Губернатор Камчатки назвал фото и видео с выброшенной рыбой провокацией

Петропавловск-Камчатский, , 06:42 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин назвал «провокацией» фото‑ и видеоматериалы с тоннами выброшенной рыбы в ходе лососевой путины на полуострове. Глава Камчатки убежден, что против региона осуществляется заговор, цель которого — испортить имидж рыбного флагмана России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В интервью ТАСС Илюхин заявил, что цель провокации — «испортить имидж региона»:

«Мы получили небывалую волну информационных провокаций, обезличенных видеороликов с припиской к Камчатке, цель которых была одна — исказить реальную ситуацию, попытаться испортить имидж края как флагмана рыбопромышленного комплекса страны, и камчатских рыбаков, которые работают, соблюдая все нормы закона, и своим трудом создают этот имидж», — заявил губернатор Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина в 2018 году на Камчатке стала самой богатой за последние 110 лет. Богатейшую путину сопровождали бесконечные скандалы. Жители полуострова, СМИ почти еженедельно жаловались на то, что дороги, леса и поля на Камчатке завалены гниющей рыбой. Проблему признало и Росрыболовство. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, ведомство сообщило, что по всем случаям выброса рыбы проводятся проверки. Вину за выброшенные тонны лосося Росрыболовство возложило на браконьеров. Жители Камчатки винили в этом рыбопромышленников, которые избавлялись от больших уловов, чтобы не снижать цены на рыбу.