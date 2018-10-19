Bloomberg: Военные не смогут спасти угольную промышленность США

Александр Белов, , 07:54 — REGNUM

Американская угольная промышленность, не бойся! Скоро американские военные придут к тебе на помощь. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования военно-морских объектов или других федеральных объектов для открытия экспорта энергетического угля из Великих равнин Вайоминга и Монтаны в страны Восточной Азии, которые остро нуждаются в энергоресурсах, заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, пишет Дэвид Фиклинг в статье для американского издания Bloomberg.

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С теоретической точки зрения подобное решение позволило бы устранить давнюю проблему, с которой угольная промышленность сталкивается в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии: правительства данных штатов блокируют доступ к морским путям, отказавшись от использования угольных терминалов.

Разумеется, Америка обладает необычайно богатыми запасами «черного золота», однако угольная промышленность США рискует оказаться в затруднительном положении, поскольку ее основные клиенты — отечественные генерирующие компании — переключаются на использование природного газа и возобновляемых источников энергии.

Угольные шахты «Северная Антилопа Рошель» и «Черный гром», которые находятся под управлением компаний Peabody Energy и Arch Coal соответственно, являются одними из самых крупных угольных шахт в мире, причем на первой из них добывают около 100 млн метрических тонн угля в год. Однако проблема заключается не только в прибрежных либералах, которые блокируют поставки американского угля азиатским потребителям.

Во-первых, уголь, добываемый в бассейне реки Паудер в Вайоминге, является низкосортным, теплота сгорания которого обычно ниже 5000 ккал/кг. Поэтому нет особого смысла в поставках данного угля в Азию, поскольку австралийский уголь, который импортируют генерирующие компании Японии, Южной Кореи и Тайваня, имеет теплоту сгорания около 6000 ккал/кг и более. Даже более низкоэнергетический индонезийский уголь, импортируемый в Индию и Китай, имеет теплоту сгорания от 5000 ккал/кг до 5500 ккал/кг.

Также нужно учитывать огромное расстояние между Восточной Азией и США, и тот факт, что прежде чем попасть на западное побережье США, уголь из Вайоминга должен преодолеть по железной дороге 1 тыс. 900 километров. Энергетическая информационная администрация США не публикует точных данных о железнодорожных грузовых тарифах, однако вы все же можете представить, сколько будет стоить доставка угля на западное побережье, учитывая то, что доставка одной короткой тонны угля (907 кг) из Вайоминга в Луизиану или Мичиган (примерно одно и то же расстояние) составляет $25−30.

Затем угольным компаниям нужно будет оплатить морские перевозки. Здесь опять нет точной информации о стоимости морских перевозок, потому что морская торговля углем между западным побережьем Северной Америки и странами Азии практически не ведется. Однако, учитывая то, что стоимость морских перевозок между западным побережьем США и странами Восточной Азии (около 5 тыс. 300 морских миль) может обойтись примерно на 50% дороже, чем доставка из портов Хэмптон-Роудс в Роттердам, то стоимость морской доставки одной метрической тонны угля составит примерно $15.

Кроме того, нужно учитывать эксплуатационные расходы, связанные с добычей угля. Например, эксплуатационные расходы компании Peabody Energy составляют всего $10 — это феноменально низкий показатель по мировым стандартам. Однако если вы сложите три перечисленные цифры и накинете сверху несколько долларов на портовые и грузовые сборы, амортизацию и т. д., то доставка одной метрической тонны в главный угольный порт Китая Циньхуандао обойдется примерно в $57.

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Это достаточно печальная картина. Аналогичные затраты индонезийской энергетической группы Adaro Energy Tbk., качество угля которой сопоставимо с качеством угля, добываемым в бассейне реки Паудер, составляют примерно $40 за одну метрическую тонну. Более того, даже несмотря на то, что в среднесрочной перспективе Азия в целом сохранит спрос на энергетический уголь, вполне вероятно, что Китай и Индия будут постепенно переходить на более качественный продукт, чтобы избавить свои города от смога. Таким образом, угольные предприятия Индонезии и поставщики из Вайоминга могут столкнуться с дополнительными проблемами.

Правительства многих стран пытаются предотвратить последствия изменения климата, расширяя использование возобновляемых источников энергии и природного газа, поэтому угольные компании все чаще сталкиваются с сокращением спроса на уголь. Шахты Вайоминга, которые держатся на плаву за счет спроса на отечественном рынке, просто не смогут конкурировать в открытом океане.