Театр «У Моста», пожалуй, единственный в Перми, способный похвастаться богатой гастрольной жизнью, при этом сохраняя высокую активность непосредственно по месту своей прописки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свадебный танец в спектакле «Ханума»

Гастрольная деятельность также является очень важным критерием оценки популярности, профессионализма театра. Московская публика, конечно же, более искушенная в этом вопросе: ей есть что выбрать, есть с чем сравнивать.

Поэтому для театра из Перми выезд в столицу всегда является своего рода испытанием, проверкой на качество. Очередной проверкой, с которой театр «У Моста» справился на отлично, были ноябрьские гастроли в театре «На Страстном».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Ханума»

Гости из Перми привезли в столицу три спектакля — это первый вариант пьесы Максима Горького «Васса», музыкальную комедию с настоящим грузинским колоритом «Ханума» и, пожалуй, лучшую из постановок великого ирландского драматурга Мартина Макдонаха в России (а может, и в мире) «Калека с Инишмана».

Ранее читайте: «Васса Железнова»: Пермский театр «У Моста» вновь открывает классику

Выбор спектаклей демонстрирует широкую репертуарную палитру, которой может похвастаться пермский театр. Здесь и русская классика, здесь классика интернациональная, исследующая особенности восточного менталитета, здесь и современная драматургия, удивляющая своей гуманистической устремленностью в условиях почти повсеместного ее искоренения в западном мире.

«Ханума»

Спектакль «Ханума», созданный по произведению Аксентия Цагарели, занимает особое место в репертуаре театра «У Моста». В нём играли студенты Пермского института культуры, под началом художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова. Пермский зритель не мог поверить, что перед ним выступает ещё не профессиональная труппа, что уж говорить, когда за дело берутся многоопытные умостовцы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свахи Кабато и Ханума

Сюжет произведения таков: престарелый и обедневший князь желает найти себе супругу с целью поправить материальное положение. К счастью, он находит богатого, но незнатного купца, цель которого — приобрести высокий титул посредством выдачи своей дочери замуж. И, о чудо, у него есть молодая и красивая дочь, которую он готов принести в жертву своему тщеславию. Ситуация, кстати сказать, вполне типичная для эпохи деградации аристократического сословия и возвышения сословия буржуазного.

Легкая, юмористическая комедия о соперничестве двух свах, на первый взгляд призвана услаждать душу зрителя, погружая его в состояние комфорта и безмятежности. Однако произведение обладает и глубоким нравственным содержанием.

Любовь должна быть растоптана властью денег и статуса, но не в этот раз. О выходе из сложной ситуации зрителю следует узнать самому.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марина Шилова и Сергей Мельников в роли Текле, сестры князя, и князя Вано Пантиашвили

В современном буржуазном мире идея о том, что «не хлебом единым…», кажется давно дискредитирована и деконструирована. Поэтому порой представляется занудным нравоучением. Нужно иметь большой талант, большую внутреннюю силу, чтобы реабилитировать столь же банальную, сколь и нравственную идею. Именно в этом и состоит задача театрального искусства. Театру «У Моста» это удаётся.

Дело даже не в том, что здесь любовь побеждает материальное, дело в том, как благодаря актёрский игре, тонкому юмору и какой-то совершенно особенной атмосфере ты понимаешь, что вся эта расчётливость дурно пахнет. И ведь зритель это очень чётко ощущает.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Воробьев в роли Акопа в спектале «Ханума»

Спектакль также подкупает прекрасным грузинским колоритом, сопровождаемым музыкой и танцами. Сергей Федотов, приветствуя зрителей перед началом спектакля, отметил, что с «Ханумой» его театр осмелился посетить даже Грузию. Эта идея могла показаться очень смелой, и артистов предупреждали отказаться от подобной авантюры, ведь даже сам Товстоногов не осмелился на такой шаг. Но гастроли прошли успешно, и грузинский зритель смог воочию убедиться в правоте великого писателя Фёдора Достоевского о всемерной отзывчивости русского народа, способного к глубокому осмыслению любых культур.

«Калека с Инишмана»

В начале октября 2018 года в Перми прошёл III международный фестиваль Мартина Макдонаха. На мероприятие съехалось множество театров со всего мира — от Ирана до Казахстана. Почему именно в Пермь? Потому что здесь 14 лет назад был открыт для России один из крупнейших драматургов современности. Театр «У Моста» поставил восемь из девяти пьес великого ирландца (ждем девятую, премьера которой состоялась в октябре 2018 года в Лондоне). Пожалуй, одним из лучших спектаклей в макдоноховской коллекции Федотова является «Калека с Инишмана», удостоенный театральной премии «Золотая маска».

Ещё по теме: Семь измерений запада на Третьем фестивале Мартина Макдонаха

Этот спектакль, впрочем, как и другие спектакли по пьесам Макдонаха, обладает несколькими смысловыми пластами. Часть из них, на первый взгляд, может быть понятна лишь ирландцам, коль скоро автор предельно подробно разбирает их быт. Однако, как отмечают некоторые исследователи творчества автора, между Ирландией и Россией есть много общего, а драмы Макдонаха есть драмы общечеловеческие. Поэтому он становится понятным и для российского зрителя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сестра и братец. Спектакль «Калека с Инишмана»

«Это спектакль, в котором удивительным образом смешались смех сквозь слезы, горечь несбыточных мечтаний, романтическая любовь и невероятный обман, сыгравший мистическую роль в судьбе калеки Билли. Персонажи спектакля ужаснут и рассмешат, встревожат и вызовут сочувствие. Мы снова узнаем в чужой, далекой от нас жизни собственные муки и неразрешимые драмы нашего внутреннего существования», — отмечают создатели спектакля.

Современная драматургия переполнена танатофилией, насилием и поминками по человеку, поэтому очень сложно в ней найти настоящую жемчужину. Именно такой жемчужиной является творчество Макдонаха, полное света и гуманизма, оно пробивается через тьму постмодернизма, окутавшего большую часть Западного мира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Ильин в роли малыша Бобби Спектакль «Калека с Инишмана»

Примечательно, что с этим спектаклем, как и с «Ханумой», театру «У Моста» удалось побывать на родине создателя его литературной основы: в Ирландии. Сам этот факт уже говорит о том, что театр признаётся во всем мире главным специалистом по Макдонаху. Поэтому «Калека с Инишмана» стал громким событием для культурной жизни российской столицы.

Пермский театр «У Моста» был встречен в Москве полным аншлагом. Для города, в котором насчитывается свыше сотни театров, — это показатель очень серьёзного уровня пермских артистов, а также лучшее доказательство бессмертия русского психологического театра.