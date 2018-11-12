American Conservative: Трамп отличается от Обамы лишь словами, а не делом

Вашингтон, , 10:27 — REGNUM По мере того как срок правления президента США Дональда Трампа приближается к своей середине, его внешняя политика все чаще представляется как один большой провал. Тем не менее если смотреть не на поведение главы Белого дома, постоянные ошибки его администрации, а также на то, как всё это освещается в СМИ, можно обнаружить внешнеполитический курс, который отличается от предшественников лишь стилем, но не содержанием, пишет Гил Барндоллар в статье для американского издания The American Conservative.

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Так, Трамп раз за разом указывал на катастрофические последствия вмешательства США в дела стран Большого Ближнего Востока. Будучи кандидатом, Трамп предлагал разорвать с американским внешнеполитическим истеблишментом. Он говорил о том, что НАТО является устаревшей организацией, обращал внимание на опасность начала Третьей мировой войны с Россией, справедливо называл вмешательство в Ливии полным провалом, к тому же ещё незаконным. В отличие от него, бывшая первая леди Хиллари Клинтон хвасталась смертью ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также сравнивала российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Поэтому неудивительно, что сторонники реалистического и сдержанного подхода к внешней политике встали на сторону Трампа, несмотря на его недостатки. Большая часть риторики президента-республиканца строилась на неоспоримом факте, что союзники США процветают благодаря американскому зонтику безопасности, за поддержание которого они платят недостаточно.

Спустя два года стало очевидно, что в политике «Америка прежде всего!» было место для торга. Американские военнослужащие не возвращаются домой, затратные для Вашингтона альянсы не сокращаются, а, наоборот, расширяются, тогда как американские ближневосточные клиенты в еще большей мере склонны к тому, чтобы втаскивать Вашингтон в очередную войну в регионе. Если закрыть глаза на создаваемый в СМИ образ Трампа, удивительнее всего то, насколько его внешняя политика не отличается какой-либо новизной. Под прикрытием жесткой риторики американская внешняя политика за эти два года оставалась точно так же прикованной к традиционным столпам первенства, интервенционизма и заносчивой гордости.

Например, Афганистан, война в котором демонстрирует сохранение прежнего подхода Вашингтона. Недолгосрочная попытка администрации США найти в этой стране нетрадиционные решения вылилась в смехотворный «План Принца», предложенный бывшим главой частной военной компании Blackwater Эриком Принцем. Он заключался в том, чтобы передать обеспечение безопасности в Афганистане ряду подрядчиков, которые бы находились под полным руководством военного командования США. Впоследствии эта идея была отброшена, тогда как более творческий подход, включавший в себя в налаживание реального сотрудничества с Россией, Китаем и Пакистаном для стабилизации Афганистана или попросту вывод войск с обещанием вернуться в случае необходимости, серьёзно даже не рассматривался.

Напротив, широко разрекламированнае новая стратегия так и не дала каких-либо значительных изменений. Численность войск США в Афганистане выросла на 4 тыс. военнослужащих, авиаудары стали чаще наноситься, но общая ситуация в стране лишь ухудшилась. За последний год число жертв как среди военных, так и мирных жителей значительно выросло, тогда как Пакистан по-прежнему даёт убежище боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поощряет их деятельность. Афганские военные по-прежнему не могут удерживать собственные территории без помощи США. По различным оценкам, в руках радикалов находится до 60% территории страны. При этом, по данным министерства обороны США, за 17 лет, прошедших с 11 сентября 2001 года, число действующих в Афганистане террористических группировок выросло до 20.

Затем показателем пример ЕС. В частности, в начале своего президентского срока Трамп недолгое время отказывался подтвердить свою приверженность 5-й статьи Устава НАТО, чем вызвал истерику в Брюсселе, годом позднее он жестко раскритиковал союзников за то что они делают недостаточный вклад в совместную оборону. Он даже назвал Германиию «заложницей» России. Затем на саммите в Хельсинки он отбросил обвинение в адрес Москвы о вмешательстве в выборы 2016 года, чем вызвал в свой адрес бурю негодования в самих США. Кроме того, в интервью американским СМИ он назвал безумием начало войны из-за Черногории — нового члена НАТО.

Тем не менее, когда пыль осела, оказалось, что практически ничего не изменилось. Вашингтон по-прежнему поддерживает Украину в войне против пророссийских сепаратистов, в том числе продавая Киеву противотанковые комплексы Javelin и другое летальное оружие — шаг, делать который отказался даже бывший глава Белого дома Барак Обама. Против Москвы вводится всё больше санкций, европейские армии по-прежнему бессильны, тогда как бездумное расширение НАТО продолжается. Что бы ни говорил Трамп в интервью американским СМИ, он сам и подконтрольный Республиканской партии конгресс одобрили включение Черногории в Североатлантический альянс. За ней последует Македония. А Польша уже рассматривает возможность открытия «Форта им. Трампа» на своей территории, в котором будут находиться на постоянной основе американские военнослужащие. Они станут еще одним предохранителем от иностранного вторжения в Польшу.

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Не изменился подход Вашингтона при Трампе и в отношении Ирана. Правда, здесь главу Белого дома можно не винить в фальшивой рекламе: он с самого начала говорил, что выйдет из ядерной сделки с Ираном. Помимо давления на исламскую республику, Трамп продолжил поддержку Саудовской Аравии, проводящий жестокую войну в Йемене. В Сирии и Ираке Вашингтон может, отмечает автор, справедливо говорить о своей успешной кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее после победы над радикальной группировкой американские военные, похоже, останутся в арабской республике, несмотря на сделанное в начале года Трампом заявление об их «скором» выводе. Из-за этого всё выше риск втягивания США в очередную войну на Ближнем Востоке либо с Россией, либо с Ираном.

Трамп также усилил поддержку Израиля и партии «Ликуд». Посольство США в еврейском государстве было наконец перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, было прекращено финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Эти шаги лишь укрепили мнение о том, что Трамп никогда не собирался быть честным посредником в разрешении конфликта между Палестиной и Израилем.

Далее может показаться, что в отношении Северной Кореи Трампу удалось изменить статус-кво. После ряда жестких заявлений, в том числе обещания «огня и ярости», стороны, похоже, встали на путь сближения. Тем не менее есть риск того, что нынешнее потепление отношений является не чем иным, как вариацией прошлых шагов Пхеньяна. КНДР и раньше выступала с угрозами, в ответ на что получила уступки, и так происходило неоднократно.

Единственным красноречивым исключением из прежнего курса администрации США до Трампа стал Китай. Глава Белого дома, не обремененный идеологией свободной торговли, пошел на сдерживание экономического роста КНР. С Трампом пришел конец и бездумного детерминизма администрации Клинтона и Буша-младшего, которые были безосновательно убеждены, что благодаря свободной торговле китайский тоталитаризм подойдёт к концу. Из-за этого США уступили КНР 20 своих отраслей и цепей поставок. Тем не менее еще не поздно провести фундаментально переориентацию отношений США с Китаем.

При этом противостояние с Китаем не будет носить военного характера, эта экзистенциальная борьба будет политической, экономической и технологической. Какими бы глубокими структурными проблемами ни страдала экономика США, Китаю терять от торговой войны намного больше. Правда, непонятно, имеет ли место на сегодняшний день настоящая торговая война или всего лишь блеф со стороны Вашингтона. Если Трамп блефует, тогда США смогут добиться более выгодных отношений с Пекином. В случае же настоящей торговой войны США удастся, наконец, поставить точку в «Китамерике», вернув себе если не рабочие места, то как минимум производственные мощности. Открытым остается вопрос, готов ли президент США по-настоящему к экономической и политической боли, которой будет чревата эта война, особенно на фоне того, как на фондовых рынка произойдет падение, а граждане США по-настоящему почувствуют негативное воздействие пошлин на своих кошельках.

На этом фоне уместен вопрос, каким образом политика «Америка прежде всего!» превратилась в ведение дел как обычно. Наиболее стойкие сторонники Трампа склонны к тому, чтобы защищать кульбиты внешней политики президента тем, что он является заложником собственной администрации и окружён республиканцами, которые не дают воли его инстинктам. Поэтому те, кто верит во внешнеполитический реализм и сдержанность, оказались в самой худшей ситуации: с человеком в Белом доме, который говорит о повестке «Америка прежде всего!», но затем делает всё, чтобы подорвать поддержку этого курса с помощью бездумной риторики, некомпетентных действий, а также отказа от воплощения чего бы то ни было, хотя бы отдаленно похожего на вдумчивую стратегию отказа от интервенционизма.

Возможно, за следующие годы произойдет значительное изменение во внешней политике Соединенных Штатов. Надежда умирает последней, и в сложившейся ситуации, похоже, только и остается, что надеяться.