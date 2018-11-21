Сальвини: Италия отдает Евросоюзу на 5 млрд евро больше, чем получает

Рим, , 18:18 — REGNUM Италия отдает Евросоюзу на 5 млрд евро в год больше, чем получает обратно, а потому надеется, что власти ЕС будут относиться к ее народу с уважением, написал на своей странице в Twitter в среду, 21 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Таким образом он прокомментировал решение Еврокомиссии отклонить проект бюджета страны на 2019 год. Власти ЕС считают недопустимым наращивание дефицита бюджета ради исполнения предвыборных обещаний при высоком госдолге страны.

У граждан есть право на работу, на здоровье, на учебу, на то, чтобы платить меньше налогов и жить в большей безопасности, и правительство не будет менять своих решений, которые направлены на достижение этих целей, отметил Сальвини.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.

Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст. Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных дефицитных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко-критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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