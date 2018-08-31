Без белорусских поставок ВСУ в Донбассе пришлось бы намного тяжелее...

Андрей Стеценко, , 16:24 — REGNUM

Украинское издание «Левый берег» сегодня, 31 августа, опубликовало статью о белорусско-украинском сотрудничестве в военной сфере с 2014 года и по сегодняшний день.

Главный вывод из материала — белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Донбассе, более того — без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны.

В статье, например, отмечается, что для военных нужд Украины белорусские производители поставляют металл, запасные части и узлы для изготовления военной техники, серную кислоту, которая используется в том числе при изготовлении взрывчатки (согласно официальным данным, поставки из РБ на Украину выросли с 15,4 тыс. тонн в 2013 году до 48,3 тыс. тонн в 2017-м), а также топливо (солярку). Издание подчеркивает, что обычно белорусские поставщики напрямую не продают товары ВСУ, торговля идет опосредованно через украинские гражданские компании.

На первое же место в белорусско-украинском военном сотрудничестве последних двух лет выходит автомобильная техника. По украинским данным, восстановление автопарка ВСУ требует в течение ближайших пяти-семи лет замены около 10−12 тысяч автомобилей, в основном грузовых. Как говорится в статье, этот рынок оказался «золотым дном» для белорусского МАЗа, в линейке которого имеется модель МАЗ-6317 с колесной формулой 6×6.

ИА REGNUM напоминает — в середине августа на Украине горячо обсуждали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обвинил Россию в невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Например, эксперты предлагали Киеву «срочно дать» Белоруссии ряд преимуществ на украинских товарных рынках, отмечая, что именно сейчас уникальный момент, чтобы пойти на сближение. Впрочем, в правительстве Украины от официальных заявлений по этому поводу воздержались.

Согласно официальным данным, товарооборот между Украиной и Белоруссией в 2017 году вырос на 20%. Как заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью белорусскому изданию, по итогам прошлого года товарооборот увеличился почти на 20% и составил $4,6 млрд, белорусский экспорт вырос на 18%, импорт с Украины — почти на 24%.

«Такие результаты были бы невозможны без ежедневной плановой работы сторон как на межправительственном уровне, так и между субъектами хозяйствования двух стран», — рассказал Сокол.

Стороны возлагают большие надежды на Первый форум регионов Украины и Белоруссии, который должен пройти в Гомеле в октябре этого года. Подготовку к данному мероприятию курируют лично президенты стран.

24 августа Лукашенко поздравил Украину и ее президента с Днем независимости, пожелав Петру Порошенко «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний», а гражданам «братской Украины» — счастья, мира и процветания.

«Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах», — говорилось в поздравлении.

На Украине же политики вовсю обсуждают, как Россия в ближайшее время может «оккупировать» Белоруссию.

«Когда в начале года были учения, я смотрел на отношение военнослужащих из России к местному населению. Оно меня не удивило. Но удивило то, как на это реагируют местные жители. У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация. Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что у Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить», — размышлял, например, замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в интервью, опубликованном в середине августа.

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