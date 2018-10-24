Экономический рейтинг регионов России: кто важнее

Марат Шибутов, , 20:09 — REGNUM

Рейтинг регионов России составлен по той же методике, что и ранее выпущенный рейтинг важности регионов Казахстана.

В этом рейтинге рассматриваются регионы с точки зрения государства, а в стандартной трехсторонней схеме есть еще население и бизнес, у которых на те же самые объекты закономерно сформирован другой взгляд. При этом ставится во главу угла экономика, хотя для государства регион может быть важен еще по военным причинам, социальным, может учитываться и точка зрения действующей элиты и т.д.

Данный экономический рейтинг рассматривает регионы с точки зрения макроэкономики, хотя для экономики важны еще и транспорт, количество крупных промышленных предприятий, занятость, доходы населения и большое количество других параметров. Так что он довольно ограничен, как и все рейтинги, что следует отдельно оговорить заранее.

Отличается и методика сбора данных. К примеру, в России, в отличие от Казахстана, нет отдельного списка крупных налогоплательщиков, в отношении которых налоговики ведут отдельный мониторинг. В каждом регионе России налоговики формируют свой список крупнейших налогоплательщиков, каждый раз используя свою шкалу. Поэтому сводного списка для всей страны пока нет. Вместо данных о налогоплательщиках в качестве показателя развития крупных корпораций взяты данные об инвестициях в основной капитал.

Вместо показателя фактического сбора налогов и других поступлений в бюджет, который отображает в Казахстане все виды сборов для государства, кроме взносов в Национальный фонд, пришлось использовать общие доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда в формулировке Казначейства России.

Есть различия и во временном периоде сбора данных. К сожалению, на сайте Федеральной службы государственной статистики по регионам еще нет данных за 2017 год, хотя уже конец октября 2018 года. Данные по валовому региональному продукту приведены только за 2015 год — за 2016 год они еще не подсчитаны. Так что пришлось использовать данные 2016 года. И тут надо отдать должное Казначейству России — там данные 2017 года уже есть.

Кроме того, для рейтинга доходы и расходы Ненецкого автономного округа включены в состав Архангельской области, а Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — в состав Тюменской области. Их отдельно учитывают лишь при бюджетной классификации, а социально-экономические показатели у них едины, так что в итоге получилось 82 региона, а не 85.

Интересны степени различия между регионами:

По доходам бюджета максимум у города Москвы (2 триллиона рублей), минимум — у Еврейской автономной области (13,6 миллиарда рублей), разница в 149 раз. По расходам бюджета максимум также у города Москвы (1,9 триллиона рублей), минимум — у Еврейской автономной области (14,3 миллиарда рублей), разница в 133 раза. По численности населения максимум у города Москвы (12 381 тысяча человек), минимум — у Чукотского автономного округа (50 тысяч человек), разница в 248 раз. Валовой региональный продукт — максимум у города Москвы (13,5 триллиона рублей), минимум — у города Севастополя (37,9 миллиарда рублей), разница в 357 раз. По инвестициям в основной капитал максимум у Тюменской области (2,16 триллиона рублей), минимум — у Тувы (8,5 миллиарда рублей), разница в 253 раза.

То есть различия между регионами России отображаются трехзначными цифрами — в сотни раз, что очень много для формально политически равноценных субъектов Федерации.

Ниже идет таблица, где обобщены рейтинги 82 регионов РФ по пяти показателям. Рейтинг 1 получает регион с самым большим показателем, а 82 — с самым малым.

Рейтинги по регионам России

№ Регионы Доходы консоли-дированного бюджета и террито-риального вне-бюджетного фонда в 2016 году, млн рублей Расходы консоли-дированного бюджета и террито-риального вне-бюджетного фонда в 2016 году, млн рублей Числен-ность населения на 01.01.2017, тысяч человек ВРП за 2015 год, млн рублей Инвести-ции в основной капитал в 2016 году, млн рублей 1 Белгородская область 33 33 29 25 27 2 Брянская область 49 51 41 53 52 3 Владимирская область 45 44 33 41 47 4 Воронежская область 23 26 23 20 12 5 Ивановская область 64 64 50 66 73 6 Калужская область 47 47 52 46 46 7 Костромская область 73 71 66 69 72 8 Курская область 56 55 46 45 40 9 Липецкая область 46 45 44 38 30 10 Московская область 2 2 2 3 4 11 Орловская область 65 65 63 60 61 12 Рязанская область 54 57 45 49 59 13 Смоленская область 59 59 56 54 55 14 Тамбовская область 57 56 49 42 37 15 Тверская область 44 46 36 43 41 16 Тульская область 35 36 31 35 35 17 Ярославская область 43 40 38 39 45 18 г. Москва 1 1 1 1 2 19 Республика Карелия 61 61 68 59 63 20 РеспубликаКоми 37 37 59 32 20 21 Архангельская область 31 29 43 28 23 22 Вологодская область 42 43 42 37 32 23 Калинингpад-ская область 34 34 53 47 48 24 Ленинградская область 20 20 28 17 13 25 Мурманская область 38 38 62 40 39 26 Новгородская область 66 68 69 58 49 27 Псковская область 69 69 67 70 69 28 г. Санкт-Петербург 4 4 4 4 5 29 Республика Адыгея 79 79 74 74 76 30 Республика Калмыкия 81 81 78 78 77 31 Республика Крым 22 21 27 57 57 32 Краснодар-ский край 5 5 3 5 6 33 Астраханская область 62 63 51 48 33 34 Волгоградская область 25 23 19 23 22 35 Ростовская область 10 11 6 11 10 36 г. Севастополь 77 76 75 82 80 37 Дагестан 27 27 13 31 19 38 Ингушетия 74 75 72 77 74 39 Кабардино-Балкария 67 66 57 72 64 40 Карачаево-Черкесия 78 78 73 75 75 41 Северная Осетия 75 73 64 71 68 42 Чечня 39 39 32 68 54 43 Ставрополь-ский край 24 24 15 29 36 44 Башкирия 9 10 7 9 8 45 Марий Эл 72 72 65 67 70 46 Мордовия 60 60 60 62 58 47 Татария 6 6 8 6 3 48 Удмуртия 36 35 30 33 43 49 Чувашия 58 58 40 55 60 50 Пермский край 19 19 18 14 17 51 Кировская область 51 48 37 52 56 52 Нижегород-ская область 14 13 11 13 18 53 Оренбургская область 30 31 24 21 24 54 Пензенская область 52 52 34 44 53 55 Самарская область 12 12 12 10 15 56 Саратовская область 29 30 20 26 26 57 Ульяновская область 53 50 39 50 51 58 Курганская область 63 62 58 63 67 59 Свердловская область 7 7 5 7 9 60 Тюменская область 3 3 9 2 1 61 Челябинская область 13 14 10 12 21 62 Республика Алтай 80 80 79 81 79 63 Республика Бурятия 55 53 54 61 66 64 Тува 76 77 76 79 82 65 Республика Хакасия 71 67 70 65 71 66 Алтайский край 26 28 22 34 50 67 Забайкальский край 48 49 47 56 44 68 Красноярский край 8 8 14 8 7 69 Иркутская область 15 15 21 15 14 70 Кемеровская область 18 18 17 18 25 71 Новосибир-ская область 16 16 16 16 28 72 Омская область 32 32 25 27 42 73 Томская область 40 41 48 36 38 74 Якутия 11 9 55 22 11 75 Камчатский край 41 42 77 64 65 76 Приморский край 21 22 26 24 31 77 Хабаровский край 28 25 35 30 34 78 Амурская область 50 54 61 51 29 79 Магаданская область 68 70 81 73 62 80 Сахалинская область 17 17 71 19 16 81 Еврейская автономная область 82 82 80 80 78 82 Чукотский автономный округ 70 74 82 76 81

Суммарный рейтинг считался умножением рейтингов по каждому показателю. В итоге получились довольно большие цифры, зато можно сразу выделить резкие переходы между группами регионов. Затем был составлен итоговый рейтинг, по принципу чем меньше показатель суммарного рейтинга, тем выше место в итоговой таблице.

Что же получилось? Получилось примерно семь групп регионов, которые достаточно четко отделены друг от друга.

Первые три места получили город Москва, Московская область и Тюменская область. И это следствие как развития нефтегазовой направленности экономики России, так и гиперцентрализации финансовых потоков, которые сходятся в Москве.

4 rkvnk Тюмень

Следующая группа включает в себя семь регионов, которые имеют мощную и сбалансированную экономику и вносят большой вклад в экономику России. В Красноярском крае недостаток сельского хозяйства компенсируется лесным хозяйством, а Санкт-Петербург — один из крупнейших транзитных портов.

Дальше идет падение показателей, вплоть до регионов, которые можно смело называть депрессивными. Они или слишком малы, чтобы полноценно развиваться, или их экономика испытала очень большие проблемы, такие как в Псковской области. Скорее всего, особого развития у них не будет.

Итоговый рейтинг важности регионов России

Регионы Рейтинг суммарный Рейтинг итоговый Ключевые регионы г. Москва 2 1 Московская область 96 2 Тюменская область 162 3 Очень важные регионы г. Санкт-Петербург 1 280 4 Краснодарский край 2 250 5 Татария 5 184 6 Свердловская область 15 435 7 Башкирия 45 360 8 Красноярский край 50 176 9 Ростовская область 72 600 10 Важные регионы Самарская область 259 200 11 Челябинская область 458 640 12 Нижегородская область 468 468 13 Иркутская область 992 250 14 Средние регионы Якутия 1 317 690 15 Пермский край 1 546 524 16 Новосибирская область 1 835 008 17 Ленинградская область 2 475 200 18 Кемеровская область 2 478 600 19 Воронежская область 3 300 960 20 Волгоградская область 5 528 050 21 Дагестан 5 581 953 22 Сахалинская область 6 237 776 23 Приморский край 8 936 928 24 Ставропольский край 9 020 160 25 Переходные регионы Оренбургская область 11 249 280 26 Саратовская область 11 762 400 27 Белгородская область 21 317 175 28 Архангельская область 24 895 108 29 Хабаровский край 24 990 000 30 Алтайский край 27 227 200 31 Омская область 29 030 400 32 Республика Крым 40 528 026 33 Тульская область 47 848 500 34 Республика Коми 51 693 440 35 Удмуртия 53 638 200 36 Вологодская область 89 808 768 37 Отстающие регионы Липецкая область 103 831 200 38 Томская область 107 688 960 39 Ярославская область 114 706 800 40 Владимирская область 125 910 180 41 Тверская область 128 459 232 42 Калинингpадская область 138 220 608 43 Мурманская область 139 663 680 44 Чечня 178 723 584 45 Пензенская область 214 394 752 46 Тамбовская область 243 058 032 47 Калужская область 243 060 688 48 Амурская область 243 591 300 49 Курская область 255 024 000 50 Ульяновская область 263 542 500 51 Кировская область 263 757 312 52 Забайкальский край 272 380 416 53 Брянская область 282 377 004 54 Астраханская область 315 542 304 55 Рязанская область 400 432 410 56 Чувашия 444 048 000 57 Камчатский край 551 591 040 58 Смоленская область 578 959 920 59 Республика Бурятия 633 732 660 60 Мордовия 776 736 000 61 Новгородская область 880 087 824 62 Республика Карелия 940 505 076 63 Курганская область 956 259 108 64 Орловская область 974 200 500 65 Ивановская область 986 726 400 66 Депрессивные регионы Кабардино-Балкария 1 161 464 832 67 Республика Хакасия 1 536 748 850 68 Псковская область 1 540 707 210 69 Марий Эл 1 580 342 400 70 Северная Осетия 1 691 731 200 71 Костромская область 1 699 443 504 72 Магаданская область 1 745 044 560 73 Ингушетия 2 276 920 800 74 Карачаево-Черкесия 2 498 242 500 75 Республика Адыгея 2 597 354 416 76 Чукотский автономный округ 2 614 822 560 77 г. Севастополь 2 879 184 000 78 Тува 2 881 103 456 79 Республика Калмыкия 3 073 618 548 80 Республика Алтай 3 235 334 400 81 Еврейская автономная область 3 356 620 800 82

Отдельно по той же самой методике составлен экономический рейтинг важности для федеральных округов. В нем сразу видны два аутсайдера — это Дальневосточный и Северо-Кавказский округа. Переходные округа — это Сибирский, Уральский, Северо-Западный и Южный. Ну, а лидеры — это Центральный и Приволжский федеральные округа.

Итоговый рейтинг федеральных округов

Округ Рейтинг суммарный Рейтинг важности итоговый Центральный 1 1 Приволжский 48 2 Сибирский 675 3 Уральский 900 4 Северо-Западный 1 280 5 Южный 4 320 6 Дальневосточный 19 208 7 Северо-Кавказский 28 672 8

Конечно, чтобы полностью разобраться в причинах, которые привели регионы и округа к такому состоянию, нужно отдельное большое исследование, но можно сделать отдельные выводы:

Диспропорция регионов в России крайне велика, а нынешнее административно-территориальное деление не учитывает экономические показатели. Более того, некоторые регионы слишком малы, чтобы в них полноценно происходило развитие. Отдельным большим вопросом является функционирование мегалополиса из Москвы и Московской области, который по сути уже составляет отдельный экономический район, резко отличающийся от остальной территории Центрального федерального округа. Тут можно посмотреть на примеры таких мегалополисов, как Босваш, Большой Рио-де-Жанейро, Лондонский метрополитенский район и Мехико. Скоро России придется выбирать между двумя условными стратегиями — развивать дальше те регионы, что и так благополучны, или подтягивать отстающих, чтобы устранить диспропорцию. Пока ведется публичная дискуссия, но миграция населения и неудачи в развитии ДФО и СКФО свидетельствуют о том, что экономика требует первого подхода. Интересно медийное распределение новостей по регионам — тот же Северный Кавказ получает намного больше медийного, да и политического внимания, чем заслуживает экономически. Это еще раз подтверждает тезис о том, что лучше всего продаются плохие новости. Если смотреть картину по округам, то можно увидеть, что рейтинг федеральных округов примерно соответствует историческому формированию России.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг регионов Казахстана: кто ценнее с позиции государства