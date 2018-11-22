После повторного отказа правительства Италии вносить поправки в «слишком дефицитный» бюджет страны на 2019 год Еврокомиссия приняла решение о запуске процедуры санкций, которые могут коснуться страны уже в следующем году и обойдутся ей как минимум в несколько миллиардов, а то и в несколько десятков миллиардов евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Формальный повод для введения санкций — нарушение правительством целого ряда европейских правил: страны с высоким госдолгом, а у Италии он превышает 130% ВВП, не должны наращивать дефицит бюджета и снижать пенсионный возраст, а должны, по мнению евробюрократов, потуже затягивать пояса и повышать налоги.

Но это, по-видимому, лишь формальный, а не реальный повод для санкций, потому что в прошлые годы другие правительства Италии при точно таком же госдолге принимали столь же дефицитные бюджеты, а в нынешнем году дефицит наращивают власти целого ряда стран ЕС, начиная с Франции, но никаких санкций против них никто не вводил и не вводит.

Реальным поводом для санкций является желание властей ЕС за полгода до перевыборов Европарламента и Еврокомиссии нанести по строптивому правительству двойной удар: политический (не дать Маттео Сальвини накануне выборов добиться крупного успеха) и экономический (не допустить внедрения небрюссельской экономической модели).

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

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Все последние годы в Италии находились у власти правительства Демократической партии, которые не имели никаких разногласий с Брюсселем, и хотя при их власти госдолг продолжал расти, в Брюсселе не возражали, потому что от затягивания поясов в виде повышения пенсионного возраста и повышения НДС демократы не отказывались.

Но из одного и того же факта итальянские министры и брюссельские бюрократы делают прямо противоположные выводы: если политика экономии не помогла сократить госдолг, то, согласно министрам, от нее нужно отказаться в пользу снижения налогов и экспансии, а, согласно бюрократам, — пояса, наоборот, надо затянуть еще туже.

Министры утверждают, что требования экономии — это бесстыжее вытягивание брюссельскими болтунами и их хозяевами-миллиардерами последних денег из итальянских карманов; бюрократы говорят, что обещание одновременно снизить пенсионный возраст, не повысить налоги и снизить госдолг — это популистская утопия и «потемкинская деревня».

Министры обращают внимание на то, что брюссельские эксперты, требующие не отменять повышение пенсионного возраста в Италии, сами уходят на пенсию в 50 лет, и оплачивают их пенсию в том числе и итальянцы; бюрократы предупреждают, что за фейерверк безответственных обещаний итальянского правительства будут платить не министры, а граждане.

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Но у министров есть один аргумент, которого нет у бюрократов: за них на выборах в марте проголосовали более 50% избирателей, сейчас рейтинг поддержки правительства составляет около 60%, а именно министры, а не еврокомиссары, которых народ не выбирал, имеют право решать, какая из экономических моделей должна использоваться в их стране.

Однако евробюрократы давно подстраховались от такого наглого вмешательства населения в вопросы, где у некомпетентных граждан вообще не должно быть никакого мнения: правила ЕС позволяют оштрафовать Италию не только деньгами, но и урезанием некоторых прав, и никакого выхода из ситуации (кроме выхода из ЕС) не существует.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Поэтому вопрос о выборах в Европарламент, накануне которых и происходит эта битва, приобретает особое значение, ведь если поддержка Сальвини продолжит расти, и он вместе с Виктором Орбаном и Марин Ле Пен получит на выборах слишком много, то после выборов полномочия любителей большого бизнеса и экономии на гражданах могут быть резко урезаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Одной из ключевых идей программы Сальвини и его соратников является предоставление странам ЕС гораздо большего экономического суверенитета; а это значит, что влияние брюссельских бюрократов на происходящее значительно сократится, да и большому бизнесу лоббировать свои интересы будет уже не так просто.

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Допустить этого в Брюсселе не могут, а потому формального нарушения со стороны правительства Италии достаточно, чтобы вводить реальные санкции; если правительство Сальвини и успеет снизить пенсионный возраст, а экономике от этого не станет хуже, то симпатии европейских избирателей могут довольно радикально сдвинуться в их сторону.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

У симпатий евробюрократов к нелегальной миграции, у их болтовни о «национализмах» в Италии и Венгрии и у их сказок о создании «новой европейской нации» есть простой бизнес-интерес: единство европейских стран в его нынешней форме позволяет извлекать доход сразу из всех, быстро штрафовать непослушных и не дробить силы на двадцать восемь государств.

Итальянские министры в последние дни воздерживаются от прямых нападок на еврокомиссаров, чтобы не нервировать и без того неспокойную биржу; но это лишь незначительно изменит уже начавшуюся битву, где на кону стоит принцип нации — который, по мнению одних, должен вернуться к жизни, а по мнению других — упокоиться навечно.