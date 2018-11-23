«Я уже назвал вам в помощь сочинение Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Здесь именно говорится, что всякое государство, в котором существует частная собственность на землю и на средства производства, где господствует капитал, как бы демократично оно ни было, — оно есть государство капиталистическое, оно есть машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и беднейшее крестьянство <…> Форма господства государства может быть различна: капитал одним образом проявляет свою силу там, где есть одна форма, и другим — где другая, но по существу власть остается в руках капитала: есть ли цензовое право или другое, есть ли республика демократическая, и даже чем она демократичнее, тем грубее, циничнее это господство капитализма…», — Ленин В.И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос

Верховный суд РФ (ВС) отказал в коллективном иске жителям 47 и 48 кварталов района Кунцево к мэрии Москвы, в котором они попытались отстоять свое имущество и оспорить утвержденный городскими властями проект планировки территории, предполагающий снос их домов. Тем самым высказывания отдельных чиновников о том, что «не надо прикрываться бумажками о собственности», да и вообще «не надо собственность абсолютизировать», приобрели силу судебного решения. Пусть в нашей стране и не прецедентное право, тем не менее суды низших инстанции внимательно присматриваются к практике ВС, поэтому можно считать, что нужный алгоритм для разрешения подобных споров задан.

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В СМИ, блогах, ТГ-каналах и соцсетях поспешили высказаться о решении Верховного суда на апелляционную жалобу жителей Кунцево. Наиболее профессионально о проблеме рассказала газета «Коммерсант» в своей статье «Верховный суд подвел фундамент под стройку», при этом, как и приличествует уважающему себя буржуазному изданию, газета не заметила социальную и политическую подоплеку конфликта. Не будем подробно останавливаться и на возможных коррупционных проявлениях, которые, во-первых, нужно неопровержимо доказать, а во-вторых, они всего лишь имеющие второстепенное значение, уродливые проявления сложившихся социально-экономических отношений.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

По роду своей деятельности приходится постоянно общаться с людьми, чьи права тем или иным способом нарушаются. Тут не важно, о каких сферах идет речь, образовании, медицине, экологических напастях, или, как в данном случае, земельно-имущественных отношениях. За редкими исключениями объединяет эти случаи отношение людей к происходящему. Поразительно, но оказывается, борющиеся с несправедливостью люди знать не знают, а по мне так и вовсе не хотят знать, что они не одни, что есть их соседи с такими же проблемами, а также те, кто воюет с другими проявлениями несправедливости. Будто сейчас не эпоха интернета, а какой-нибудь XVII век, и мы все рассажены по одиночным камерам Петропавловской крепости без какой-либо возможности сообщатся с внешним миром.

Еще более поразительно то, какие узкие рамки задаются для того, чтобы осмыслить проблему и найти способы ее решения. Если речь идет об имущественных отношениях, они никак не перекликаются, например, с проблемами мусора. Более того, разбираясь со своей, как многим кажется, московской проблемой, из внимания упускают то, что она не местечковая, а общая и закономерная.

Ну, а главное перечисление прегрешений, и тут можно подставить любую фамилию, отдельных чиновников, закономерным образом выводящее на пороки системы, странным образом не выходит за рамки персоналий. То есть Петров коррупционер, Сидорова подкупили, а вон тех товарищей, видимо, запугали, и так далее. Натурально, за деревьями не веден лес. Получается, что хоть государство у нас и капиталистическое, но оно чудесным образом разрешило все противоречия, а происходящее — так, досадные пережитки, которые мы скоро изживем.

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Но позвольте! Современная Россия — буржуазно-демократическая республика со всеми приличествующими данной форме правления атрибутами, частной собственностью, выборами и, куда уж без этого, классовыми противоречиями. Сложно вот так с ходу сказать, в каком обществе мы живем, очевидно, что есть оформившаяся социальная группа, осознающая свои интересы и последовательно их отстаивающая. О том, что собой представляют те, кто пришел на смену угнетаемым рабочему классу и крестьянству, пусть спорят теоретики в марксистских кружках. Очевидно, что меньшинство угнетает большинство, что наглядно демонстрирует решение ВС по апелляции москвичей.

Борис Ефимов. В ресторане «Союз труда и капитала»

А вот об этом никто говорить не хочет. О коррупции, о высказываниях, распоясавшихся в край чиновников и депутатов, о прочих вызывающих негодование граждан проявлениях — сколько угодно. Повторюсь, журналист газеты «Коммерсант» действительно исчерпывающе описал то, что произошло в Кунцево, в этом к нему претензий нет. Как нет претензий и к прочим медиа, которые подают обществу эклектичную картину не связанных на первый взгляд явлений. Либеральные издания — плоть от плоти господствующего строя, если и имеют претензии к власти, то никак не идеологического характера. Поэтому нечего на зеркало пенять, коли не смогли создать по-настоящему гражданские СМИ.

Как впрочем, не стоит искать крайних в калейдоскопе персон, ситуаций и обстоятельств, мешающих людям жить. Хорошо бы выйти из «трех сосен» местечковых проблем, злокозненности чиновников и неправильных законов, а поискать причины проблем в самой сути нашего государственного устройства.

Тогда всё встанет на свои места. Тогда мы увидим, что власть и бизнес — близнецы-братья, которые могут до бесконечности разгонять цены на бензин, повышать НДС, всерьез говорить о том, что можно прожить без пенсий на «макарошках», и, наплевав на «священную корову» — имущественные права граждан, отдавать в интересах застройщиков кварталы под снос.

Верховный суд свои решением всего лишь защитил интересы правящего класса, на страже которых он стоит. И не нужно кликушествовать по этому поводу, это не плохо и не хорошо — это данность. И в России действительно появится частная собственность, правда, после того, как господствующие группы закрепят ее за собой. И в том случае, если методы, которыми они пользуются, не приведут нашу страну к гражданскому противостоянию, а, следовательно, и неизбежному распаду.

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