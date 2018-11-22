Власти Италии не будут ни менять бюджет, ни «восставать» против ЕС

Рим, , 15:20 — REGNUM Проект бюджета Италии подготовлен в интересах граждан страны, и правительство не намерено его пересматривать, заявил в четверг, 22 ноября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает La Repubblica.

Оба вице-премьера, лидеры правящих партий, Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини выступили в четверг с аналогичными заявлениями. Ди Майо отметил, что на протяжении ряда последних лет граждане Италии страдали от «политики экономии» в исполнении прошлых правительств, и усилия нынешней власти, направленные на поддержку безработных, пенсионеров и бедных, не должны становиться поводом для санкций.

Министры также отметили, что рассчитывают на диалог с ЕС. Пути преодоления высокого госдолга могут отличаться, но в правительстве надеются, что в ходе диалога им удастся убедить ЕС в своей правоте, сказал Ди Майо.

Конте в свою очередь отметил, что нет никаких оснований считать, что правительство Италии организует «восстание» против ЕС: у властей Италии и властей ЕС одни и те же цели — сократить госдолг и улучшить жизнь граждан, сказал премьер-министр.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных дефицитных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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