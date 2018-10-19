«Обычную женщину» из России показали на Каннском кинофестивале

Канны, Франция, , 09:46 — REGNUM C 15 по 18 октября в Каннах состоялся крупнейший международный рынок телевизионного контента MIPCOM. При поддержке Made In Russia — инициативы Российского Экспортного Центра (РЭЦ), запущенной для стимулирования экспорта российских товаров в разных отраслях, на Лазурном берегу состоялись презентации новых кино‑ и телепроектов России. Одним из заметных событий стал показ закупщикам, представителям телеканалов и профессионалам области первого эпизода сериала «Обычная женщина».

Этот проект уже обрел известность и нашел признание за рубежом: он стал первым сериалом из России, отобранным в основной конкурс международного фестиваля Series Mania, на котором Анна Михалкова получила приз за лучшую женскую роль. Жюри отметило впечатляющее, построенное на тонких нюансах исполнение роли сильной женщины, которая постоянно подавляет собственные чувства ради спасения ближних.

Драма с детективным сюжетом и элементами чёрного юмора рассказывает историю 39-летней москвички Марины, которая тянет на себе всю семью. Только домочадцы не предполагают, что они живут на доходы не от цветочного магазина Марины, а от ее приватного и пикантного бизнеса: обычная с виду женщина является сутенёршей. В то же время у каждого члена семьи — свои тайна и проблемы: у мужа-хирурга есть любовница, старшая дочь — прогуливает занятия в престижном институте и становится наркодилером, а младшая — помимо физических болезней страдает социопатией. Скрывать правду становится всё сложнее после того, как одну из «работниц» Марины находят мертвой… За этой экстравагантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на себя слишком большую ответственность. Она не может ее ни с кем разделить, но не в силах справиться в одиночку.

Генеральный директор канала ТВ-3 Валерий Федорович:

«Поначалу нам казалось, что это типично русская история — женщина средних лет совершает во имя семьи подвиг, который оказывается никому не нужным. И мы сами удивились, когда оказалось, что этот сюжет понятен и близок многим зрителям независимо от страны проживания. Наша героиня в одиночку тащит на себе семью и оказывается сильнее мужчин: такие истории сильных женщин сейчас очень востребованы во всём мире. Только западные женщины обычно берут всё в свои руки в следствии какой-то трагедии, а для русской — никакого драматургического поворота или повода не нужно».

После успеха на фестивале Series Mania сериал был показан в конкурсе международного кинофестиваля в Цюрихе (Швейцария), национального фестиваля «Движение» в Омске. На рынке Mipcom проект вместе с телеканалом ТВ-3 представил международный дистрибьютор Cineflix, который приобрел эксклюзивные права на продажу «Обычной женщины» за рубежом.

Директор по правам Cineflix Media Крис Бонни:

«Для международной аудитории «Обычная женщина» обещает стать прорывной российской драмой, и мы очень рады включить этот проект в наш растущий каталог. Этот сериал предлагает современный и увлекательный взгляд на жизнь в современной России, в нём сочетаются сильные женские персонажи, исключительная игра актёров и потрясающая операторская работа».

Продюсер Валерий Федорович подчеркивает, что «Обычная женщина» — это авторский проект режиссера Бориса Хлебникова, знакомым любителям кино по лентам «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Аритмия» и др. Поэтому 9-серийныую историю они позиционируют как киносериал, подчеркивая его высокое качество. Помимо убедительных актерских работ Анны Михалковой, Татьяны Догилевой, Александры Бортич, Аглаи Тарасовой, Евгения Гришковца и других артистов у проекта, действительно, есть сильная кинематографическая составляющая: эстетичное визуальное решение, уникальная эмоциональная атмосфера и особый, киношный темпоритм. Как и во всяком хорошем кино в «Обычной женщине» важно не только содержание — сюжет и суть диалогов, — но и воплощение. Сериал хочется внимательно смотреть, а не проглядывать или просто слушать во время домашних дел, как это происходит с более простым телеконтентом.

Режиссер Борис Хлебников, представляя свой сериал участникам рынка Mipcom, признался, чем ему лично была интересна история «Обычной женщины»:

«У нас замечательный и увлекательный сценарий, в котором переплетены детектив, драма и немного юмора. Но мне как режиссёру было невероятно интересно рассказать о тех важных процессах, которые происходят сейчас в семье: о том, как меняется роль женщины, как она становится главной. Во многом для меня эта история про то, что женский мир побеждает, но, по-моему, он сам не всегда этому рад».

Как рассказал Валерий Федорович российским журналистам в рамках специальной встречи, организованной Made in Russia, в настоящий момент завершены съемки всех девяти серий проекта и идет монтаж четвертого эпизода. Производители, получив положительный отклик на фестивалях и рынках, уже пишут сценарий второго сезона, а студии и каналы разных стран заинтересовались в покупке формата: они хотят выкупить права на сценарий и снять свою, локальную версию этой истории.

Российские зрители смогут посмотреть сериал совсем скоро: телепремьера состоится на канале ТВ-3 уже 29 октября.

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