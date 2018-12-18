Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что бы ни говорили в Вашингтоне о нарушениях со стороны Москвы, мотивирован не столько действиями России, сколько противостоянием США и Китая, пишет Натан Левин в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

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Так, Китай не подписывал этого соглашения, которое запрещает разработку и развертывание как ядерных, так и неядерных баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км. Благодаря этому Пекин смог накопить громадный арсенал неядерных средств запрещения доступа, таких как «убийца авианосцев» — противокорабельная баллистическая ракета DF-21. В связи с Договором о РСМД США не могут дать достойный ответ китайским разработкам.

Max Smith Баллистическая ракета DF-21

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Из-за этого США оказались в проигрышной ситуации в борьбе за контроль над недружественными морями и воздушным пространством на западе Тихого океана, поскольку вынуждены полагаться на устаревшие системы, такие как «Томагавки», а также палубную авиацию, уязвимую для систем запрещения доступа.

Выход США из Договора о РСМД может помочь остановить эту тенденцию, став для КНР кошмаром. Новые неядерные системы США, такие как «Томагавки» наземного базирования и аналоги китайских DF-21 и DF-26, могут быть размещены на территории Японии, Гуама, Филиппин или даже на Севере Австралии. Это оружие могло бы стать краеугольным камнем альтернативной военной стратегии США для западной части Тихого океана.

Она предполагает с помощью систем запрещения доступа заблокировать воды внутри «первой цепи островов» и превратить в случае конфликта ближайшие для КНР моря в нейтральную полосу. Новая стратегия позволит сдерживать китайскую военную агрессию таким образом, чтобы под ударом КНР не оказывались надводные корабли США. Более того, такая стратегия будет намного дешевле — в человеческом и материальном планах, — нежели развертывание дорогих авианосных групп для обеспечения контроля за морями.

Американский авианосец и японские корабли во время совместных учений

Более того, вопреки заявлению различных политиков, выход из Договора о РСМД поспособствует большей стабильности, нежели подорвет ее.

При этом стратегия «Обороны архипелага» способствует большей стабильности, нежели, как утверждает ряд экспертов, вредит ей. Дело в том, что уничтожение используемых сейчас для сдерживания КНР авианосцев будет сопряжено с большими человеческими потерями для США, что неизбежно подтолкнет американское руководство к эскалации.

Применение же дешевых систем с этим риском не связано. Более того, если в регионе будет действовать меньше надводных кораблей США, у американского командования будет меньше поводов для уничтожения китайских ракетных систем в материковой части Китая в качестве защитной меры. Риск заключается в том, что невозможно отделить неядерные цели от ядерных, поэтому Китай может оказаться перед выбором в случае противостояния: либо применить свой ядерный потенциал, либо лишиться его.

Таким образом, пока многие новостные службы фокусируются исключительно на российской составляющей выхода США из Договора о РСМД и вызове этого шага для ЕС, основное внимание нужно уделять процессам в Азии.