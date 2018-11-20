В Воронеже 20 ноября на общественных слушаниях жители одобрили создание «зеленого пояса» вокруг города. Из почти 1,1 тыс. человек, получивших бюллетени, 698 проголосовали «за», 137 человек — против. Во время обсуждения проекта некоторые из активистов призывали участников слушаний поставить галочку в графе «против», аргументируя тем, что многие территории, которые нуждаются в защите, не были включены в состав защитной зоны.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Карта воронежского «зеленого пояса»

15,5 тыс. га и косули

Общественные слушания «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг городского округа г. Воронеж» прошли в актовом зале Воронежского государственного лесотехнического университета. Несмотря на то, что после первых публичных слушаний, которые с треском провалились год назад, организаторы попытались исправить недочеты и найти зал побольше, он все равно не смог вместить всех заинтересованных. Еще до начала обсуждения все сидячие места были заняты, а в проходах толпились желающие проголосовать первыми. Среди них, кстати, было много студентов, которых то ли на память, то ли для отчетности фотографировали.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Участники общественных слушаний стояли в очереди, чтобы проголосовать за или против создания «зеленого пояса»

Голосование началось почти параллельно с обсуждением. Пока жители кидали в урны бюллетени, в которых было всего два варианта — «за» и «против», на сцене шла дискуссия, местами выходившая за рамки конструктивной.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Голосование за создание «зеленого пояса» вокруг Воронежа

О том, как проект провалился на общественных слушаниях год назад: Изумрудный город против «зеленого пояса»

Согласно проекту, площадь «зеленого пояса», который окольцует Воронеж, составит 15,5 тыс. га. По сравнению с первоначальными цифрами площадь увеличилась в 10 раз. Изначально планировалось включить в охраняемую зону всего 1,5 тыс. га, затем площадь расширили до 4,3 тыс. га. А в итоге благодаря ходатайствам воронежских общественников и экологов она увеличилась до 15,5 тыс. В частности, в «зеленый пояс» попали Нагорная дубрава, дендрарий НИИЛГиС, лесопарк Оптимистов и другие зеленые зоны в городе и за его пределами.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Члены рабочей группы

«В прошлом году стоял вопрос о создании лесопаркового пояса, который состоял из 1,5 тыс. га зеленых насаждений. Уже тогда говорили: «Зачем нам большой «зеленый пояс», не нужен он. А где будем строить?» Но вопрос и состоит в том, чтобы оставить как можно больше лесов. Чтобы наши дети и внуки могли нормально дышать, иметь возможность выйти на природу. Сейчас мы подошли к 15,5 тыс. га, это достаточно большая цифра. Мы можем сохранить всю Нагорную дубраву, где у нас кроме лис и зайцев водятся и косули. Их можно будет посмотреть не только в зоопарке через решетку, но и на природе, — сказал глава регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Олег Вельможин. — Механизм расширения «зеленого пояса» следующий: будем предлагать общественным организациям, выходить с ходатайствами о включении того или иного участка. Это могут быть не только участки леса, но и озера».

При этом в состав «зеленого пояса» пока не стали включать яблоневый сад и леса в селе Медовка Рамонского района, жители которого проголосовали против на первых публичных слушаниях в ноябре 2017 года. Защитники яблоневого сада не стали протестовать против принятия решения о создании «зеленого пояса». Так, по словам учредителя экологической общественной организации «Экклиа» Марины Бережной, территория не вошла в проект, потому что активисты просто не успели провести анализ: суды против застройки закончились только летом 2018 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Карта воронежского «зеленого пояса»

«Мы подготовили ходатайство о включении территории яблоневого сада, который сейчас возвращен в государственную собственность, в перечень территорий, входящих в «зеленый пояс», — сказала Марина Бережная.

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Решение есть, решения нет

Самыми ярыми противниками «зеленого пояса» в таком виде стали активисты, которые борются за сохранение Северного леса на окраине Воронежа. Они не поверили заявлению главы Общественной палаты Воронежской области Нели Пономаревой о том, что территория вошла в проект после ходатайства инициативной группы. Активисты высказались решительно против, пытаясь убедить собравшихся, что существующий проект «щита» — фейк, который не даст никакой пользы. Такого же мнения придерживались и представители некоторых других инициативных групп.

«Мы с вами сидим в одной лодке, и она сильно раскачивается. То, что нам предлагают, — дырявый зонтик, а не щит. Лес, который вы с детства знаете, в районе СХИ — уничтожен. Уничтожен полностью! Его даже не включили в обсуждение!» — доносилось с трибуны.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Участник общественных слушаний о создании «зеленого пояса» вокруг Воронежа

Аргументы «за» и «против» звучали параллельно с голосованием людей. В итоге голосов, поддерживающих создание «зеленого пояса», оказалось в разы больше. При этом чиновники уверяют, что в дальнейшем эту территорию нельзя будет уменьшить, зато можно будет расширить, добавив новые участки. Некоторые участки все-таки можно будет изъять, но взамен в «зеленый пояс» должны будут включить не меньшую по размерам территорию. Первоначальные границы «зеленого пояса» должны быть установлены уже летом 2019 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Люди ждут оглашения результатов голосования

«До конца 2018 года облдума примет постановление о создании «зеленого пояса». Затем в течение полугода мы должны будем сделать заявку на бюджетное финансирование и внести границы в Росреестр. Если все будет хорошо, к 1 июля мы уже установим точные границы «зеленого пояса», — рассказала замруководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова.

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Анна Кумицкая ИА REGNUM Жители Воронежа изучают на карте «зеленый пояс»

ИА REGNUM напоминает, что «зеленый пояс» — территория, защищенная от вырубки деревьев и строительства, за исключением общественно значимых объектов. В Воронеже первая попытка провести проект через общественное обсуждение была предпринята 3 ноября 2017 года. Тогда он был отклонен большинством голосов — 140 выступили против, 118 участников — за. Камнем преткновения оказались земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья».