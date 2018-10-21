На прошлой неделе в Каннах завершился международный теле‑ и кинорынок MIPCOM, который посетили представители более 160 российских компаний, показавшие свои новые сериалы, полнометражные фильмы и анимацию мировым закупщикам и дистрибьюторам.

Алена Сычева Подписание договора о сотрудничестве с ГК «РИКИ»

Второй год подряд при поддержке Российского Экспортного Центра (РЭЦ) на рынке организуют объединенный стенд российского контента Made In Russia. Руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко отмечает эффективность такой работы:

«Мы видим, что по итогам прошлого MIPCOM было заключено много контрактов, что у компаний получается развивать международные продажи. Поддержка на международных рынках дает серьезный стартовый эффект, который компании самостоятельно развивают до заключения сделок с зарубежными партнерами. Мы понимаем, что важно постоянство поддержки — и стараемся сделать так, чтобы компании могли рассчитывать на нашу помощь из года в год».

Результаты работы на рынке будут ощутимы спустя некоторое время, когда будут завершены начавшиеся переговоры, закреплены намеченные договоренности и подписаны соглашения о взаимодействии, однако уже сейчас, сразу после мероприятия, появились первые итоги.

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СТС Медиа продолжает развивать свой успешный проект: мультсериал «Три кота» продвигает в мире крупнейший дистрибьютор APC Kids. В Каннах второй сезон мультсериала был продан компании Nickelodeon International — проект увидят зрители в 170 странах мира.

На международном рынке детского контента MIPJunior, прошедшем в Каннах 13−14 октября, показали новый проект компании «Царевны», реализуемый СТС Медиа и СТВ (производство студии «Мельница»). «Царевны» только начинают свой путь на мировом рынке, но холдинг планирует придерживаться стратегии, схожей с выводом на рынок проекта «Три кота».

Алена Сычева Подписание договора о сотрудничестве с ГК «РИКИ»

Директор департамента собственной анимации СТС Наталья Иванова-Достоевская отмечает:

«Мероприятие посетили более 500 человек, среди которых были дистрибьюторы, ТВ каналы, продюсеры и СМИ со всего мира. По итогам мы получили не только положительные отзывы о качестве проекта, но и начали обсуждение сделок. Мы получили предложения от крупных дистрибьюторских компаний о представлении интересов проекта глобально и по отдельным территориям: США, Страны Европы, Латинская Америка, Азия…

Задача, которую мы ставим перед собой — это девелопмент бренда «Царевны» с долгосрочной перспективой и развитием лицензионной продукции с широкой линейкой категорий. Наши усилия мы направляем на продвижение и повышение узнаваемости проекта.

Мы повторяем стратегию развития бренда «Три кота», которая принесла крайне быстрые и успешные результаты. Поэтому мы занимаемся продвижением и повышением узнаваемости бренда. А для международных продаж мы хотели бы найти надежного партнера, но видя такой сильный интерес к проекту, возможно, изменим план».

В рамках официальной программы конференций MIPJunior официальный представитель компании Reed Midem (организатор MIPJunior и MIPCOM) в России, странах СНГ и на Украине Александра Модестова провела представление новинок российской анимации под общим брендом Made In Russia.

«За последние годы Россия превратилась в интересную мировому рынку территорию. Чтобы в этом убедиться, достаточно было зайти на стенд Made in Russia в любой день MIPCOM — все участники плодотворно работали, беспрерывно проводили встречи с закупщиками. Активное ведение переговоров и заключенные сделки — это и есть главный показатель успеха. Но еще многое предстоит сделать: для некоторых проектов нужно найти зарубежных партнеров для ко-продукции, другим необходимо финансирование внутри страны, по третьим, на стадии пилотов сегодня — завершить пред-продажи. Так что на ближайшие несколько лет работы хватит», — говорит Александра Модестова.

Алена Сычева Подписание договора о сотрудничестве с ГК «РИКИ»

ГК «РИКИ» заключила несколько сделок по уже готовым сериалам. Права на распространение сериала «Тима и Тома» во Франции, Бельгии, Швейцарии и Африки купила компания GO-N International. Также по данному сериалу заключено соглашение по VOD правам с турецкой компанией Dusyeri Animation, которая приобрела права на показ сериала «Тима и Тома» на территории Турции, а ГК «Рики», в свою очередь — на показ популярного турецкого сериала Pepee на территории России и СНГ.

«Наши новые проекты «Хамелеоны» и «Небосити» вызвали большой интерес у аудитории — в ближайшее время планируем переговоры по выбору партнера, с которым мы будем совместно производить и продвигать эти сериалы. Что касается проекта «ЛириТая», он не в первый раз представляется на международном рынке: в этом году мы его презентовали на Cartoon Forum, MIPTV, Kidscreen, и у нас появилось много заинтересованных каналов и дистрибьюторов. В ближайшее время объявим по нему большую сделку — этот сериал будет одним из самых больших наших хитов по качеству производства, бюджету и возможностям, которые нам откроет сотрудничество с сильными международными партнерами», — обращает внимание заместитель генерального продюсера ГК «РИКИ» по международному развитию Диана Юринова.

Группа компаний «РИКИ» активно продвигает сериал «Динозаврик Рики», отмеченный на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале специальной наградой MIPJunior как проект с наибольшим международным потенциалом.

«Перед самым рынком мы подписали соглашение о совместном производстве и международной дистрибуции сериала «Динозаврик Рики» с французской компанией APC Kids. Над этим проектом работают очень опытные продюсеры из британской компании Belly Up Productions, в частности исполнительный продюсер Найджел Пикард, которые привлекли к нашему сериалу главного редактора Шэрон Миллер. У них огромный опыт работы с детским телевизионным контентом на BBC и в других компаниях, в том числе — над такими громкими проектами, как сериал «Паровозик Томас», художественный фильм «Медвежонок Паддингтон 3». Сейчас мы выбираем телеканал, который станет третьим главным партнером», — отмечает Диана Юринова.

Компания WIZART продемонстрировала закупщикам долгожданные проекты — анимационные фильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и овцы: Ход свиньей», второй сезон сериала «Йоко», который был продан ближневосточному медиахолдингу AlJazeera/BeIN. Он покажет мультсериал на арабском языке на своих телеканалах. Премьера состоится в декабре этого года на канале BARAEM.

Алена Сычева Стенд Made in Russia

Помимо продолжения широко известных на мировом рынке франшиз, компания представила и новые проекты: мультсериалы «Снежная Королева: Герда и Хранители чудес» и «Магия книги».

«Студия Wizart Animation очень тщательно подошла к разработке проекта «Снежная Королева: Герда и Хранители чудес». На протяжении последних трех лет от рынка к рынку проводились опросы среди постоянных дистрибьюторов полнометражных мультфильмов, учитывались тренды рынка и мнения потенциальных ко-продюсеров. И вот, наконец, сериал в запуске!» — говорит генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

У сериала «Снежная Королева: Герда и Хранители чудес» также появился международный представитель — Шелли Пейдж/Shelley Page («Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панда», «Как приручить дракона»), которая занимается продвижением проектов Wizart на международной арене (Wizart Animation Talent Consultant). Она является представителем HB Wink Animation (China), Netflix Animation (USA) и Aardman (UK).

На рынке был впервые представлен сериал «Магия книги», рассказывающий об обычном подростке Максе и его младшей сестре Зое, которые помогают дедушке-писателю в противостоянии магического мира книг и мира реального. Сериал ставит задачу показать детям, что любая проблема имеет творческое решение, которое можно отыскать в книгах. По этому проекту Wizart ищет ко-продюсера и на рынке провела ряд встреч с ведущими европейскими анимационными компаниями.

Легендарная студия «Союзмультфильм» представила на MIPCOM свои новые проекты, вызвавшие интерес со стороны КНР, США, Франции, Индии, Великобритании. По словам директора студии Бориса Машковцева, были проведены переговоры не только о дистрибуции, но и о совместном производстве. Была достигнута договоренность о партнерстве с французской студией CYBER GROUP по ко-продукции двух сериалов («Digital girl» и «Magic Chess Odyssey»). Соглашение по этим проектам будет подписано в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет в ноябре.

Продюсерская компания «Аэроплан» представила второй полнометражный фильм «Фиксики против кработов», производство которого идет полным ходом: фильм увидит свет в 2019 году. YouTube-канал «Фиксиков» на русском языке насчитывает почти 4 млн подписчиков, на английском у него — 7 млн просмотров в месяц.

Алена Сычева Стенд Made in Russia

Генеральный директор компании Юлия Софронова заявила:

«В этом году мы реально почувствовали, что российская анимация благодаря совместным усилиям и производственных студий, и государства стала заметной на международном рынке, что всех нас мировое отраслевое сообщество стало воспринимать всерьез. Количество перешло в качество! Среди многих российских стартапов наш проект «Фиксики» выглядит уже как зрелый, хорошо развитый бренд и при этом, что называется, вечнозелёный, поскольку мода на edutainment, в жанре которого создан наш сериал, на рынке только усиливается. Возможно, сказался и бум в Китае, где наш сериал на интернет-платформах за год с небольшим посмотрели более 8 млрд раз. Сериал «Фиксики» начали транслировать в Латинской Америке на Fox/NatGeo Kids и в США на KidsCentral. Появились новые партнеры в секторах AVOD и SVOD, которые активно развиваются в международном пространстве. В этом году в Каннах мы заметили резкий всплеск внимания к нам со стороны ведущих бродкастеров и международных лицензионных агентств. Нас как официальных представителей «Фиксиков» специально разыскивали, назначали встречи, делали конкретные, интересные для нас предложения, словом, демонстрировали искреннюю заинтересованность. Конечно, в реальности договоры редко подписываются в суете выставок, но именно с таких основательных стартовых переговоров, которые у нас состоялись на MIPJunior и MIPCOM, обычно и начинается путь к ключевым контрактам».

Компания «AA Студио» провела более 70 встреч с зарубежными партнерами, с закупщиками со всего мира. Основная задача «АА Студио» на данном этапе — поиск ко-продюсеров для проекта «Гав Мяу» (в производстве) и продажи проектов «Паровозик Тишка», «10 друзей кролика».

Анимационная студия «Паровоз» показала первый ролик многообещающего полнометражного мультфильм «Кощей. Настоящая история». Эта волшебная история, происходящая во вселенной сериала «Сказочный патруль», расскажет об увлекательных приключениях молодого воина Кощея. Он стремится уничтожить белого призрака, сделавшего его изгоем. Однако после встречи с юной дриадой — циркачкой Мэй — жизнь Кощея меняется. Волею случая в их руках оказывается судьба всего сказочного народа, и героям предстоит сделать нелегкий выбор между собственной жизнью и спасением мира от древнего зла.

Компания «Мастерфильм» представила зарубежным партнерам стартапы «Ладушки» и «Почему зомби-овощи охотятся на моего дядю». Интерес к ко-продукции и дальнейшей дистрибуции проявили компании из Франции, Италии, Канады, Великобритании и Китая: Evergreen (Великобритания), JOY Media, TThunder Animation, Dazzling Star, Boman bridge (Китай), К 6 Media Group (Канада), Fastprod (Франция), August Media (Сингапур), Motion Pictures (Испания), Nuvole&Strisce (Италия), Inscribe Graphics, Digi Toonz (Индия), Foreshight Media (Иран).

Алена Сычева Стенд Made in Russia

«Project First» представили два новых проекта: музыкальный анимационный сериал «Сина и Ло» и развивающий проект для малышей «Совенок Хопхоп». Проекты находятся в стадии производства и будут завершены в конце 2019 года. Компания договорилась о дистрибуции проектов на территории Индии, Китая и Латинской Америки.

Кинокомпания СТВ, помимо «Царевен» и нового проекта «Бука», привезла свои анимационные хиты «Лунтик» и «Барбоскины», которые были проданы в Португалию компании Dreamia.

В Каннах с успехом прошли международные премьеры российских сериалов: «Триггер», «Обычная женщина», «Матильда» и др.

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По итогам рынка компания KINODANZ запускает международный проект «Тесла» — мистический sci-fi сериал, выстроенный вокруг загадочной личности ученого.

«Для нас основным итогом рынка, помимо презентации трех международных сериальных проектов, стала договоренность с нашим партнером AMBI Media Group (USA) о создании телевизионного сериала под названием «Тесла», ориентированного на международные рынки. Это большой российско-сербско-китайский проект, в котором также принимают участие наши голливудские партнеры», — сказал глава кинокомпании Евгений Мелентьев.

Группа компаний «Планета Информ» привезла в Канны пакет документальных фильмов — «Прибой», «Кабаковы» и «Герои ушу», а также художественные картины, вдохновленные реальными событиями — «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Ленин».

Art Pictures впервые представила на международном рынке сериал «Спящие» режиссеров Юрия Быкова (1 сезон) и Сергея Арланова (2 сезон), а также провела переговоры по сериалу «Выжить после».

В этом году MIPCOM посетили около 13 800 участников из 110 стран мира. Россия традиционно представлена крупнейшими медиа компаниями-экспонентами, которые эффективно проводят переговоры и активно продвигают свой контент на разные территории.