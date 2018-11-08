Рейтинг привлекательности регионов Казахстана с точки зрения населения
В этой статье рассмотрим степень привлекательности различных регионов Казахстана с точки зрения населения. Что важно для населения? Возьмем базовые показатели, которые являются определяющими для жизни граждан:
- Доходы населения — среднедушевые доходы и среднемесячная зарплата. Конечно, эти показатели не так хороши как медианные, но тем не менее отражают примерные заработки людей.
- Доля наемных работников среди рабочей силы — это доля людей, имеющих стабильную работу, заработную плату и социальный пакет
- Количество детей на 100 мест в детских садах — обеспеченность детскими садами крайне важна экономически для молодых семей, потому что позволяет женщинам работать, а иначе доходы семьи существенно сокращаются
- Число больничных коек на 100 000 населения — показывает доступность медицинских услуг
- Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения — это важный показатель для сельской местности и в целом для профилактики заболеваний
- Количество врачей на 100 000 населения — это важный показатель для оказания серьезной медицинской помощи в экстренных ситуациях
- Ожидаемая продолжительность жизни — это суммирующий показатель качества жизни
- Стандартизированный коэффициент смертности — это также суммирующий показатель качества жизни
В таблице № 1 собраны данные по этим показателям с сайта комитета по статистике министерства национальной экономики. Данные приведены за 2017 год .
Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (первая часть)
№
Регионы
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге
Доля наемных работников в рабочей силе, %
Количество детей на 100 мест в детских садах
1
72 426
110 776
62,6
83,5
2
71 731
126 640
79,1
108,1
3
64 620
110 387
69,6
86,1
4
154 457
264 597
85,5
102,1
5
73 789
125 911
67,0
106,3
6
55 548
100 536
58,5
95,3
7
84 684
144 175
60,0
96,3
8
81 340
134 494
87,0
94,5
9
76 381
116 640
64,1
86,7
10
62 573
124 107
61,6
85,0
11
117 118
259 672
89,8
115,6
12
84 865
131 706
79,6
109,1
13
71 854
104 139
68,6
62,8
14
42 506
103 225
54,5
96,3
15
137 143
227 003
89,5
110,9
16
129 581
190 875
87,5
103,4
Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)
№
Регионы
Число больнич-ных коек на 100 000 населения
Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения
Число врачей на 100 000 населения
Ожидаемая продол-жительность жизни
Стандарти-зированный коэффициент смертности
1
626
934
298
70,8
8,36
2
497
895
449
73,47
6,99
3
446
735
233
72,7
7,13
4
432
889
283
73,22
7,25
5
612
1 061
425
71,97
7,52
6
510
1 006
283
72,43
7,61
7
598
1 066
320
72,38
7,44
8
682
980
460
71,57
7,89
9
610
939
298
72,2
7,43
10
525
1 095
302
72,6
7,56
11
419
990
323
74,34
6,41
12
616
943
378
72,1
7,58
13
657
1 042
299
70,86
8,17
14
434
931
320
73,07
7,26
15
660
1 172
766
76,21
5,68
16
637
1 010
736
76,01
5,65
Можно охарактеризовать неравенство между регионами по этим данным.
- Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в тенге. Максимум у Атырауской области (154 457 тенге), минимум у Южно-Казахстанской области (42 506 тенге), разница в 3,6 раза.
- Среднемесячная номинальная заработная плата в тенге. Максимум у Атырауской области (264 597 тенге), минимум у Джамбульской области (100 536 тенге), разница в 2,6 раза.
- Доля наемных работников среди рабочей силы. Максимум у Мангистауской области (89,8%), минимум у Южно-Казахстанской области (54,5%), разница в 1,6 раза.
- Количество детей на 100 мест в детских садах. Максимум у Мангистауской области (115,6), минимум у Северо-Казахстанской области (62,8), разница в 1,8 раза. В отличие от других показателей тут максимум означает самую худшую позицию в рейтинге — детсадов не хватает.
- Число больничных коек на 100 000 населения. Максимум у Карагандинской области (682), минимум у Мангистауской области (419), разница в 1,6 раза.
- Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (1172), минимум у Алма-Атинской области (735), разница в 1,6 раза.
- Количество врачей на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (766), минимум у Алма-Атинской области (233), разница в 3,3 раза.
- Ожидаемая продолжительность жизни. Максимум у города Астаны (76,21 лет), минимум у Акмолинской области (70,8 лет), разница на 5 лет и 5 месяцев.
- Стандартизированный коэффициент смертности. Максимум у Акмолинской области (8,36), минимум у города Алма-Аты (5,65), разница в 1,5 раза. Тут максимум означает наихудшую позицию в рейтинге.
В дальнейшем по этим показателям были выстроены рейтинги от 1 до 16 места, где 1 место означает наилучшие позиции для населения, а 16 место — наихудшие позиции для населения. Все они приведены в таблице № 2.
Таблица № 2. Рейтинг регионов Казахстана по важным для населения показателям (первая часть)
№
Регионы
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге
Доля наемных работников в рабочей силе, %
Количество детей на 100 мест в детских садах
1
10
12
12
2
2
12
8
7
13
3
13
13
8
4
4
1
1
5
10
5
9
9
10
12
6
15
16
15
7
7
6
5
14
8
8
7
6
4
6
9
8
11
11
5
10
14
10
13
3
11
4
2
1
16
12
5
7
6
14
13
11
14
9
1
14
16
15
16
9
15
2
3
2
15
16
3
4
3
11
Таблица № 2. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)
№
Регионы
Число больнич-ных коек на 100 000 населения
Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения
Число врачей на 100 000 населения
Ожидаемая продол-жительность жизни
Стандарти-зированный коэффициент смертности
1
5
12
12
16
16
2
12
14
4
4
4
3
13
16
16
7
5
4
15
15
14
5
6
5
7
4
5
13
10
6
11
7
15
9
13
7
9
3
9
10
9
8
1
9
3
14
14
9
8
11
13
11
8
10
10
2
10
8
11
11
16
8
7
3
3
12
6
10
6
12
12
13
3
5
11
15
15
14
14
13
8
6
7
15
2
1
1
1
2
16
4
6
2
2
1
Итоговый рейтинг был получен умножением рейтингов по показателям. В итоге есть четко выраженная группа из пары победителей — города Астана и Алма-Ата, затем догоняющая группа из основных нефтедобывающих регионов — Атырауской и Мангистауской областей, затем 10 середнячков и 2 отстающих сельских региона, где велика доля самозанятого населения с низкими доходами и где неразвита социальная инфраструктура — это Южно-Казахстанская и Джамбульская области.
Несомненно, после произошедшего в 2018 году выделения города Чимкента, новая Туркестанская область станет наихудшей по всем показателям, причем с довольно большим отрывом от предпоследнего места. Ситуация там очень проблемная.
Таблица № 3. Итоговый рейтинг регионов с точки зрения населения
Регионы
Рейтинг суммарный
Рейтинг итоговый
Сальдо миграции
720
1
33 511
38 016
2
30 197
1 032 192
3
846
4 725 000
4
169
5 334 336
5
-11 685
51 455 250
6
-5 463
73 483 200
7
-2 020
93 929 472
8
-1 650
96 096 000
9
-4 654
152 409 600
10
-6 908
176 904 000
11
-13 956
487 252 480
12
-6 343
530 841 600
13
-341
629 923 840
14
-2 672
2 113 413 120
15
-13 848
3 405 402 000
16
-17 313
Для проверки итогового рейтинга взяты данные по сальдо миграции, где учитывается и внешняя миграция, и внутренняя. Если рыба ищет, где глубже, а человек где лучше, то сальдо миграции будет положительным в регионах с высоким рейтингом и отрицательным — в регионах с низким рейтингом. Как видно из таблицы, так и оказалось. В четырех регионах с самым высоким рейтингом сальдо миграции положительное, в остальных регионах — отрицательное. В Акмолинской области сальдо миграции такое небольшое из-за прилегающих к Астане поселков, откуда люди ездят на работу в Астану. Так что можно сказать, что данный рейтинг вполне обоснован.
Казахстану необходима большая работа по выравниванию условий проживания в разных регионах, чтобы разница не превышала 1,5 раза. Здесь может быть перспективной как идея автора статьи по развитию прямой занятости через строительство инфраструктуры и улучшение окружающей среды, так и идея Айдархана Кусаинова о новом социальном государстве, где государство будет помогать напрямую населению, а не бизнесу, как сейчас, в надежде, что тот сделает население благополучным.
Читайте также: Рейтинг регионов Казахстана: кто ценнее с позиции государства
Читайте также: Экономический рейтинг регионов России: кто важнее