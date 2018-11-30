Существенное падение цен на нефть несколько охладило экспортные аппетиты российских нефтяников, но до стабилизации на российском рынке моторного топлива ешь далеко. Бензин в России дешеветь не торопится, да и дефицит моторного топлива, который уже ощутили на себе жители многих регионов Сибири, никуда не делся.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

Масла в огонь подлил недавний демарш «Роснефти»: компания отказалась от торгов топливом, попеняв на то, что «трейдеры создают условия для нерыночного ценообразования».

Тем не менее к концу текущей недели «октановых страстей» заметно поубавилось. И даже появились оптимистичные прогнозы по поводу окончания бензинового кризиса.

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«Кого мы там обездолили»

Итак, 15−16 ноября «Роснефть» отказалась продавать топливо на бирже. Заявок на продажу не было ни от Ангарского, ни от Саратовского, ни от Ачинского НПЗ, что привело к разнице между спросом и предложением в шесть раз. И тут сложно сказать, что удивило больше — вызывающее поведение или его пояснение.

«Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то? Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», — заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

A.Savin АЗС «Роснефть»

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Доподлинно неизвестно, знал ли бывший коллега, что «Роснефть» своими действиями нарушила требование правительства РФ, содержащееся в постановлении №1035 от 11 октября 2012 года, согласно которому поставки топлива должны быть равномерными и постоянным в течение месяца и составлять не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива, но позднее в своём письме, направленном в адрес антимонопольщиков, «Роснефть», по словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, поясняя своё неучастие в торгах, предъявила претензии к трейдерам, считая, что это они создают условия для нерыночного ценообразования.

Напомним, ранее примерно в том же самом глава Роснефти Игорь Сечин обвинил собственников независимых сетей АЗС. Хотя по большому счёту претензии стоило бы предъявлять российскому правительству.

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«С одной стороны, государство создало условия более выгодного для нефтяных компаний экспорта в ущерб поставкам на внутренний рынок, в том числе посредством роста налоговой нагрузки на внутренний рынок.

Свою роль играет также установка правительства на концентрацию рыночной власти в руках крупных нефтяных компаний. Фактически сфера нефтепереработки и оптовых поставок топлива у нас монополизирована. В свою очередь, чрезмерная концентрация рыночной власти в руках конкретных игроков создает колоссальные риски от поведения доминирующих игроков.

Это совсем недавно продемонстрировала НК «Роснефть», которая перестала с 15 ноября поставлять на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу топливо в свободную продажу, что привело к разнице между спросом и предложением в шесть раз», — отмечалось 21 ноября на конференции «Независимого топливного союза».

Маржинальность — цены вниз?

С начала текущей недели «Роснефть» возобновила продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, правда, пока госкомпания заключает только мелкие и адресные сделки с другими вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНКами).

Но из разговора с вице-президентом Российского топливного союза Юрием Матвейко можно сделать вывод, что какой-то переломный момент на рынке произошёл, во всяком случае, о будущем независимых АЗС говорил он гораздо оптимистичнее, чем обычно.

«Роснефть» на бирже возобновила торги. Не совсем понятно, по какой формуле осуществляются сделки, они несколько адресного характера. Сейчас пытаемся в этом разобраться, но на бирже там же различные схемы торгов могут быть. Сейчас топливо появилось, «Роснефть» его продаёт.

Немножко напряжённость снялась, но с учётом того, что нефть значительно отыграла назад и подешевела на мировом рынке, в принципе, и на бирже должно было произойти снижение. В каких параметрах — не совсем понятно, но топливо, по нашему мнению, должно было серьезно опуститься в цене, но пока этого не случилось (я говорю о зимнем дизельном топливе), оно до сих пор там колеблется в районе 60 тысяч рублей за тонну.

Поэтому будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, «Роснефть» начнёт исполнять обязательства, записанные по протокольным решениям и по четырёхстороннему приказу между нефтяными компаниями и регуляторами. Думаю, что рынок вернётся в то состояние, в котором от находился в начале 2018 года», — пояснил в интервью ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Впрочем, учитывая объявленную заморозку цен, у Независимого топливного союза нет такой уверенности. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов на недавней пресс-конференции сделал акцент на маржинальности в 4%, которые правительство РФ и крупные нефтяные компании оставили независимым АЗС.

«Сегодня ни о какой реальной прибыли речи не идет. Учитывая среднее по России значение мелкооптового индикатива, среднероссийская маржинальность отныне и до 31 марта 2019 года составит для независимых АЗС 1,7 руб./литр. При среднедневном проливе 10 000 литров в сутки операционные затраты составляют порядка 3 руб./литр.

Другими словами, правительство РФ, говоря о «маржинальности» в 4% для независимых АЗС, на самом деле говорит об убытках в размере 1,3 руб./литр. Предложенная правительством и нефтяниками разница между оптом и розницей фиксирует прежде всего перманентную убыточность независимых АЗС. При этом если бы не было «заморозки», то оптовые цены пошли бы вниз из-за резкого падения мировых цен на нефть и существенного уменьшения экспортной альтернативы внутреннему рынку», — подчеркнул глава Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Дайте нам работать»

Росстат тем временем фиксирует рост цен на моторное топливо в 10 российских столицах. Более всего цены на него выросли в Тамбове и Самаре, на 0,5% и 0,4% соответственно.