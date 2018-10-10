25−26 октября в белорусском Гомеле состоялся первый Форум регионов Украины и Белоруссии. Масштабное мероприятие, которые Киев и Минск готовили больше года, было призвано обеспечить качественный рывок в отношениях сторон, прежде всего, в экономике. Довольно велики были и политические ожидания — украинские эксперты накануне форума призывали официальный Киев, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, тайно готовить договор о военном союзе с Белоруссией.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Лукашенко

Впрочем, буквально до последнего момента не было ясно, состоится ли в рамках мероприятия встреча президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко, хотя проведение форума подавалось, в первую очередь, как их личная инициатива. Утром 25 октября было опубликовано интервью министра иностранных дел Украины Павла Климкина польскому изданию Rzeczpospolita, в котором глава украинской дипломатии заявил, что пребывание граждан Украины на территории РБ является «потенциально опасным».

«Об этом мы будем говорить с Минском… Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем», — заявил глава украинской дипломатии.

Украинские эксперты и СМИ сочли это заявление министра знаком того, что Порошенко в Гомель не поедет, однако буквально через несколько часов появилась официальная информация о том, что визит и переговоры на высшем уровне всё же состоятся. Пресс-служба Порошенко кратко информировала о том, что глава Украины посетит Белоруссию «с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества». Пресс-служба Лукашенко обнародовала более развернутый анонс:

«До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате «один на один». Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов».

Подписанные документы

Согласно официальным данным, на мероприятие в Гомеле приехало более 700 гостей: официальные делегации 17 областей Украины, представители государственных структур, деловых кругов, торгово-промышленных палат, науки, образования и культуры.

На пленарной части Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле было подписано шесть документов о сотрудничестве областей стран. Брестский, Минский и Могилевский облисполкомы подписали договоры о межрегиональном сотрудничестве и соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с руководителями Запорожской, Ровненской и Киевской областей Украины, на уровне городов соглашение о дружбе и сотрудничестве подписали руководители Гомеля и Днепропетровска. К чему обязывают стороны подписанные документы и как они обеспечат прорыв в отношениях — на сегодня неизвестно.

President.gov.ua Визит Петра Порошенко в Респбулику Беларусь

Также Киев и Минск договорились, что создадут рабочую группу по устранению существующих антидемпинговых ограничений. Отдельно было подчеркнуто, что группа будет создана в ближайшее время, чтобы «устранить любые преграды для взаимной торговли».

Было подписано соглашение между Украиной и Белоруссией о реадмиссии, цель которого — «создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности».

Кроме того, в рамках форума белорусские и украинские компании подписали контракты на 101 млн долларов США.

«Это очень хороший портфель, который удалось сформировать во время форума, новые контракты заключены практически во всех основных отраслях. В их числе — машиностроение, нефтехимия, текстильная промышленность. Это целый ряд предприятий, которые уже традиционно работают на украинских рынках, однако есть и новые партнеры, новые контракты и соглашения», — заявил прессе председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Президент Порошенко заявил, что для Киева Белоруссия в настоящий момент является «стратегическим торговым партнером» и пятым торговым партнером в мире. По его словам, в этом году товарооборот составил $4,5−4,6 млрд, а дальше все будет еще лучше, причем значительно, вплоть до $10 млрд.

«В следующем — не меньше $7 млрд и, как мы с вами договаривались, $10 млрд должно быть», — очертил цели руководитель Украины.

Также он анонсировал запуск украинского телеканала в Белоруссии, отметив, что это будет в ближайшее время, и настойчиво пригласил белорусский бизнес участвовать в приватизационных процессах на Украине:

«На сегодня большая приватизация запущена. Малая приватизация максимально упрощена. Объекты малой приватизации — это здания, промышленные площадки, рекреационные мероприятия. Я убежден, что белорусские предприниматели воспользуются этой возможностью и примут в ней участие», — сказал Порошенко.

Напомним, что российские бизнесмены не могут принимать участие в приватизационных процессах на Украине — соответствующие запрещения выписаны во всех соответствующих законах.

Политические заявления

Ожидаемо самые важные политические заявления президентов Украины и Белоруссии были связаны с «российским фактором» и ситуацией в Донбассе. В частности, Порошенко отметил важность того, чтобы Россия «не использовала Беларусь для осуществления агрессивных действий в отношении Украины», однако заявил это не лично Лукашенко, а на встрече с представителями украинской общины в Гомеле.

«Это граница дружбы, и ни в коем случае мы не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет, и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг», — сказал глава Украины.

Также он заявил, что полностью доверяет Лукашенко и отметил его важную роль в организации минских переговоров по урегулированию в Донбассе.

«Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю. Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну… Мы должны сделать все, чтобы были выведены российские войска. И мы должны сделать все, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие выборы, и роль Беларуси здесь чрезвычайно важна», — сказал Порошенко.

Что касается ответных заявлений белорусского лидера, то украинские СМИ сосредоточились на его высказывании о том, что РБ никогда не будет представлять военную угрозу для Украины и готова сделать все возможное для урегулирования нынешнего кризиса в стране:

«Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам, и я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали, — то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках… Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну — мы к вашим услугам».

Украинские СМИ в октябре изучали, как Белоруссия торгует с мятежным Донбассом, предполагая, что одним из проблемных вопросов на переговорах могут стать слишком тесные торговые связи многих белорусских предприятий с ДНР и ЛНР, однако в публичной части никаких комментариев на этот счет на прозвучало. Также стороны обошли вниманием большой материал о сотрудничестве Киева и Минска в военной сфере (главный вывод из материала — белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Донбассе, более того — без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны).

Реакция СМИ и экспертов

Почти все украинские СМИ в первую очередь отметили ошибку министерства информационной политики Белоруссии, которое в заголовке новости о встрече лидеров стран назвали Порошенко российским президентом.

Также пресса обратила внимание на инициативу вице-премьера украинского правительства Геннадия Зубко, который предложил участникам форума общаться на украинском и белорусском языках.

«Прежде в нашем диалоге рабочим языком был определен русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Беларуси. Я с удовольствием выступлю на украинском языке и послушаю белорусских коллег на белорусском», — заявил Зубко и далее все время действительно говорил на украинском (как его восприняли коллеги по переговорам и поняли ли вообще в принципе — не сообщается).

«Думаю, ни у кого нет сомнений в том, на каком языке сегодня вели переговоры Порошенко и Лукашенко. Чего в этом больше: разумного признания объективных реалий или зрады (измены)?» — комментирует языковую проблематику экс-представитель МИД Украины, эксперт Олег Волошин.

А вот «миролюбивая» риторика Лукашенко украинские политические и экспертные круги, похоже, вообще не убедила. Например, эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что возникло немало вопросов к месседжам, озвученным в Гомеле «бацькой».

"То, что встреча Порошенко и Лукашенко состоялась — это очень позитивный фактор в плане формирования доверия, дальнейшего развития торгово-экономических отношений и взаимного инвестирования в экономику обеих стран… Но главный момент — заявления Лукашенко относительно вопросов безопасности очевидно были согласованы с Кремлем, учитывая содержание его заявлений… Это говорит о том, что Беларусь, как часть союзного государства с Россией, продолжает находиться в тесных связях с Кремлем, а господин Лукашенко четко идет в фарватере Кремля по этой проблематике», — заявил эксперт.

Также он отметил заявление Лукашенко о том, что Украине нечего бояться Белоруссии, как позитивное и вселяющее «определенный оптимизм».

«Но когда он говорит, что вместо танков пойдут комбайны и тракторы — то помним, как Путин говорил, что на Донбассе воюют комбайнеры и шахтеры. Эти заявления Лукашенко вызывают у меня определенные нездоровые аналогии и заставляют делать определенные выводы на перспективу», — заявил Василий Богдан.

Политолог Олеся Яхно обращает внимание, что заверениям Лукашенко: «Если мы придём с Севера, то на тракторах и комбайнах, а не на танках», — Порошенко не аплодировал.

«Президент Украины все правильно сделал, что во время встречи с Лукашенко дважды взял слово (хоть для этого и пришлось нарушить протокол), чтобы четко и недвузначно ещё раз обозначить позицию Украины: Россия — страна-агрессор и должна вывести свои войска с территории Украины», — комментирует она.

Эксперт Александр Хара в интервью «Новому времени» заявил, что даже если сам Лукашенко не намерен на нас нападать, «это не значит, что территория не может использоваться для агрессии, Беларусь стала удобной площадкой, где могут работать российские спецслужбы».

Встречаясь с президентом Украины Петром Порошенко, Лукашенко лишь демонстрирует свою независимость, которая необходима ему для получения денег из РФ, заявил в эфире «Радио Свобода» украинский политический обозреватель Виталий Портников.

«Порошенко назвал коллегу «большим другом украинского народа». Это, конечно, фраза дипломатического характера. Лукашенко не только не друг украинского народа. Он даже белорусскому народу не очень большой друг. Единственная политическая цель Лукашенко — удержание власти… с помощью российского бюджета», — считает он.

По словам Портникова, Москва заплатит Лукашенко и за его октябрьскую встречу с Порошенко, поскольку лидер Белоруссии, «как опытный шулер, научился продавать… страх по поводу возможного дрейфа Беларуси «не в ту сторону».

Политолог Дмитрий Корнейчук в контексте президентской избирательной кампании, которая де-факто на Украине уже в самом разгаре, отмечает, что Юлия Тимошенко сейчас постоянно встречается с известными западными политиками, а от Порошенко западные политики прячутся, «как от чумы».

«…И он поехал к пропутинскому Лукашенко. Тревожно за евроинтеграцию…», — говорит эксперт.

С оригинальной точкой зрения выступил украинский политолог Андрей Головачев, который утверждает, что на встречу с Лукашенко Петр Порошенко отправился только ради того, чтобы спасти нынешний отопительный сезон на Украине.

«С 12 октября Россия ввела временный запрет до конца следующего года на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов, включая дизельное топливо и мазут. Учитывая, что 50% всего импорта дизеля в Украину шло из Беларуси, становится понятным, почему в Киеве задерживается отопительный сезон (ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6 работают на мазуте)», — утверждает эксперт.

Головачев утверждает, что в контексте усложнившихся отношений Москвы и Минска украинцам явно придется несколько померзнуть в этом отопительном сезоне.

«Беларусь, правда, поспешила заявить, что поставки нефтепродуктов в Украину в следующем году не уменьшатся, но это заявление сделано на уровне главы государственного концерна «Белнефтехим», что в Минске ровным счетом ничего не означает. Значение имеет исключительно то, что говорит только Лукашенко. А на итоговой пресс-конференции с Порошенко Батька пока смог только гарантировать, что «белорусские танки не пересекут границы с Украиной», — добавляет он.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным белорусской стороны, за восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров РБ, по импорту — четвертое место. По итогам января — августа товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт с Украины — на 24,4%.