл Шуман в статье для издания Bloomberg.

Читайте также: Asia Times: Китай не оправдал надежды Филиппин?

На самом деле, Китай поступил бы гораздо разумнее, если бы уменьшил размах своей индустриальной политики, поскольку в противном случае она может в конечном итоге принести больше вреда китайской экономике, чем остальному миру.

На первый взгляд, у должностных лиц США есть все основания для беспокойства. Китайская программа «Сделано в Китае — 2025» направлена на развитие передовых отраслей, включая транспорт, энергетику, робототехнику. Пекин вливает в передовые предприятия огромные государственные субсидии, чтобы создать национальных лидеров, способных доминировать на мировых рынках. Опасаясь того, что огромный поток поддерживаемого государством высокотехнологичного экспорта из КНР может захлестнуть американские компании, администрация Трампа потребовала от Пекина прекратить государственное субсидирование. Отмена такого субсидирования является одним из условий для отмены американских пошлин на импорт китайских товаров.

Многомиллиардные государственные субсидии, безусловно, окажут влияние на внутренний рынок КНР, поскольку правительство может оказать огромное влияние на решения своих корпораций и выбор потребителей. Государству принадлежат многочисленные крупные корпорации. Руководство этих корпораций могут вынудить покупать товары не зарубежного, а отечественного производства, независимо от их цены и качества. Пекин также может заявить китайским потребителям, что внутренний спрос является вопросом национальной безопасности, учитывая угрозу ограничений на импорт, которые могут перекрыть поставки технологий, созданных иностранными компаниями.

Однако что касается зарубежных рынков, то Китай может столкнуться с целым рядом проблем. Прежде всего, нет никаких гарантий того, что вливание огромных денежных средств в те или иные отрасли будет способствовать развитию инновационных компаний, конкурентоспособных на зарубежных рынках. История говорит о том, что результаты подобных государственных программ в лучшем случае носят неоднозначный характер. Например, огромные государственные субсидии в производство батарей для электромобилей привели к созданию многочисленных компаний и заводов, однако лишь немногие из них действительно могут конкурировать на зарубежных рынках.

У руководства китайских компаний мало успешного опыта, когда речь заходит о реальной конкуренции с зарубежными компаниями с точки зрения качества, цены, технологий и сервиса. Китайский производитель автомобилей BYD оказался в сложной ситуации, поставив в Лос-Анджелес проблемные электробусы. Насколько высока вероятность того, что американские и европейские потребители согласятся отвозить своих детей в школу на одном из таких электробусов, учитывая то, что есть альтернативные варианты более высокого качества?

Что китайским компаниям остается делать в данной ситуации? Они начнут конкурировать с точки зрения цены. Однако и здесь они столкнутся с проблемами. Уровень китайских государственных субсидий настолько высок, что иностранные правительства почти наверняка задумаются о защите собственных предприятий от китайских конкурентов. Например, в новом исследовании Центра стратегических и международных исследований было указано, что в период с 2009 по 2017 год китайские национальные и местные органы власти потратили почти $59 млрд на производство электромобилей. Значительная часть этих средств была направлена на субсидирование потребителей.

В прошлом китайское руководство уделяло первостепенное внимание развитию производства стали и солнечных батарей, что привело к созданию огромных производственных мощностей и огромному экспортному потоку дешевой продукции, который подорвал позиции конкурентов по всему миру. Уже есть признаки того, что программа «Сделано в Китае — 2025» приведет к избыточному производству в таких секторах экономики, как производство электромобилей. Иностранные лидеры вряд ли будут сидеть сложа руки и просто смотреть на то, как огромные государственные субсидии КНР разрушают их собственные отрасли. Например, администрация Трампа уже ввела пошлины в отношении продукции, произведенной в рамках программы «Сделано в Китае — 2025».

Кроме того, иностранные правительства, вероятно, также заблокируют импорт некоторых высокотехнологичных китайских продуктов по соображениям национальной безопасности. Недавно Конгресс США запретил правительственным учреждениям закупку средств видеонаблюдения, производством которых занимаются две китайские компании. Американские и европейские компании также подумают дважды, прежде чем купить микрочипы китайского производства. С подобной ситуацией могут столкнуться и другие китайские отрасли, которые получают крупные государственные субсидии.

Читайте также: The Hill: США помогают КНР реализовать принцип «Америка для китайцев»?

С другой стороны, внутреннего спроса может оказаться недостаточно для поддержания китайских отраслей, чрезмерно раздутых за счет государственной поддержки. Подобная политика приведет к росту издержек. Утратив возможность сбыта избыточной продукции на зарубежных рынках, Китаю будет сложнее сохранить свои многочисленные заводы и компании, многие из которых являются малоэффективными.

Все вышеперечисленное должно послужить стимулом к заключению в Аргентине торгового соглашения между КНР и США, а также уменьшению масштабов китайской промышленной политики. Это позволило бы КНР не только снизить напряженность в отношениях с американскими и другими торговыми партнерами, но и сохранить для новой продукции доступ к зарубежным рынкам, что немаловажно для развития инноваций у себя дома. Китайский частный сектор вполне способен разрабатывать самые передовые продукты самостоятельно. Предоставление крупных государственных субсидий позволяет сохранять на плаву только малоэффективные компании, вытесняя действительно конкурентоспособные фирмы, которые могут преуспеть на мировой арене.