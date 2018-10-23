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Похититель яблоневых садов в Воронеже получил шесть лет колонии

Происшествия

Он взят под стражу в зале суда

Воронеж, 23 октября 2018, 11:15 — REGNUM  Приговор по громкому уголовному делу о хищении участков под яблоневыми садами в Воронеже вынес Ленинский районный суд города 23 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«44-летний директор ООО «Спартан» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ за хищение двух земельных участков под яблоневыми садами площадью 76 га», — сообщил представитель прокуратуры.

Решением суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, речь идет об участках на территории яблоневого сада Воронежского агроуниверситета. Участки находились в федеральной собственности, однако несколько лет назад неожиданно оказались отданы под застройку. После ряда публикаций в СМИ и протестов общественности была проведена проверка, а затем — возбуждено дело о хищении.

Отметим, что ранее по искам прокуратуры оба земельных участка были возвращены государству.

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