Трамп: США выйдут из договора РСМД

Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что США покинут соглашение, после чего будут «разрабатывать вооружения». При этом он отметил, что Вашингтон откажется он разработок, если Россия и Китай пойдут на заключение нового договора.

США выходят из договора из-за нарушения его положений Россией, объяснил Трамп. По его словам, это продолжается много лет, однако прежний глава США Барак Обама почему-то не вёл переговоров на этот счёт и не вышел из соглашения.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не допустит нарушения договора о ядерном оружии и не позволит другим разрабатывать его в то время, когда у США таких возможностей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности действует между Москвой и Вашингтоном с 1988 года. Ранее стало известно, что на выходе США из соглашения настаивает советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

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