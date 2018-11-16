«Зазеркалье» — таким термином называют вымышленное пространство, сказочную страну по ту строну зеркала, вымышленное место, где положение вещей доведено до абсурда. Похоже, именно в таком, вымышленном месте существует губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. В «Зазеркалье» губернатора Илюхина существует волшебная страна Камчатка, в которой нет и никогда не было ни гниющих тонн лосося в лесах и полях в ходе богатейшей путины, ни забастовок обманутых и обиженных трудящихся, ни смехотворных зарплат, на которые не прожить при камчатских ценах. В этой, сказочной Камчатке очень уютно жить. Только вот, чтобы хоть одним глазком заглянуть в эту, сказочную страну Камчатку, нужно стать губернатором Илюхиным.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

Читайте также: Губернатор Камчатки назвал фото и видео с выброшенной рыбой провокацией

Kremlin.ru Владимир Илюхин

28 сентября 2018 года Камчатка официально завершила лососевую путину. Эта лососевая рыбалка для камчатских рыбаков стала по-настоящему рекордной: как на уловы, так и на скандалы. Промысловики добыли за путину 491 тыс. тонн лосося при первоначальном прогнозе в 152 тыс. тонн.

Однако богата оказалась путина-2018 и на скандалы. Жители Камчатки еженедельно жаловались в СМИ, в том числе и в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM, на то, что на полях, в лесах и на дорогах полуострова гниют тонны выброшенной красной рыбы и красной икры. Местные жители винили во всём жадных рыбопромышленников, которые избавляются от излишков улова, чтобы не снижать цены в магазинах. Росрыболовство настаивало на том, что гниющая по всей Камчатке рыба — дело рук браконьеров. Но сам факт проблемы признало даже самое главное рыбное ведомство страны. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, Росрыболовоство сообщало, что по каждому факту выброса ценного федерального ресурса проводятся проверки:

«По всем случаям выброса рыбы проводятся расследования. Уже есть возбужденные дела. Выбросы рыбы в лесных массивах — дело рук браконьеров. Не имея возможности сбыть нелегальный улов, браконьеры сбрасывают его в лесных массивах», — сообщало Росрыболовство в официальном ответе ИА REGNUM.

Джон Сингер Сарджент. Лосось на камнях. 1901

Правда, жители Камчатки такой ответ не приняли. Люди сообщали, что сами видели, как уловы сбрасывают в лесах, а то и просто — в море, прямо с борта рыболовного судна. И видеозаписи к таким сообщениям прилагали.

Как бы там ни было — факт остаётся фактом: наличие в ходе уникальной лососевой путины на Камчатке огромного количества гниющей рыбы и икры доказано и никем не оспаривалось, в том числе и властями региона.

И вот полтора месяца спустя губернатор Камчатки Владимир Илюхин делает беспрецедентное заявление. Он заявил, что десятки «видео‑ и фотоматериалов о выброшенной на Камчатке рыбе — провокация». Глава региона усмотрел в этом попытки испортить имидж региона как флагмана рыбопромышленного комплекса страны».

Читайте также: Камчатцы спорят с Росрыболовством: кто сгноил тонны лосося на полуострове?

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Не в ладах с реальностью

Заявление губернатора Илюхина буквально взорвало камчатские соцсети.

«Вот и дотянулась костлявая рука госдепа до мирной и процветающей Камчатки! Это Трамп в Голливуде снял гниющую рыбу по всем дорогам и полям, не иначе! Нет, ну надо же такое ляпнуть! Получается, сотни людей, и я в том числе, которые видели своими глазами выброшенную рыбу и икру в огромном количестве, страдают галлюцинациями?!»

«Поздравляю, господин Илюхин! Вы соврамши. Впрочем, как обычно».

«Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!»

«Американцы, не иначе. Это всё они. Это они наснимали провокационных роликов, а ещё они наврали про забастовку рабочих на руднике Вексельберга, а ещё они наврали про высоченные цены на коммуналку, продукты, плохие дороги, медицину! А на самом деле-то — все прекрасно!»

«Вот … врёт же и не краснеет! Да в былые времена с тебя, Илюхин, допросы проводить бы и начали. Испросили бы за эту рыбу. Имидж у него, тьфу!»

«Не-е-ет! Это не Госдеп. Это пришельцы. Илюхин их сам, наверное, видит регулярно!»

«Провокация. Господин Илюхин, это раз за разом твердить про выдуманный имидж. Выкачивать ресурсы с Камчатки вы научились, а создавать условия для жизни людей — нет!»

«Наш губернатор — прям как ребятёнок, играющийся в прятки: закрыл руками глазки и всё — меня нет. И ничего нет».

«Только очень неумный человек может вот так вот глупо оправдываться при неопровержимых доказательствах. Илюхин мало того что бездарный губернатор, так ещё и лжец».

«Настоящая провокация — это то, что Илюхин до сих пор губернатор Камчатки!»

«Не смешно уже. Провокации?! Тогда провокации — это и самые высокие в стране тарифы на ЖКХ, и цены на бензин, и смертность, превышающая рождаемость, и убитые дороги, и криво построенные и недозаселённые дома для расселения из аварийных бараков, и ветхий жилой фонд, и отчаяние горняков, и отчаяние почтовиков! Всё это тоже провокации!»

«Как вообще такое случилось с нами — что вот это недоразумение у нас губернатор?!»

«В сети появилась лишь малая доля того, что происходило в реальности. Под каждым кустом — выброшенная рыба лежала, все это наблюдали!»

«Надо Илюхину орден уже дать: «Главный врун Камчатского края», — десятки подобных комментариев сегодня оставляют камчатцы в социальных сетях.

Читайте также: На Камчатке губернатора Илюхина «никаких забастовок нет»

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия «Поздравляю Вас, господин, соврамши!»

Но в «Зазеркалье» губернатора Камчатки Владимира Илюхина гневные комментарии народа — не слышны и не видны. Точно так же, как не видел губернатор Илюхин никакой забастовки горняков на руднике АО «Аметистовое» российского миллиардера Виктора Вексельберга.

А во время путины чиновники правительства Камчатки в упор не видели, как бойцы Береговой охраны давили катерами аборигенов маленького стойбища «Эврэн». Правда, после того, как в ситуацию вмешалось ИА REGNUM, бойцов Береговой охраны привлекли к ответственности за беспрецедентное поведение по отношению к КМНС. Но губернатор Илюхин ничего этого не видел.

Сегодня новости с Камчатки — как из зоны гуманитарного бедствия.

Камчатцы уже не рассчитывают на местную власть. И с последней надеждой обращаются к президенту. Жители аварийного дома в Петропавловске-Камчатском сами сняли видеоролик для Владимира Путина.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом

По данным ИА Кам 24, проблема с расселением возникла ещё летом 2018 года. Владельцам трехкомнатных секций дали новое жильё, а собственникам 10 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир предложили денежную компенсацию. Например, за «двушку» — 1,65 млн рублей. Но за такие деньги люди не смогут купить себе равноценное жильё, таким образом, их права, гарантированные федеральным законом, нарушаются.

Но из «Зазеркалья» губернатора Камчатки все эти беды не видны. Очень ведь удобно — есть ведь президент. Пусть он и разбирается?

Читайте также: Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды?

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки всё чаще высказывают недовольство по поводу деятельности губернатора Владимира Илюхина и его правительства. В ходе одного из многочисленных митингов люди собрали главе региона «пенсионное ведро», в которое набросали мелочи, конфет и пару сигарет. Ведро отнесли в здание правительства, а Владимиру Илюхину предложили уйти на пенсию. Ситуация с пенсиями тоже вызвала возмущение камчатцев: в то время, когда жители полуострова возмущались по поводу повышения пенсионного возраста, депутаты краевой думы приняли закон, согласно которому губернатор, высшие чиновники краевого правительства и парламентарии будут получать региональные пенсии свыше 100 тыс. рублей. Это — не считая страховой пенсии, которую платит ПФ РФ.

Правительство Камчатки бодро рапортует о том, что средняя зарплата на полуострове — 82 тыс. рублей. А жители региона заявляют, что это неправда, что такое жалование получают лишь чиновники да силовики, да и то не все.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Гроши

Правительство Камчатки сообщает о создании все новых и новых рабочих мест. А жители полуострова кричат о том, что на добыче золота, серебра, рыбы и прочих камчатских богатств работают только приезжие — местных не берут.

На растущее раздражение народа губернатор Илюхин реагирует как-то странно — вместо того чтобы наладить диалог с жителями, в четвертый по счету раз ужесточили закон «Об отзыве губернатора» — да так, что губернатора Илюхина уже и не отозвать.

Наверное, в параллельной реальности губернатора Камчатки возмущающийся по поводу нищеты и безнадеги народ выглядит как десант инопланетян — «агрессивные пришельцы хотят захватить Камчатку». Ведь на Камчатке губернатора Илюхина нет ни сгнившей рыбы, ни забастовок, ни плохих дорог, ни нищих больниц. На той, прекрасной и процветающей Камчатке есть большие деньги, которые зарабатывают «большие люди», большие инвестиции, рост, прорыв и процветание, много рыбы, краба, золота и серебра. А то, что народ уже от всего этого «процветания» на стенку лезет, — так это провокации. Ну, а … как иначе-то?

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Сон о чём-то райском

Читайте также: Бюджет Камчатки: губернатора послали каяться, глава минфина уволился