«Васса Железнова»: Пермский театр «У Моста» вновь открывает классику

Антон Исаков, , 12:24 — REGNUM

В 2018 году великому русскому и советскому писателю Максиму Горькому исполняется 150 лет. Как отметить юбилей выдающегося драматурга? Ответ очевиден — поставить его произведение на сцене.

Можно смело утверждать, что Пермь встречает приближающуюся годовщину достойно. В пермском театре «У Моста» идут сразу две постановки горьковских пьес: «На дне» и «Васса Железнова». Премьера последней состоялась совсем недавно и стала отличным подарком к юбилею писателя.

Для тех, кто не знает, театр «У Моста» известен своим трепетным отношением к классике, здесь мы не увидим порнографии, нетрадиционных сексуальных отношений и других перверсивных практик, цель которых развлекать и развращать публику, но не приобщать ее к великому искусству, не побуждать к глубокому осмыслению ключевых проблем человечества. Театр делает упор на тщательное, доскональное изучение первоисточника. Также серьезное внимание уделяется эпохе, в которой происходит действие, в соответствии с этим шьются костюмы, создается интерьер. Все это необходимо для формирования особой атмосферы, позволяющей совершить путешествие в прошлое и проникнуть в задумку автора.

Еще одним примечательным фактом является то, что художественный руководитель театра Сергей Федотов перед началом каждого спектакля лично приветствует зрителей, рассказывает им о последних новостях из жизни театра. Подобное отношение к гостям едва ли еще где-то можно встретить. В Перми такого точно нет.

Пьеса «Васса Железнова» написана в 1910 году, однако в 1935 году был создан новый ее вариант. Последняя версия по сути является самостоятельным произведением, мало чем связанным с первым, в ней в духе соцреализма обнажаются совсем иные проблемы, нежели в первом варианте. Данная версия нам более известна: она изучалась в школе, ее ставили и продолжают ставить на многих сценах СССР и России, в этой связи постановка Федотова стала настоящим событием для ценителей творчества Горького.

В произведении повествуется о состоятельной судовладелице, главе семейства Железновых — Вассе. Конфликт возникает из-за противоречий, вызванных стремлением сохранить семью и дело, которому беззаветно предана главная героиня. Это становится невозможным из-за разных представлений о должном среди акторов драмы.

Дело для Вассы становится культом, служение ему — непреложным законом. Она по сути является жрицей, которая не задумываясь приносит в жертву всех тех, кто бросает вызов объекту ее поклонения. Драма заключается в том, что героиня, роль которой блистательно исполнила Марина Шилова, не лишена материнских чувств — это очевидно, поэтому каждая новая жертва для нее — личная трагедия, однако вопрос выбора перед ней не стоит.

Обязанности жреца необходимо рано или поздно передавать, но наследники в лице ее сыновей на эту роль явно не годятся, что чревато забвением культа. Васса начинает действовать: серия интриг, направленная на «очищение» выродившегося семейства, призвана отсечь все то, что не годится для продолжения дела. Разумеется, без жертв здесь не обойтись. Первой становится горничная Липа. Ее роль эпизодична, но благодаря великолепной Анастасии Кузьминой запоминается надолго. Особенно потрясает сцена, в которой мы узнаем об убийстве ее ребенка. Ключевая сцена спектакля.

Невинный младенец стал на пути кровожадного бога и должен быть уничтожен. Именно Васса дала приказ умертвить собственного внука. Затем она заставляет Липу отравить ее мужа, законного владельца судовых верфей, неудачная попытка приводит к раскаянию и самоубийству горничной.

Стоит отметить, что во всем произведении мы не встретим ни одного положительного персонажа. У каждого есть свои скелеты в шкафу, свои тайные помыслы и стремления. Поэтому на сцене разыгрывается драма не борьбы добра со злом, а борьбы злой воли с угрожающим ей безволием.

Безволие является характерным качеством мужчин семейства Железновых. Они не имеют власти и подчинены либо своим женам, либо Вассе. Они тяготятся тем духом, который витает над домашним очагом, мечтают освободиться от него, как только вступят в право наследования. Однако у божества, которому когда-то присягнули Железновы, иные на сей счет планы. В конечном счете младшего сына Васса отправляет в монастырь, своего брата убивает. Семен, старший сын, остается всецело в руках своей супруги. Управляющий Михайло Васильев — послушное орудие в руках Вассы. Власть женщин абсолютна.

Не могу не сделать небольшое отступление, чтобы отметить актерскую работу Алевтины Боровской, исполнившей роль Натальи, жены Семена. Удивительно, но ей даже необязательно было произносить текст: в ее взгляде, в жестах уже было достаточно смыслов и энергии для передачи мысли зрителям. Когда же она начинала говорить, то происходило нечто, что сложно передать словами (это нужно видеть), но сказать об этом невозможно: это подметили многие зрители. Невольно подслушанные мною разговоры во время антракта были посвящены только ей. Актрису обсуждали все! Но вернемся к спектаклю.

Известно, что на заре человеческой истории, в эпоху матриархата отношения между людьми были лишены даже самых малейших проявлений гуманизма. Поклоняясь диким, необузданным силам природы, люди приносили в жертву людей. Может быть, об этом думал Горький, когда создавал свое произведение? Сказать сложно, но ясно одно, что семья Вассы Железновой являет собой крах гуманизма в эпоху упадка Российской империи.

Если провести историческую параллель, то вспоминается другая семейная драма: драма монаршей четы. Не секрет, что при слабовольном императоре Николае II главенствующую роль играла его супруга Алиса Гессенская, более известная нам как Александра Федоровна. Ситуация отягощалось болезнью цесаревича Алексея, единственного наследника мужского пола дома Романовых. Может быть, еще и на это намекал Горький, создавая свою драму: власть женщин, власть матриархата ведет к неизбежному и кровавому концу?

Кроме того, «Васса Железнова» именно в первом своем варианте приобретает невероятную актуальность: что как не наступление на мужское начало происходит сегодня в западном мире, когда под предлогом домогательств любое проявление мужественности, мускулинности, как любят выражаться феминистки, нещадно подавляется. Ведь только мужское начало может бросить вызов кровавым матриархальным инстинктам. Именно мужественности лишены герои пьесы Горького, именно это становится причиной семейной драмы.

Финальная сцена спектакля демонстрирует нам трех женщин. Свободные от мужчин, они продолжат служить кровожадному культу, продолжат причащаться его дарами. Но в этой надежде чувствуется некая обреченность, в ней ощущаются зачатки новых противостояний, интриг и, конечно же, новых жертвоприношений, которые как воздух необходимы древнему божеству для сохранения своей власти.

Пермский театр «У Моста» известен как театр мистический, во многом это связано с постановками, которые идут на его сцене: здесь и «Панночка», созданная по мотивам гоголевского «Вия», «Дракула», «Мастер и Маргарита». Как мне кажется, пьеса Горького «Васса Железнова», тем более в первом ее варианте, удачно вписывается в этот ряд. В произведении много недосказанности, загадок и тайн. Мотивы некоторых героев также до конца не проясняются, и над всем этим парит дух древнего культа, которому служат героини пьесы. Синтез двух начал: великолепная актерская игра и глубокое проникновение в замысел автора, незримо присутствующего на сцене, является той формулой, которая вот уже на протяжении 30 лет создает магию на сцене пермского театра «У Моста», зрительный зал которого никогда не бывает пустым.

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