Кудрин предположил, как долго будут падать цены на нефть

Москва, , 13:01 — REGNUM Существенное падение цен на нефть — явление временное, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Своим мнением он поделился с журналистами 22 ноября в кулуарах конференции, организованной Евразийским банком развития.

Это падение временное, отметил Кудрин и добавил, что оно может наблюдаться несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нефть обесценилась более чем на 6%. Так, нефть марки Brent подешевела на $4,50 (6,7%) до $62,29 за баррель, нефть WTI убавила $3,90 (6,8%) — до $53,30 за баррель, при этом во время торгов цена падала до $52,77 за баррель — «антирекорда» октября 2017 года.

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