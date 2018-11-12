Strategist: После выборов США едва ли изменят свою внешнюю политику

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Партия президента США Дональда Трампа лишилась контроля над палатой представителей США в результате прошедших на прошлой неделе промежуточных выборов. Тем не менее высока вероятность, что такое развитие событий не скажется на общей траектории политики Вашингтона на Ближнем Востоке, поскольку сенат страны — законодательный орган, который более склонен оказывать влияние на внешнеполитический курс, — по-прежнему находится под надежным контролем Республиканской партии. Более того, курс Вашингтона по наиболее важным вопросам Ближнего Востока все еще определяется самим Трампом, а также его ближайшимокружением — зятем Джаредом Кушнером и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет Мохаммед Айюб в статье для австралийского издания The Strategist.

Так, Трамп снискал себе популярность в Израиле, когда он перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым поддержал позицию Израиля, согласно которой весь город является неделимой столицей еврейского государства. Прекратив же финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, глава Белого дома, по сути, поддержал позицию Израиля, по которой дети и внуки палестинских беженцев не имеют «права на возвращение» в дома, откуда они были изгнаны в 1948 году. Этот шаг носил не только финансовый характер: прежде всего это было политическое заявление о том, что Вашингтон больше не признаёт вопрос беженцев в качестве неотделимой части разрешения палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отплатил ему за эту услугу, сняв с Трампа любую ответственность за недавний расстрел синагоги в Питтсбурге, в результате которого погибло 11 человек. Он сделал это, несмотря на то, что в американской еврейской среде распространено мнение, что именно антиэмигрантская риторика Трампа, а также его близость с крайне правым и создали атмосферу, которая и привела к расстрелу синагоги. Трамп и Нетаньяху — идеологические собратья. Подход администрации Трампа к разрешению палестино-израильского конфликта вряд ли изменится после промежуточных выборов, особенно ввиду того, что произраильские настроения присущи обеим партиям в конгрессе.

Жесткая позиция Трампа по отношению к Ирану и возобновление против этой страны санкций — в особенности тех, которые направлены на сокращение объемов экспорта нефти и возможности принимать участие в международной финансовой деятельности, — отчасти связаны с его желанием замирить Израиль. Другой важной причиной для решения Соединенных Штатов выйти из ядерной сделки с Ираном стала страсть Трампа к тому, чтобы поставить крест на достижениях своего предшественника, бывшего президента США Барака Обамы, невзирая на негативные последствия таких шагов, особенно среди европейских союзников Вашингтона, которые являются сторонами этого соглашения.

Помимо требования от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, Трамп настаивает на том, что санкции после возобновления останутся в силе до тех пор, пока и Тегеран не откажется от своей ракетные программы, а также не перестанет осуществлять «агрессивное» вмешательство в других странах Ближнего Востока. Как республиканцы, так и демократы по большей части едины в своём устремлении наказать Иран за его действия в регионе и принудить его отказаться от программы развития ракетных технологий и потенциала обогащения урана.

Третьим аспектом антагонизма Трампа по отношению к Ирану являются близкие отношения как самого главы Белого дома, так и Соединенных Штатов вообще с Саудовской Аравией. Эр-Рияд и Тегеран ведут холодную войну на Ближнем Востоке, которая может перерасти уже в ближайшем будущем в горячий конфликт. Важность королевства для администрации Трампа была со всей очевидностью продемонстрирована, когда Вашингтон отказался ввести какие-либо значительные меры наказания против саудовского режима за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Это было сделано, несмотря на то, что приказ об убийстве журналиста исходил из самых высоких эшелонов власти в королевстве, и невзирая на давление обеих партий пойти на такие карательные меры.

Просаудовская позиция США объясняется рядом факторов. Вашингтон считает Эр-Рияд ключевым игроком в сдерживании иранского влияния на Ближнем Востоке, особенно в богатом энергоносителями Персидском заливе. Поддержка США авантюры Саудовской Аравии в Йемене, в результате которой уже погибло, искалечено и заморено голодом бесчисленное число жителей этого государства, указывает на этот факт: саудовский режим борется против повстанцев-хуситов, которых поддерживает Тегеран.

Более того, Саудовская Аравия является ведущим покупателем американского оружия и недавно предложила приобрести у Вашингтона новейшего вооружения и другого военного оборудования на $110 млрд. Эр-Рияд также является основным инвестором в американскую экономику. Наконец, королевство выступает в качестве основного экспортера нефти, обладая крупнейшими в мире ее запасами. Благодаря этому страна оказывается влиятельным экспортером сырой нефти, обладая возможностью определять цены на мировых рынках как в положительную, так и в отрицательную сторону. В связи с этим для Вашингтона очень важно сохранить влияние на Саудовскую Аравию для защиты от нефтяных шоков, которые страна пережила в 1973 году.

Таким образом, тот факт, что демократы получили под свой контроль палату представителей по результатам промежуточных выборов в США, будет иметь значение лишь для внутренней политики в США. Внешняя же политика, особенно курс на Ближнем Востоке, останется по большей части незатронутой в результате новой расстановки сил в конгрессе.