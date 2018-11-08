В этой статье рассмотрим степень привлекательности различных регионов Казахстана с точки зрения населения. Что важно для населения? Возьмем базовые показатели, которые являются определяющими для жизни граждан:

Иван Шилов ИА REGNUM Астана. Казахстан

Доходы населения — среднедушевые доходы и среднемесячная зарплата. Конечно, эти показатели не так хороши как медианные, но тем не менее отражают примерные заработки людей. Доля наемных работников среди рабочей силы — это доля людей, имеющих стабильную работу, заработную плату и социальный пакет Количество детей на 100 мест в детских садах — обеспеченность детскими садами крайне важна экономически для молодых семей, потому что позволяет женщинам работать, а иначе доходы семьи существенно сокращаются Число больничных коек на 100 000 населения — показывает доступность медицинских услуг Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения — это важный показатель для сельской местности и в целом для профилактики заболеваний Количество врачей на 100 000 населения — это важный показатель для оказания серьезной медицинской помощи в экстренных ситуациях Ожидаемая продолжительность жизни — это суммирующий показатель качества жизни Стандартизированный коэффициент смертности — это также суммирующий показатель качества жизни

В таблице № 1 собраны данные по этим показателям с сайта комитета по статистике министерства национальной экономики. Данные приведены за 2017 год .

Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (первая часть)

№

Регионы

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге

Доля наемных работников в рабочей силе, %

Количество детей на 100 мест в детских садах

1

72 426

110 776

62,6

83,5

2

71 731

126 640

79,1

108,1

3

64 620

110 387

69,6

86,1

4

154 457

264 597

85,5

102,1

5

73 789

125 911

67,0

106,3

6

55 548

100 536

58,5

95,3

7

84 684

144 175

60,0

96,3

8

81 340

134 494

87,0

94,5

9

76 381

116 640

64,1

86,7

10

62 573

124 107

61,6

85,0

11

117 118

259 672

89,8

115,6

12

84 865

131 706

79,6

109,1

13

71 854

104 139

68,6

62,8

14

42 506

103 225

54,5

96,3

15

137 143

227 003

89,5

110,9

16

129 581

190 875

87,5

103,4

Таблица № 1. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)

№

Регионы

Число больнич-ных коек на 100 000 населения

Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения

Число врачей на 100 000 населения

Ожидаемая продол-жительность жизни

Стандарти-зированный коэффициент смертности

1

626

934

298

70,8

8,36

2

497

895

449

73,47

6,99

3

446

735

233

72,7

7,13

4

432

889

283

73,22

7,25

5

612

1 061

425

71,97

7,52

6

510

1 006

283

72,43

7,61

7

598

1 066

320

72,38

7,44

8

682

980

460

71,57

7,89

9

610

939

298

72,2

7,43

10

525

1 095

302

72,6

7,56

11

419

990

323

74,34

6,41

12

616

943

378

72,1

7,58

13

657

1 042

299

70,86

8,17

14

434

931

320

73,07

7,26

15

660

1 172

766

76,21

5,68

16

637

1 010

736

76,01

5,65

Можно охарактеризовать неравенство между регионами по этим данным.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в тенге. Максимум у Атырауской области (154 457 тенге), минимум у Южно-Казахстанской области (42 506 тенге), разница в 3,6 раза. Среднемесячная номинальная заработная плата в тенге. Максимум у Атырауской области (264 597 тенге), минимум у Джамбульской области (100 536 тенге), разница в 2,6 раза. Доля наемных работников среди рабочей силы. Максимум у Мангистауской области (89,8%), минимум у Южно-Казахстанской области (54,5%), разница в 1,6 раза. Количество детей на 100 мест в детских садах. Максимум у Мангистауской области (115,6), минимум у Северо-Казахстанской области (62,8), разница в 1,8 раза. В отличие от других показателей тут максимум означает самую худшую позицию в рейтинге — детсадов не хватает. Число больничных коек на 100 000 населения. Максимум у Карагандинской области (682), минимум у Мангистауской области (419), разница в 1,6 раза. Количество среднего медицинского персонала на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (1172), минимум у Алма-Атинской области (735), разница в 1,6 раза. Количество врачей на 100 000 населения. Максимум у города Астаны (766), минимум у Алма-Атинской области (233), разница в 3,3 раза. Ожидаемая продолжительность жизни. Максимум у города Астаны (76,21 лет), минимум у Акмолинской области (70,8 лет), разница на 5 лет и 5 месяцев. Стандартизированный коэффициент смертности. Максимум у Акмолинской области (8,36), минимум у города Алма-Аты (5,65), разница в 1,5 раза. Тут максимум означает наихудшую позицию в рейтинге.

В дальнейшем по этим показателям были выстроены рейтинги от 1 до 16 места, где 1 место означает наилучшие позиции для населения, а 16 место — наихудшие позиции для населения. Все они приведены в таблице № 2.

Таблица № 2. Рейтинг регионов Казахстана по важным для населения показателям (первая часть)

№

Регионы

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, тенге

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге

Доля наемных работников в рабочей силе, %

Количество детей на 100 мест в детских садах

1

10

12

12

2

2

12

8

7

13

3

13

13

8

4

4

1

1

5

10

5

9

9

10

12

6

15

16

15

7

7

6

5

14

8

8

7

6

4

6

9

8

11

11

5

10

14

10

13

3

11

4

2

1

16

12

5

7

6

14

13

11

14

9

1

14

16

15

16

9

15

2

3

2

15

16

3

4

3

11

Таблица № 2. Показатели регионов Казахстана, важные для населения (вторая часть)

№

Регионы

Число больнич-ных коек на 100 000 населения

Количество среднего меди-цинского персонала на 100 000 населения

Число врачей на 100 000 населения

Ожидаемая продол-жительность жизни

Стандарти-зированный коэффициент смертности

1

5

12

12

16

16

2

12

14

4

4

4

3

13

16

16

7

5

4

15

15

14

5

6

5

7

4

5

13

10

6

11

7

15

9

13

7

9

3

9

10

9

8

1

9

3

14

14

9

8

11

13

11

8

10

10

2

10

8

11

11

16

8

7

3

3

12

6

10

6

12

12

13

3

5

11

15

15

14

14

13

8

6

7

15

2

1

1

1

2

16

4

6

2

2

1

Итоговый рейтинг был получен умножением рейтингов по показателям. В итоге есть четко выраженная группа из пары победителей — города Астана и Алма-Ата, затем догоняющая группа из основных нефтедобывающих регионов — Атырауской и Мангистауской областей, затем 10 середнячков и 2 отстающих сельских региона, где велика доля самозанятого населения с низкими доходами и где неразвита социальная инфраструктура — это Южно-Казахстанская и Джамбульская области.

Несомненно, после произошедшего в 2018 году выделения города Чимкента, новая Туркестанская область станет наихудшей по всем показателям, причем с довольно большим отрывом от предпоследнего места. Ситуация там очень проблемная.

Таблица № 3. Итоговый рейтинг регионов с точки зрения населения

Регионы

Рейтинг суммарный

Рейтинг итоговый

Сальдо миграции

720

1

33 511

38 016

2

30 197

1 032 192

3

846

4 725 000

4

169

5 334 336

5

-11 685

51 455 250

6

-5 463

73 483 200

7

-2 020

93 929 472

8

-1 650

96 096 000

9

-4 654

152 409 600

10

-6 908

176 904 000

11

-13 956

487 252 480

12

-6 343

530 841 600

13

-341

629 923 840

14

-2 672

2 113 413 120

15

-13 848

3 405 402 000

16

-17 313

Для проверки итогового рейтинга взяты данные по сальдо миграции, где учитывается и внешняя миграция, и внутренняя. Если рыба ищет, где глубже, а человек где лучше, то сальдо миграции будет положительным в регионах с высоким рейтингом и отрицательным — в регионах с низким рейтингом. Как видно из таблицы, так и оказалось. В четырех регионах с самым высоким рейтингом сальдо миграции положительное, в остальных регионах — отрицательное. В Акмолинской области сальдо миграции такое небольшое из-за прилегающих к Астане поселков, откуда люди ездят на работу в Астану. Так что можно сказать, что данный рейтинг вполне обоснован.

Казахстану необходима большая работа по выравниванию условий проживания в разных регионах, чтобы разница не превышала 1,5 раза. Здесь может быть перспективной как идея автора статьи по развитию прямой занятости через строительство инфраструктуры и улучшение окружающей среды, так и идея Айдархана Кусаинова о новом социальном государстве, где государство будет помогать напрямую населению, а не бизнесу, как сейчас, в надежде, что тот сделает население благополучным.

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