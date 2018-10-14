Российские мультфильмы покорили Канны

Канны, Франция, , 21:45 — REGNUM 13−14 октября в Каннах проходит крупнейший международный рынок детского контента MIPJunior, предваряющий рынок телевизионного контента MIPCOM. При поддержке Made In Russia — инициативы Российского экспортного центра (РЭЦ) — в Каннах широко представляют российские проекты: организованы специальные сессии, презентации, премьеры.

Российская анимация уже хорошо известна во всем мире: вместе с «Машей и Медведем» дети из разных стран узнали и полюбили «Трех котов», «Смешариков», «Ми-ми-мишек», «Лео и Тига», «Снежную королеву» и др.

Отдельным событием первого дня MIPJunior стало масштабное представление анимационного сериала «Царевны» производства студии «Мельница» от «СТС Медиа» и кинокомпания СТВ. Главные героини мультфильма — маленькие царевны, образы которых вдохновлены русскими народными сказками: Василиса Царевна-Лягушка, Спящая Царевна Соня, Царевна Несмеяна Дарья, Елена Прекрасная, Варвара-Краса-Длинная-коса. Каждая из них обладает удивительной магической силой, которой пока не умеет управлять. У Кощея-Бессмертного, Кота-Баюна и других мастеров волшебства девочки будут учиться не только магическим премудростям, но и общечеловеческим ценностям: дружбе, взаимовыручке, верности, доброте. Истории, в которые попадают девочки, абсолютно близки и понятны их сверстницам во всем мире: они о социализации, дружбе, общении со взрослыми, осознании своих особенностей и развитии своих специфических талантов.

Представление проекта прошло в большом зале отеля «Мажестик» при большом скоплении гостей и участников рынка. Было показано несколько эпизодов нового сериала, который приятно впечатлил высоким качеством анимации, интересными сюжетами и живописным воплощением.

Позднее, в рамках серии официальных конференции MIPJunior, директор CTC Kids Лев Макаров рассказал о специфике нового канала, который заинтересован в контенте для детей. СТС Kids — канал для развивающихся детей: большая часть передач — это развивающие и образовательные проекты.

Вообще российская анимация на рынке MIPJunior представлена на самых разных платформах: в фойе главной площадки рынка висит немало баннеров, и многие из них иллюстрируют наши проекты. Лифты заклеены изображениями героинь «Сказочного патруля». В журналах, выпускаемых для участников рынка, много информации о российских сериалах.

Ряд анимационных новинок с большим международными потенциалом представила в рамках общей презентации Made In Russia генеральный директор компании «Экспоконтент» — официального представителя организатора рынков Mipcom, компании Reed Midem Александра Модестова.

В пакете «АА Студио», помимо хорошо известных «Паровозика Тишки», «Десяти друзей кролика», есть новый милый сериал о жизни автоморфных кошек и собак «Гав Мяу»: проект реализуется в копродукции со странами Латинской Америки и Китаем.

Компания «СТВ» готовит полнометражный фильм о Принцессе Варваре и страшном Буке: традиционная сказка про красавицу и чудовище получит новое воплощение.

Группа компаний «Рики» привезла на рынок как уже известные проекты, так и новые идеи. Очень симпатичный познавательный проект «Небосити» в увлекательной приключенческой форме расскажет о происхождении разных погодных явлений. Новый музыкальный мультсериал «Хамелеоны» разработан совместно с американской студией Tremblay Bros. Проект «Динозаврик Рики», получивший специальный приз от MIPJunior как проект с наибольшим международным потенциалом на фестивале анимации в Суздале, представлен на рынке от имени международного дистрибьютора APC Kids.

Молодая студия «100 киловатт» представила на рынке не только два новых проекта — «Домики» и «Бобр Добр», — но и ани­маци­он­ный се­ри­ал «До­мики» в ка­чес­тве фор­ма­та. Это значит, что разным производящим компаниям по всему миру предлагается использовать идею и сценарии мультфильма: дом на колесах путешествует по миру и знакомится со знаменитыми архитектурными сооружениями на разных континентах. Партнеры могут купить лицензию и создавать свой собственный сериал на основе предложенной идеи. Для россий­ско­го ани­маци­он­но­го про­ек­та это пер­вый по­доб­ный опыт вза­имо­дей­ствия с меж­ду­народ­ны­ми пар­тне­рами.

Компания «Wizart», хорошо известная международным закупщикам по фильмам «Снежная Королева», «Волки и овцы» и сериалу «Йоко», показывает новые проекты, находящиеся в разработке: мультсериалы «Снежная Королева: Герда и Хранители чудес» и «Волшебная книга».

Анимационная студия «Паровоз» представляет два новых проекта: полнометражный фильм «Кощей. Настоящая история» и сериал «Кошка Бяка и хороший мальчик».

Киностудия «Мастерфильм» помимо известных зарубежным партнерам проектов — детективного сериала «Шарлотта и Кваксон», образовательных «Зоосадик», «Привет, малыш!» для самых маленьких зрителей — представляет в Каннах два очень амбициозных проекта. «Ладушки» для малышей рассказывает о приключениях маленькой девочки в деревне, куда она приехала в гости к бабушке. Типичный сюжет приводит героиню к серии фантастических приключений с превращениями, которые роднят российский проект с лучшими традициями японской анимации. Одно название другого проекта — «Почему зомби-овощи охотятся на моего дядю» — порождает множество ярких ассоциаций и приятных фантазий. Этот смелый, очень смешной и необычный сериал сразу привлек к себе большое внимание на рынке.

Студия Project First тем временем готовит продолжения своих успешных мультсериалов «Грузовичок Лева» и «Смарта и чудо-сумка», а также выпускает два новых проекта — обучающий «Совенок Хопхоп» и музыкальный «Сина и Ло». Главные герои этих фильмов — как и все интерьеры и предметы — выглядят как яркие и блестящие вкусные леденцы.

Легендарная студия «Союзмультфильм» привезла в Канны свои новинки — «Капитан Кракен», «Пиратская школа», «Приключения Пети и Волка», «Зебра в клеточку», «Пластилинки Циферки», «Оранжевая корова» и, главное событие года для российских поклонников анимации, но неизвестный международной аудитории проект, — «Простоквашино». Сериалы студии представляет на рынке официальный дистрибьютор — компания brand4rent. Это агентство будет также продавать «Монсиков» производства ГК РИКИ и анимацию студии «Белый шар» (проект «Академия Косми»).

Генеральный директор компании «Экспоконтент» — официального представителя организатора рынков Mipcom, компании Reed Midem Александра Модестова отмечает рост отечественной анимации:

«У анимации очень долгий горизонт. Так, в этом году самому известному российскому мультпроекту «Маша и Медведь» исполняется десять лет, и они долго работают на международном рынке. Долго, упорно: рынок за рынком, серия за серией… У нас — прекрасные традиции анимации в России! И в целом, наверное, мы просто хорошо учим уроки. У нас в индустрии очень теплая и дружественная атмосфера, с одной стороны — есть конкуренция, но с другой — все друг с другом общаются и обмениваются информацией. Мы из года в год двигаемся в определённом направлении, участвуем на различных мероприятиях, ездим в разные места. У нас все участники делегаций ужасно не ленивые: все активно работают на рынках, заранее готовятся к поездкам.

Было бы странно, если бы мы бились в одну точку и не было бы результатов, так что эффект, разумеется. есть. Мы к нему целенаправленно шли. Раньше партнёров приходилось уговаривать, а сейчас нет такой необходимости: мы просто предлагаем, и ответ есть. Я на протяжении 12 лет занимаюсь представлением нашего контента за рубежом, и сейчас вижу, что в ближайшие 10 лет мы произведем очень ощутимый эффект на рынке».

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