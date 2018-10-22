Рейтинг регионов Казахстана: кто ценнее с позиции государства

Марат Шибутов, 22 октября 2018, 19:39 — REGNUM
Рейтинги и индексы — неотъемлемая часть процесса оценки и принятия решений, как в бизнесе, так и для госуправления. Попробуем рассмотреть регионы Казахстана с позиции государства и составить объективный рейтинг значимости регионов. Административно-территориальное деление в статье приведено по 2017 году, когда Чимкент еще не был наделен статусом города республиканского значения.
Первые два важнейших показателя — это баланс доходов и расходов региона. Доходы региона включают в себя налоговые и неналоговые поступления, за исключением доходов Национального фонда. Они идут как в общереспубликанский, так и местный бюджет. Затраты регионального бюджета — это собственно расходы местного бюджета плюс получаемые трансферты из республиканского бюджета. Оба показателя представлены в таблице №1. Разница по поступлениям в государственный бюджет между регионами местами достигает 22 раз (где Алма-Ата — максимум, Северо-Казахстанская область — минимум), а по затратам — четырех раз (Южно-Казахстанская область — максимум, Мангистауская область — минимум).
Таблица №1. Налоги и затраты бюджетов регионов в 2017 году
Регион
Фактические поступления в государственный бюджет за 2017 год, тысяч тенге
Затраты регионального бюджета за 2017 год, тысяч тенге
|Акмолинская область
134 000 337
217 809 572
|Актюбинская область
355 850 654
219 742 825
|Алма-Атинская область
318 569 212
386 817 820
|Атырауская область
1 046 586 515
294 687 185
|Восточно-Казахстанская область
312 588 412
313 632 472
|Джамбульская область
81 414 951
241 153 073
|Западно-Казахстанская область
256 154 162
173 368 339
|Карагандинская область
340 384 877
292 261 623
|Кзыл-Ординская область
104 687 243
206 692 815
|Кустанайская область
160 093 807
214 171 554
|Мангистауская область
335 576 016
163 061 894
|Павлодарская область
239 482 273
199 917 285
|Северо-Казахстанская область
79 006 657
182 272 697
|Южно-Казахстанская область
318 024 069
591 124 120
|Город Алма-Ата
1 769 472 113
501 415 421
|Город Астана
989 990 786
415 136 980
Следующие три показателя собраны в таблице №2. Численность населения — это и численность избирателей на выборах, и количество трудовых ресурсов, и количество услугополучателей для государства. Валовой региональный продукт показывает развитие региональной экономики в целом, а количество крупных налогоплательщиков характеризует региональную элиту и ее богатство. К региональной элите в Казахстане необходимо прислушиваться, а крупные предприятия — это локомотивы технологического развития, экспорта. Налогов они дают тоже гораздо больше средних и малых компаний. Итак, разница по показателям: численность населения различается в пять раз (ЮКО и СКО), валовой региональный показатель — в 11 раз (Алма-Ата и СКО), количество крупных налогоплательщиков — в 101 раз (Алма-Ата и СКО).
Таблица №2. Показатели экономики регионов в 2017 году
Регион
Численность населения на начало 2018 года
ВРП за 2017 год, млн тенге
Количество крупных налогоплательщиков
|Акмолинская область
738 942
1 406 718,3
4
|Актюбинская область
857 711
2 305 442,7
15
|Алма-Атинская область
2 017 277
2 500 022,5
5
|Атырауская область
620 684
5 969 220,3
23
|Восточно-Казахстанская область
1 383 745
3 007 069,8
15
|Джамбульская область
1 117 220
1 314 044,3
3
|Западно-Казахстанская область
646 927
2 232 784,5
7
|Карагандинская область
1 380 538
3 997 967,1
20
|Кзыл-Ординская область
783 156
1 430 940,0
7
|Кустанайская область
875 616
1 675 762,3
6
|Мангистауская область
660 317
2 653 182,6
15
|Павлодарская область
754 854
2 243 050,7
13
|Северо-Казахстанская область
558 584
1 033 999,1
1
|Южно-Казахстанская область
2 929 196
3 090 103,5
16
|Город Алма-Ата
1 801 993
11 340 931,7
101
|Город Астана
1 030 577
5 765 578,0
49
Итак, какова же общая картина? По каждому показателю присвоим регионам ранги в зависимости от его величины, где максимум — это единица, а минимум — 16. В случае, если показатели одинаковы, ранги обозначены через среднее арифметическое, одинаковыми дробями.
Таблица №3. Ранги регионов по различным показателям
Регион
Фактические поступления в госбюджет за 2017 год
Затраты регионального бюджета за 2017 год
Численность населения на начало 2018 года
ВРП за 2017 год
Количество крупных налого-плательщиков
|Акмолинская область
13
10
12
14
14
|Актюбинская область
4
9
9
9
7
|Алма-Атинская область
7
4
2
8
13
|Атырауская область
2
6
15
2
3
|Восточно-Казахстанская область
9
5
4
6
7
|Джамбульская область
15
8
6
15
15
|Западно-Казахстанская область
10
15
14
11
10,5
|Карагандинская область
5
7
5
4
4
|Кзыл-Ординская область
14
12
10
13
10,5
|Кустанайская область
12
11
8
12
12
|Мангистауская область
6
16
13
7
7
|Павлодарская область
11
13
11
10
9
|Северо-Казахстанская область
16
14
16
16
16
|Южно-Казахстанская область
8
1
1
5
5
|Город Алма-Ата
1
2
3
1
1
|Город Астана
3
3
7
3
2
Перемножим ранги для каждого региона: методологически это вернее, чем их складывать. Чем меньше полученное произведение, тем регион важнее. Результаты даны в таблице №4. Таким образом, можно увидеть, каким регионам уделено больше внимания в экономической политике государства: Алма-Ате, как экономическому центру и главному источнику налогов, Южно-Казахстанской области, как главному получателю социальной помощи и самому населенному региону страны, и Астане, как столице и растущему центру экономики.
Таблица №4. Рейтинг регионов Казахстан по экономической важности для государства
Регион
Экономический вес областей, баллы
Место в рейтинге
|Город Алма-Ата
6
1
|Южно-Казахстанская область
200
2
|Город Астана
378
3
|Атырауская область
1 080
4
|Карагандинская область
2 800
5
|Алма-Атинская область
5 824
6
|Восточно-Казахстанская область
7 560
7
|Актюбинская область
20 412
8
|Мангистауская область
61 152
9
|Павлодарская область
141 570
10
|Кустанайская область
152 064
11
|Джамбульская область
162 000
12
|Кзыл-Ординская область
229 320
13
|Западно-Казахстанская область
242 550
14
|Акмолинская область
305 760
15
|Северо-Казахстанская область
917 504
16
Одновременно этот показатель отображает степень внимания прессы, количество различных публичных мероприятий, продвижение местных кадров на республиканский уровень и так далее. Если бы рейтинг составлялся с точки зрения привлекательности регионов для населения, то больший упор следовало бы сделать на доходы, емкость рынка труда, развитие социальной инфраструктуры и т. д. Если заказчиком рейтинга был бы бизнес, то оценивались бы инвестиции, взаимодействие с государством в выдаче разрешений, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Для государства же важны именно перечисленные показатели.
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