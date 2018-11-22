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Конфликт в Кунцево: жителям нужна другая линия защиты

Общество

«Как только бы договор аренды был признан недействительным, все эти проекты планировки сами по себе канули в лету»

Конфликт в Кунцево: жителям нужна другая линия защиты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Адвокаты жителей района Кунцево во время заседания в Верховном суде

Москва, 22 ноября 2018, 19:36 — REGNUM  Адвокатам жителей района Кунцево Москвы нужно было выбрать другую линию защиты, заявил 22 ноября автор ИА REGNUM Владимир Молодых, комментируя заседание по конфликтной ситуации в Верховном суде РФ.

«Защитник избрала неправильную линию защиты, став опротестовывать №903 постановление [правительства Москвы], и не перевела всё разбирательство в плоскость имущественно-правовых отношений. Почему? Потому что территория этих жилых кварталов принадлежит собственникам помещений многоквартирных домов, в силу закона, на праве общедолевой собственности. А в пользу жителей этого квартала есть очень хорошее положение в том же Градостроительном кодексе — раскрываете статью 46.2 и начинаете читать пятую часть. И там выясняется следующая история: вот этот вот «ПИК», который выступает сразу в трёх ипостасях: как инвестор, застройщик и арендатор, которому город отдал эти кварталы в аренду на шесть лет, может разрабатывать проекты планировки территорий только в том случае, если эти земельные участки не находятся в федеральной или общедолевой собственности. В нашем случае это именно так и есть.

Адвокатам нужно было ставить вопрос таким образом: требовалось оспаривать недействительность, ничтожность сделки между городом и «ПИКом» в части договора аренды. Как только бы договор аренды был признан недействительным, все эти проекты планировки сами по себе канули в лету», — уверен Молодых.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ отклонил иск жителей района Кунцево к мэрии Москвы о признании недействительным постановления, утверждающего планировку территории.

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Градостроительная политика мэрии Москвы
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