Верховный суд РФ отказал жителям Кунцево в иске к мэрии Москвы

Москва, , 18:57 — REGNUM Верховный суд РФ отказал в коллективном иске жителям района Кунцево к мэрии Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Жители пытались оспорить утверждение властями города проекта реконструкции территории, предполагающего снос их домов — постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года №903 ПП.

«Судебная коллегия по административным делам определила: решение Московского городского суда от 25 мая 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу […] без удовлетворения», — огласил судья Валентин Александров.

Истцы решение встретили свистом и криками «Позор».

Напомним, на судебное заседание пришли несколько десятков жителей района Кунцево Москвы.