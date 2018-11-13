На первой международной выставке КНР China International Import Expo (CIIE), состоявшейся 10 ноября и ориентированной на продвижение и расширение импортных продуктов, Китай был представлен как самый перспективный в мире рынок импорта товаров и услуг в ближайшие десятилетия. Перед Китаем открываются перспективы расширения горизонтов международного экономического сотрудничества, пишет бывший президент Словении Данило Тюрк в статье для китайского издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Многие западные эксперты не торопятся признавать данное обстоятельство. Это не удивительно, западные умы сосредоточены на дне сегодняшнем, а именно на торговых пошлинах, методах защиты интеллектуальной собственности и, прежде всего, краткосрочных перспективах увеличения прибыли. Такую логику можно понять, но ее уже недостаточно. Необходимо подумать о долгосрочной перспективе. В противном случае мир станет жертвой краткосрочных мер и контрмер, а также возникшей напряженности. В таких условиях все столкнутся с потерями. То, что нам сегодня нужно, — это среднесрочный и долгосрочный план развития, чтобы каждый оказался в выигрыше. В Шанхае Китай озвучил свое видение среднесрочной и долгосрочной перспективы.

M.government.ru Главы делегаций, принимающих участие в церемонии открытия Первой китайской международной импортной выставки

Это видение не должно носить абстрактный характер, но должно быть выражено в конкретных бизнес-решениях. Китай озвучил свои бизнес-решения в Шанхае. Новые возможности расширения экономического сотрудничества с Китаем хорошо сочетаются с уже имеющимся опытом. Например, можно рассмотреть конкретный пример экономического сотрудничества между Китаем и Словенией. Ранее в 2018 году китайская компания Hisense из провинции Шаньдун приобрела словенскую компанию Gorenje, которая является всемирно известным производителем бытовой техники. Китайский рынок бытовой техники постоянно расширяется. Компания Hisense является крупным игроком на данном рынке. Учитывая ожидаемый рост уровня жизни, в ближайшие десятилетия Китай превратится в самый крупный рынок бытовой техники в мире. Компании Gorenje хорошо известна подобная динамика роста мировых рынков, поскольку аналогичная динамика наблюдалась на фоне повышения уровня жизни на Западе, где компания Gorenje стала признанным игроком мирового уровня. Компания Gorenje имеет опыт, технологии, ноу-хау и бизнес-практики, которые отвечают сегодняшним потребностям компании Hisense. Для Gorenje нет смысла расширять производство на существующих заводах в Европе, для нее гораздо лучше объединиться с партнерами в Китае и найти беспроигрышную формулу будущего сотрудничества.

По всему миру можно встретить тысячи подобных примеров. Каждый эксперт сегодня понимает, что Китай быстро превращается из экономики, зависящей от экспорта, в полностью модернизированную экономику, основанную на внутреннем спросе и растущей важности услуг. Статистика свидетельствует о том, что в 2006 году валовый экспорт КНР составлял 35% от ВВП, а в 2017 году данный показатель составил всего лишь 18%. Это изменение произошло на фоне высоких темпов экономического роста, который большую часть указанного периода превышал 8%. Трансформация Китая в потенциально крупнейший рынок импорта будет иметь глобальные последствия.

Вот почему первая международная выставка CIIE, прошедшая в Шанхае, имеет такое важное значение. CIIE также помогает нам сформировать необходимое видение будущего. Всё это представляет большой интерес для европейских бизнесменов и официальных представителей, которые принимали участие на церемонии открытия. Они могли бы рассмотреть возможности дальнейшего улучшения экономического и социального благосостояния во всем мире благодаря укреплению сотрудничества с КНР. Благодаря такому сотрудничеству могут быть достигнуты амбициозные цели, озвученные ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Речь председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия содержала обнадеживающее видение будущего участия Китая в мире. Подобное видение реалистично, оно включает снижение китайских пошлин, упрощение процедур таможенного оформления и административных процедур, а также расширение доступа к рынкам для иностранных товаров. Однако ожидается, что в ближайшие годы Пекин пойдет еще дальше, включая либерализацию и улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов, а также открытие доступа к сектору услуг, включая телекоммуникации, образование и медицину. Председатель КНР призвал использовать возможность, которая исходит из сочетания заинтересованности иностранных инвесторов и нехватки внутренних поставок в Китае.

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

Всё это должно способствовать созданию в Китае бизнес-среды мирового уровня и созданию эффекта синергии, в том числе в области интеллектуальной собственности. Инновации следует стимулировать путем сотрудничества в области науки и техники, при наличии адекватного уровня защиты интеллектуальной собственности. Это позволит улучшить взаимопонимание между иностранными и китайскими партнерами. Также возможно создание «пилотных зон свободной торговли», которые должны помочь в поиске новых путей и моделей международного технологического и экономического сотрудничества.

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Видение будущего экономического сотрудничества, предложенное на выставке CIIE, требует создания адекватной глобальной бизнес-среды и участия эффективных многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация. ВТО должна не только способствовать сокращению барьеров в торговле и урегулированию споров, связанных с торговлей, но рассмотреть реформы, охватывающие такие сложные вопросы, как защита социальных прав и преференциальный подход к инвестициям, которые укрепляют экологическую устойчивость развития.

Это слишком смелые предположения? Ответ — нет. Международная выставка CIIE свидетельствует о возможности дальнейшей глобальной трансформации, которая в конечном итоге приведет к созданию нового международного экономического порядка.