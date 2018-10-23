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Трамп назвал участие Китая в договоре РСМД обязательным

Политика

Вашингтон ставит условия соглашению РСДМ

Вашингтон, 23 октября 2018, 02:21 — REGNUM  За участие Китая в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности выступил американский президент Дональд Трамп, передает телекомпания Fox News.

«Китай не входит в это соглашение, но он должен войти в него», — заявил Трамп.

Напомним, Трамп 20 октября огласил планы США выйти из договора РСМД из-за России, которая «не соблюдала соглашение». Тема сохранения Вашингтона в РСМД бурно обсуждается все эти дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос был поднят на переговорах в Москве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и ярого противника РСМД, советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Читайте подробнее: В Москве прошла встреча Лаврова и Болтона

Комментируя демарш Трампа по РСМД, Пекин осудил этот шаг. Лавров же обратил внимание на то, что Вашингтон не уведомил официально о своем выходе из очередного международного соглашения, и что в США есть не только сторонники разрыва договора, но и противники.

Стоит отметить, что РСМД — это двусторонний договор между Москвой и Вашингтоном, заключенный еще во времена существования Советского Союза: подписан 8 декабря 1987 года генсеком КПСС Михаилом Горбачевым и 40-м американским президентом Рональдом Рейганом.

Вашингтон не раз огульно обвинял Москву в нарушении РСМД. «Свежее» решение Вашингтона поддержали и в Лондоне. Так, 21 октября британский министр обороны Гэвин Уильямсон поддержал Трампа, заявив:

«Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров призвал «не гадать на кофейной гуще» о выходе США из Договора РСМД

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