Семь измерений запада на Третьем фестивале Мартина Макдонаха

Антон Исаков, , 09:17 — REGNUM

Третий международный фестиваль Мартина Макдонаха был представлен порядка 25 спектаклями и самой популярной из них стал «Сиротливый Запад», исполненный семь раз театрами из различных уголков планеты.

Пьеса известного английского драматурга ирландского происхождения Макдонаха представляет особый интерес. В отличие от других произведений «Линэнской трилогии» она более масштабна в своей проблематике. Как видно из самого ее названия, речь здесь идет о проблемах Западной цивилизации, а судя по тому, что ее ставят даже в Иране, то и для человеческой цивилизации как таковой.

Макдонаха неоднократно критиковали за карикатурное, неправдивое изображение жизни ирландской провинции, что, как мне представляется, справедливо лишь отчасти. В своих произведениях он исследует человеческую природу как таковую, а ирландский ее колорит используется лишь в качестве иллюстрации и может быть с тем же успехом заменено любой другой национальной спецификой, что, кстати, блестяще доказали участники фестиваля.

Именно за свой общечеловеческий характер пьеса «Сиротливый Запад» пользуется широкой популярностью во всем мире, именно это и делает Макдонаха автором мирового масштаба.

Неслучайно, что на Третьем международном фестивале, посвященном творчеству английского драматурга, данное произведение демонстрировалось аж семь раз. И каждый раз оно представлялось чем-то особенным, каждый постановщик открывал в Макдонахе нечто свое и это, конечно же, помогало лучше проникнуть в замысел самого автора, даже если та или иная интерпретация входила в диссонанс с личным представлением зрителя о пьесе.

Произведение повествует о взаимоотношении двух братьев, связанных не только взаимной неприязнью, но и общей тайной об убийстве отца. Вокруг их истории и строится остропсихологическая драма.

«Болезненная реалистичность событий и отношений двух братьев, жестокость, замешанная на годах непонимания, тяжелом быте, пустых обидах и убийстве, парадоксальным образом сочетается с острой комедийностью, заставляя зрителей пребывать в экстремальных состояниях», — так оценивает данную пьесу Макдонаха художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.

На Третьем фестивале Макдонаха можно было увидеть «Сиротливый Запад» в редакции театров из таких стран, как Иран, Венгрия, Грузия, Молдавия, Босния и Россия. К сожалению, мне не удалось посетить все семь постановок, поэтому придется отметить лишь некоторые из них.

Иранские театры не первый раз посещают Пермь: так, в 2016 году на Втором фестивале Макдонаха присутствовали артисты театра Nowadays, которые привезли спектакль «Человек-Подушка». В этот раз приехал иранский «Бужнард Арт Театр».

Учитывая национальную и религиозную специфику исламской республики, постановка вызвала большой интерес у зрителей. Особенностью здесь является запрет на демонстрацию насилия, налагаемый культурными нормами Ирана.

«Мы смотрим на всё по-другому. Это восточное восприятие текста. Мы не использовали насилие: бои и кровь показали поверхностно. Но мы раскрыли новые смыслы», — подчеркнул режиссер спектакля Араш Фироузэ.

Однако, как отмечали впоследствии зрители, понять специфику иранского театра было сложно, происходящее на сцене, несмотря на великолепную игру актеров, напоминало, скорее, фарс, нежели трагедию.

Возможно, сложность проникновения в идею автора была вызвана значительной дистанцией. Быть может, для понимания иранского замысла требуется более глубокое проникновение в культурный контекст страны.

«Самоубийства Уэлша зритель не видит — священник выходит за дверь и кричит, на этом всё. Впрочем, даже после смерти Уэлш не исчезает со сцены: его лицо вдруг появляется в прямоугольном вырезе в стене, как картина. Он слушает разговор братьев, то одобрительно улыбаясь, то хмурясь. А в какой-то момент тянется рукой к брошенным неподалеку пирожкам. Конечно, его жертву в таком контексте нельзя воспринимать всерьёз», — отмечают участники фестиваля.

Альтернативный венгерский театр «Солтис Лайос» привык выступать под открытым небом, однако в условиях наступившей в Перми осени им пришлось приспосабливаться. Гости сделали это вполне успешно, а их камерная постановка получила приз жюри за лучшее музыкальное оформление.

«Режиссер Петер Иштван Наги использовал интересный приём, когда публика уже не просто часть зрительного зала, а часть постановки. Зрителям — места прямо на сцене. Этот ход дает ощущение причастности к происходящему и еще больше усиливает переживания за судьбу актеров», — подчеркивают организаторы фестиваля.

Исполнитель роли отца Уэлша Зсолт Темеси подтверждает мысль о том, что Макдонах, особенно его «Сиротливый Запад», — это не только про Ирландию, но и про всех нас.

«Наш театр появился и живёт сейчас в маленькой деревне (население около 20 000 человек) где-то в 200 км от Будапешта. И «Сиротливый Запад» — вообще первый спектакль у нас по Макдонаху. Нас и всю труппу тронула в этой пьесе как раз атмосфера заброшенной и забытой деревни, заброшенного общества. Потому что мы тоже живём в похожем маленьком городке, так что мы увидели очень много сходства в самом менталитете героев и образе жизни ирландской глубинки и нашей», — отмечает артист.

Грузинский «Открытый театр» впервые привёз свой спектакль в Пермь. Многие эксперты отметили, что он был одним из самых ярких на фестивале. Постановка, созданная четырьмя разными театрами из Тбилиси, удивила зрителей своим грузинским колоритом, а великолепная игра актеров была понятна зрителю даже без перевода. Это был тот особый случай, когда театральное искусство, подобно музыке, преодолевало языковые барьеры и впечатывалось прямо в душу зрителя.

«Что первое поражает, так это потрясающая энергетическая заряженность. Спектакль просто пробивает, сшибает, сносит. Прежде всего, благодаря темпоритму, блестящей игре актеров, которые выдерживают эти темпоритмы. Кажется, что братья Коннор неуклюжие, неповоротливые, а оказывается, сколько в них пластики, сколько эксцентрики! Эта постановка — потрясающее удовольствие, которая совершенно не разбивает того, о чем пишет Макдонах в своей пьесе», — отметила одна из членов жюри, доктор филологических наук и эксперт по творчеству Мартина Макдонаха Вера Шамина.

Спектакль грузинской труппы отмечен премией «Открытие» Третьего фестиваля Макдонаха.

Номинант премии «Золотая маска» — первый спектакль по пьесе Мартина Макдонаха в России, открывший этого удивительного творца с самой западной части Европы для огромного пространства, расположенного на восточной ее окраине, конечно же, был показан вне конкурсной программы. Это было сделано в первую очередь потому, что пермский театр является организатором фестиваля.

По праву считающийся главным специалистом по английскому драматургу театр «У Моста» должен был стать неким ориентиром не только для тех, кто еще присматривается к Макдонаху, но и для тех, кто уже знаком с его творчеством очень хорошо.

Работая в традиции русского психологического театра, его художественный руководитель Сергей Федотов создал особую сценографию, как бы отражающую внутреннюю природу главных героев.

«Первое впечатление — сценография — она очень психологична и чуть ли не документальна: разрушенный и разоренный быт как проявление сути разрушенной семьи — в том, как она обживает свой дом. Зритель уже на уровне своих ощущений максимально включается в происходящее на сцене. Все герои спектакля будто вписаны в какую-то систему, которая предопределяет каждое их решение, но вот только они неспособны этого заметить. Слишком близко. Слишком далеко», — отмечают в театре.

Театральное искусство — это искусство изменчивое, это искусства интерпретации, постановка никогда не может быть идентична авторской мысли, тем более такого автора, как Мартин Макдонах, который всегда оставляет больше вопросов. В этом отчасти и заключается его популярность во всем мире, где сосуществует огромное количество столь непохожих друг на друга театральных традиций.

Задавая вопросы, английский мастер предлагает дать на них ответы непосредственно самим постановщикам его пьес. Фестиваль — это то место, где зрителю предоставлена уникальная возможность оценить каждый новый ответ, который не похож на ответ предыдущий, но в совокупности создающий особую картину, позволяющую более близко подойти к замыслу автора и прикоснуться к его гению. В этом и состоит задача искусства. Третий фестиваль Мартина Макдонаха закончился, с нетерпением ждем продолжения…

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