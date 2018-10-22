Рейтинг регионов Казахстана: кто ценнее с позиции государства

Марат Шибутов, , 19:39 — REGNUM

Рейтинги и индексы — неотъемлемая часть процесса оценки и принятия решений, как в бизнесе, так и для госуправления. Попробуем рассмотреть регионы Казахстана с позиции государства и составить объективный рейтинг значимости регионов. Административно-территориальное деление в статье приведено по 2017 году, когда Чимкент еще не был наделен статусом города республиканского значения.

Первые два важнейших показателя — это баланс доходов и расходов региона. Доходы региона включают в себя налоговые и неналоговые поступления, за исключением доходов Национального фонда. Они идут как в общереспубликанский, так и местный бюджет. Затраты регионального бюджета — это собственно расходы местного бюджета плюс получаемые трансферты из республиканского бюджета. Оба показателя представлены в таблице №1. Разница по поступлениям в государственный бюджет между регионами местами достигает 22 раз (где Алма-Ата — максимум, Северо-Казахстанская область — минимум), а по затратам — четырех раз (Южно-Казахстанская область — максимум, Мангистауская область — минимум).

Таблица №1. Налоги и затраты бюджетов регионов в 2017 году

Регион Фактические поступления в государственный бюджет за 2017 год, тысяч тенге Затраты регионального бюджета за 2017 год, тысяч тенге Акмолинская область 134 000 337 217 809 572 Актюбинская область 355 850 654 219 742 825 Алма-Атинская область 318 569 212 386 817 820 Атырауская область 1 046 586 515 294 687 185 Восточно-Казахстанская область 312 588 412 313 632 472 Джамбульская область 81 414 951 241 153 073 Западно-Казахстанская область 256 154 162 173 368 339 Карагандинская область 340 384 877 292 261 623 Кзыл-Ординская область 104 687 243 206 692 815 Кустанайская область 160 093 807 214 171 554 Мангистауская область 335 576 016 163 061 894 Павлодарская область 239 482 273 199 917 285 Северо-Казахстанская область 79 006 657 182 272 697 Южно-Казахстанская область 318 024 069 591 124 120 Город Алма-Ата 1 769 472 113 501 415 421 Город Астана 989 990 786 415 136 980

Следующие три показателя собраны в таблице №2. Численность населения — это и численность избирателей на выборах, и количество трудовых ресурсов, и количество услугополучателей для государства. Валовой региональный продукт показывает развитие региональной экономики в целом, а количество крупных налогоплательщиков характеризует региональную элиту и ее богатство. К региональной элите в Казахстане необходимо прислушиваться, а крупные предприятия — это локомотивы технологического развития, экспорта. Налогов они дают тоже гораздо больше средних и малых компаний. Итак, разница по показателям: численность населения различается в пять раз (ЮКО и СКО), валовой региональный показатель — в 11 раз (Алма-Ата и СКО), количество крупных налогоплательщиков — в 101 раз (Алма-Ата и СКО).

Таблица №2. Показатели экономики регионов в 2017 году

Регион Численность населения на начало 2018 года ВРП за 2017 год, млн тенге Количество крупных налогоплательщиков Акмолинская область 738 942 1 406 718,3 4 Актюбинская область 857 711 2 305 442,7 15 Алма-Атинская область 2 017 277 2 500 022,5 5 Атырауская область 620 684 5 969 220,3 23 Восточно-Казахстанская область 1 383 745 3 007 069,8 15 Джамбульская область 1 117 220 1 314 044,3 3 Западно-Казахстанская область 646 927 2 232 784,5 7 Карагандинская область 1 380 538 3 997 967,1 20 Кзыл-Ординская область 783 156 1 430 940,0 7 Кустанайская область 875 616 1 675 762,3 6 Мангистауская область 660 317 2 653 182,6 15 Павлодарская область 754 854 2 243 050,7 13 Северо-Казахстанская область 558 584 1 033 999,1 1 Южно-Казахстанская область 2 929 196 3 090 103,5 16 Город Алма-Ата 1 801 993 11 340 931,7 101 Город Астана 1 030 577 5 765 578,0 49

Итак, какова же общая картина? По каждому показателю присвоим регионам ранги в зависимости от его величины, где максимум — это единица, а минимум — 16. В случае, если показатели одинаковы, ранги обозначены через среднее арифметическое, одинаковыми дробями.

Таблица №3. Ранги регионов по различным показателям

Регион Фактические поступления в госбюджет за 2017 год Затраты регионального бюджета за 2017 год Численность населения на начало 2018 года ВРП за 2017 год Количество крупных налого-плательщиков Акмолинская область 13 10 12 14 14 Актюбинская область 4 9 9 9 7 Алма-Атинская область 7 4 2 8 13 Атырауская область 2 6 15 2 3 Восточно-Казахстанская область 9 5 4 6 7 Джамбульская область 15 8 6 15 15 Западно-Казахстанская область 10 15 14 11 10,5 Карагандинская область 5 7 5 4 4 Кзыл-Ординская область 14 12 10 13 10,5 Кустанайская область 12 11 8 12 12 Мангистауская область 6 16 13 7 7 Павлодарская область 11 13 11 10 9 Северо-Казахстанская область 16 14 16 16 16 Южно-Казахстанская область 8 1 1 5 5 Город Алма-Ата 1 2 3 1 1 Город Астана 3 3 7 3 2

Перемножим ранги для каждого региона: методологически это вернее, чем их складывать. Чем меньше полученное произведение, тем регион важнее. Результаты даны в таблице №4. Таким образом, можно увидеть, каким регионам уделено больше внимания в экономической политике государства: Алма-Ате, как экономическому центру и главному источнику налогов, Южно-Казахстанской области, как главному получателю социальной помощи и самому населенному региону страны, и Астане, как столице и растущему центру экономики.

Таблица №4. Рейтинг регионов Казахстан по экономической важности для государства

Регион Экономический вес областей, баллы Место в рейтинге Город Алма-Ата 6 1 Южно-Казахстанская область 200 2 Город Астана 378 3 Атырауская область 1 080 4 Карагандинская область 2 800 5 Алма-Атинская область 5 824 6 Восточно-Казахстанская область 7 560 7 Актюбинская область 20 412 8 Мангистауская область 61 152 9 Павлодарская область 141 570 10 Кустанайская область 152 064 11 Джамбульская область 162 000 12 Кзыл-Ординская область 229 320 13 Западно-Казахстанская область 242 550 14 Акмолинская область 305 760 15 Северо-Казахстанская область 917 504 16

Одновременно этот показатель отображает степень внимания прессы, количество различных публичных мероприятий, продвижение местных кадров на республиканский уровень и так далее. Если бы рейтинг составлялся с точки зрения привлекательности регионов для населения, то больший упор следовало бы сделать на доходы, емкость рынка труда, развитие социальной инфраструктуры и т. д. Если заказчиком рейтинга был бы бизнес, то оценивались бы инвестиции, взаимодействие с государством в выдаче разрешений, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для государства же важны именно перечисленные показатели.

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