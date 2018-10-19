The Hill: Что именно МАГАТЭ не хочет знать о ядерной программе Ирана?

Александр Белов, , 07:07 — REGNUM

В ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжении Тель-Авива оказалась не только информация о незаконных военных ядерных исследованиях Ирана, но и информация о том, что в распоряжении Тегерана есть склад, на котором хранится ядерное оборудование и материалы. Премьер-министр Израиля потребовал от главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано «немедленно осмотреть этот атомный склад», пока Иран не скрыл все доказательства, пишет Джошуа Блок в статье для американского издания The Hill.

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Однако через неделю после заявления Нетаньяху в МАГАТЭ отклонили его предложение относительно иранского «атомного склада». В заявлении агентства говорилось: «Вся полученная информация, в том числе от третьих сторон, подвергается тщательной проверке и оценивается вместе с другой доступной информацией для проведения независимой оценки».

МАГАТЭ уже не в первый раз упускает возможность начать расследование предполагаемых иранских нарушений, информация о которых предоставляется израильской разведкой. Когда в апреле 2018 года Израиль тайно вывез из Ирана полтонны документов и компакт-дисков, содержащих информацию о ядерной программе Ирана, МАГАТЭ выпустила аналогичное заявление о том, что информация будет тщательно проверена, однако агентство так и не запустило расследование возможных нарушений.

После этого Израиль предоставил часть документов, добытых в Иране, независимым экспертам по оружию и некоторым журналистам. В июле 2018 года в газете The Wall Street Journal появился анализ аспектов ядерной программы Ирана, которые уже были известны МАГАТЭ, а также информация, о «которой международные инспекторы ранее ничего не знали».

Несмотря на то, что МАГАТЭ было поручено следить за тем, чтобы Иран соблюдал ядерное соглашение 2015 года, представители агентства, по крайней мере, дважды признали, что агентство не обеспечило надлежащего контроля за соблюдением ядерного соглашения. В сентябре 2017 года Амано заявил, что у МАГАТЭ нет инструментов для проверки положений, перечисленных в разделе «T» ядерного соглашения, определяющего «деятельность, которая могла бы способствовать разработке ядерного взрывного устройства». Президент Института научных исследований и международной безопасности Дэвид Олбрайт отметил, что подобные заявления МАГАТЭ являются признанием того, что условия «сделки не выполняются на все 100%».

В январе 2016 года экс-президент США Барак Обама заявил, что Иран не сможет никого обмануть, поскольку ядерное соглашение предусматривает «самый всеобъемлющий… режим инспекций, когда-либо применявшийся для контроля за ядерной программой». Таким образом, самым значимым пунктом ядерного соглашения является именно полная гарантия того, что Иран будет его соблюдать. Однако критики отметили, что МАГАТЭ фактически не обладает исчерпывающей информации о ядерной программе Тегерана.

Проведя анализ итогового доклада МАГАТЭ о предыдущей ядерной деятельности Ирана, Олбрайт отметил, что «Иран не предоставил МАГАТЭ исчерпывающую информацию о своей предыдущей деятельности, связанной с ядерным оружием, и не обеспечил надлежащего уровня прозрачности и сотрудничества, необходимого для того, чтобы МАГАТЭ могло завершить свое расследование». Это означает, что МАГАТЭ не получило всю необходимую информацию о ядерной программе Ирана для того, чтобы убедится в том, что ядерная программа была полностью свернута.

Отсутствие исчерпывающей информации о прошлой ядерной деятельности Ирана, его военных объектах, а также ядерных объектах, обнаруженных израильской разведкой, указывает на то, что ядерная сделка не исполняется в полном объеме. Наличие информационных пробелов имеет важное значение, поскольку мы приближаемся к ноябрю, когда администрация президента США Дональда Трампа введет санкции против иранского энергетического сектора, которые могут подорвать экономику Ирана.

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Защитники ядерной сделки утверждают, что Соединенные Штаты делают ошибку, вводя санкции против Ирана, поскольку в МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран соблюдает условия ядерного соглашения. Однако учитывая неспособность МАГАТЭ определить истинный масштаб иранских ядерных амбиций, нельзя утверждать, что агентство может с полной уверенностью подтвердить выполнение ядерной сделки со стороны Тегерана.

Когда Нетаньяху продемонстрировал ядерный архив Ирана, он отметил, что Тегеран хранил всю эту информацию, чтобы использовать ее в будущем. Иными словами, ядерная сделка все же не исключает возможности разработки ядерного оружия, несмотря на все заверения Обамы.

Мы до сих пор много чего не знаем о ядерной программе Ирана. Вероятно, нам так и не удастся получить исчерпывающую информацию, потому что в ядерной сделке слишком много недостатков, а МАГАТЭ не может или просто не хочет устранить имеющиеся проблемы.