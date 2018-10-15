Киев призвали тайно готовить масштабный военный союз с Минском

Киев, , 13:20 — REGNUM Украинские эксперты призывают официальный Киев, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, тайно готовить договор о военном союзе с Белоруссией. В частности, с таким обращением выступил политический эксперт Максим Кухар.

Он ссылается на якобы прозвучавшую недавно «угрозу Лукашенко раздать оружие всему населению, если Россия вздумает напасть».

Напомним, что 8 октября Лукашенко действительно публично заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики, включая женщин и детей. Однако при этом Россия в заявлении президента РБ не фигурировала.

«Как я не в шутку говорил, что у нас будет достаточно стрелкового оружия — автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним… Не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию», — заявил Лукашенко.

«Нам Беларусь стратегически нужна независимой и свободной, потому что тогда войска РФ не нападут на нас с севера. И что характерно — возможно, Лукашенко бы уже рассорился с Путиным, если бы ему было куда идти. Ну вот представьте, он грубит Путину и едет в Брюссель дружить и договариваться. Разве его ЕС сразу поддержит? Нет, конечно… Поэтому Лукашенко нужна более твердая почва под ногами, чем призрак соглашения и союза с ЕС. И мы можем обеспечить эту почву», — размышляет украинский политолог.

В свете этого размышления он призывает официальный Киев, власти Украины «совершенно тайно» начать готовить целый ряд документов, в частности:

1. Договор о создании Военного союза Украины и Белоруссии

2. Договор и план-карту размещения 3−5 бригад ВСУ в Белоруссии на границе с РФ. Который, как отмечает эксперт, будет реализован в течение суток, после создания Союза и заключения договора о Военном союзе.

3. План снабжения экономики Белоруссии через Украину, в случае разрыва отношений или войны с РФ.

4. План снабжения боеприпасами и обеспечения армии Белоруссии с случае начала напряженности или войны с РФ.

5. Договор о партнерстве Белоруссии с НАТО и План-карту размещения войск НАТО в Белоруссии на случай обострения ее отношений с РФ.

«Для нас крайне выгодно стать для Белоруссии мостом, который выведет ее на Запад — мы с РФ уже воюем. И забрать у врага союзника и сделать его своим союзником — есть ли задача более важная?» — резюмирует свои размышления эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25−26 октября в Гомеле Украина и Белоруссия проведут первый Форум регионов, который призван обеспечить качественный рывок в отношениях между странами. Правда, до сих пор неясно, состоится ли в рамках форума общение президентов Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

11 октября вице-премьер-министр, министр регионального развития Украины Геннадий Зубко заявил — в Киеве рассчитывают, что этот форум обеспечит широкую презентацию экспортных возможностей регионов Украины и развития кооперационных связей на межрегиональном уровне. По его словам, ключевые отрасли для сотрудничества — это машиностроение, энергетика, агропромышленный комплекс.

«В его (форума) рамках должны быть подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве как на уровне городов, так и на уровне областей», — отметил чиновник.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минску и Киеву необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров во взаимной торговле, напомнив, что президентами стран поставлена задача в 2019 году выйти на уровень товарооборота в $8 млрд.

13 октября было показано интервью экс-президента Украины Виктора Ющенко телеканалу «Беларусь 1», в ходе которого бывший глава украинского государства рассуждает о возможном сотрудничестве Киева и Минска.

«Надо понимать, что отношения на уровне правительств и министерств — это одна десятая наших возможностей. На самом деле самые интересные отношения — это региональные, на уровне субъектов хозяйствования… Важно, чтобы высокая политика в первую очередь формировала климат отношений, демонстрировала, что они важны, что соответствующие вопросы стоят в повестке дня и развиваются в дружественном ключе. Что мы уважаем друг друга, нужны другу другу, солидарны… Все остальное дают регионы. Я всегда был сторонником того, чтобы реальная политика как можно шире и глубже была придана субъектам хозяйствования и местной власти», — сказал экс-президент Украины.

Согласно официальным данным белорусской стороны, за восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров РБ, по импорту — четвертое место. По итогам января-августа товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт с Украины — на 24,4%.

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