Недавно Пентагон получил военный бюджет на 2019 год в размере $674 млрд. В этом событии можно выделить как позитивные, так и негативные стороны. Например, хорошей новостью является то, что впервые за последнее десятилетие законопроект об ассигнованиях на оборону был принят до начала финансового года, который начинается с 1 октября. Своевременное получение бюджета позволит Пентагону более аккуратно и эффективно тратить деньги, пишет Лоуренс Корб в статье для The American Conservative.

Darren Livingston Дэвид Петреус

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Другая хорошая новость заключается в том, что республиканцы конгресса отклонили просьбу президента США Дональда Трампа о замораживании заработной платы для гражданского персонала федерального правительства, вместо этого одобрив повышение заработной платы гражданских сотрудников на 1,9% с 1 января 2019 года. Это обстоятельство позволит Пентагону удержать на своих рабочих местах 730 тыс. гражданских лиц, которые представляют неотъемлемую часть оборонного ведомства и выполняют ряд критически важных функций.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Плохая новость заключается в том, что военный бюджет в реальном выражении превысил военный бюджет времен экс-президента США Рональда Рейгана. Увеличение бюджета основывается на нескольких ошибочных предположениях, которые фактически приведут к подрыву национальной безопасности.

Первое ошибочное утверждение заключается в том, что увеличение расходов на оборону на $133 млрд по сравнению с прогнозируемыми уровнями трех оборонных бюджетов Трампа обусловлено кризисом боевой готовности вооруженных сил США. Однако, до президентских выборов 2016 года бывший директор Центрального разведывательного управления генерал Дэвид Петреус и высокопоставленные представители Пентагона указали, что армия не сталкивается с кризисом боевой готовности. По словам Петреуса, войска находились в отличном состоянии.

Darren Livingston Дэвид Петреус

Кроме того, команда Трампа утверждает, что кризис боевой готовности связан с законом «О контроле за бюджетом» (BCA) от 2011 года, который сократил прогнозируемый уровень расходов на оборону на $403 млрд в течение пяти лет. Тем не менее администрация Трампа игнорирует тот факт, что конгресс фактически пять раз снимал бюджетные ограничения, предоставив Пентагону дополнительно $200 млрд. Команда Трампа также игнорирует то, что Пентагон использовал бюджет «заграничных непредвиденных операций», предназначенный для финансирования боевых действий, чтобы получить еще $200 млрд на расходы, не связанные с войнами в Ираке и Афганистане. Таким образом, закон BCA практически никак не сказался на размере оборонного бюджета Пентагона.

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Более того, конгресс и администрация продолжают недооценивать реальный размер бюджета национальной безопасности и продолжают раздувать бюджет «заграничных непредвиденных операций». Оборонный бюджет в размере $674 млрд включает в себя базовый бюджет в размере $602 млрд и еще $69 млрд для «заграничных непредвиденных операций». Однако, как указывают Тодд Харрисон и Шеймас Дэниелс, оборонный бюджет не включает в себя ряд программ, также связанных с обороной: более $200 млрд, необходимых для обеспечения ветеранов, $92 млрд для финансирования необеспеченных военных пенсионных обязательств (которые раньше являлись частью базового бюджета Пентагона), $24 млрд, предназначенные для погашения расходов, связанных с налогами, а также $21 млрд для министерства энергетики США на обеспечение ядерного арсенала. Получается, что расходы на оборону в 2019 финансовом году превысят $1 трлн.

Кроме того, администрация Трампа продолжает использовать бюджет «заграничных непредвиденных операций» в качестве «черной кассы», это приводит только к увеличению реальной стоимости войн на Ближнем Востоке и в Афганистане, поскольку деньги идут на финансирование расходов, не имеющих никакого отношения к войне. Предполагается, что стоимость обеспечения одного отряда американских солдат в Афганистане увеличится вдвое по сравнению с затратами десятилетней давности.

Помимо всего прочего, конгресс выделяет дополнительные средства на оборону, о которых никто не просил. Недавно конгресс одобрил покупку еще трех прибрежных боевых кораблей (LCS), несмотря на то, что в ВМС США заявили, что кораблей такого типа более чем достаточно. Конгресс также дополнительно выделил средства на покупку еще 16 истребителей F-35, несмотря на то, что в этой программе имеются тысячи недостатков. Также американский парламент выделил дополнительное финансирование на содержание еще 16 тыс. военных, хотя в Пентагоне заявили, что вербовочная кампания провалилась, и он не смог набрать достаточное количество добровольцев.

Acc.af.mil Истребитель F-35

Выделив более $1 трлн на оборону и одновременно сократив налоги, конгресс увеличил дефицит федерального бюджета и размер ежегодных процентных платежей, которые достигли беспрецедентного уровня. В результате в течение десятилетия Соединенные Штаты будут тратить больше средств на выплаты процентов, чем на обеспечение Пентагона. Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмирал Майкл Маллен отметил, что задолженность представляет собой серьезную угрозу для национальной безопасности. Он выступает за постепенное и продуманное сокращение расходов на оборону, чтобы устранить эту проблему.

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Наконец, огромный оборонный бюджет подрывает национальную безопасность, поскольку сигнализирует Пентагону о том, что он и дальше может ежегодно тратить огромные средства на хлам, который ему не нужен, допускать ошибки в бухгалтерии, содержать раздутую бюрократию и не отказывать себе в нецелевом расходовании средств.

Этот раздутый оборонный бюджет в конечном итоге не приведет к укреплению национальной безопасности Соединенных Штатов.