Александр Михайлов 11 октября объявил о досрочном сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности курского губернатора был назначен Роман Старовойт — бывший замминистра транспорта, ранее возглавлявший Федеральное дорожное агентство. На новом посту он находится уже неделю. За это время не произошло кадровых перестановок в администрации региона, и жизнь идёт своим чередом. Однако куряне возлагают большие надежды на менеджера-технократа, попутно гадая, чем бывший губернатор займётся после выхода на почётную политическую «пенсию».

Александр Дейнека. Курск. После дождя (фрагмент). 1925

В Курске только и разговоров, что об отставке

Александр Михайлов находился во главе администрации Курской области с 2000 года и вошёл в число «губернаторов-старожилов». Как и его коллег из других регионов, Михайлова регулярно «отправляли» в отставку. Глава региона к таким слухам относился с юмором и даже рассказывал журналистам, что делает «зарубки».

Курские журналисты даже проследили историю «отставок» Михайлова, напомнив читателям также о крупных неудачах его как политика. При этом эксперты отмечали, что чем дольше Михайлов находился у власти, тем более шатким становилось его положение: накапливалась электоральная «усталость», а регион всё сильнее отдалялся от политического тренда на молодых управленцев-технократов.

Kremlin.ru Александр Михайлов

«Прародителями тренда «отправить Михайлова в отставку» в 2011 году выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия»… Могучая четвёрка вышла на центральную улицу города для сбора подписей. Коммунисты и либерал-демократы также грезили выдворить губернатора из Курского края, однако на радикальные способы борьбы с «засильем» Михайлова они не отважились.

Вопреки постоянно курсирующим слухам о скорейшем уходе Александр Николаевич стал своего рода константой среди представителей политический элиты. Несмотря на ежегодные фиаско, которые его буквально преследовали.

В 2012 году политическая экспертная группа совместно с порталом «Политические технологии» составила чертову дюжину губернаторов, у которых не было ни единого шанса на переизбрание. Александр Михайлов оказался в категории «абсолютно неизбираемых губернаторов». В том же году глава региона вляпывался во все антирейтинги.

В 2013 году эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций признали Курскую область под управлением Михайлова как «самую депрессивную». Сам владыка земли Курской оказался «самым невлиятельным губернатором»…

В 2016 году Александра Николаевича признали «рекордсменом по политическому выживанию», — пишет MediaCity.

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Однако в 2018 году слухи об отставке оказались не беспочвенны. Свои посты оставили несколько губернаторов, вместе с Михайловым составлявшие класс «постоянных» глав регионов, и стало понятно, что вероятность такого развития событий в Курской области очень высока.

«Отставку экс-губернатору Курской области Александру Михайлову начали прочить еще весной этого года. Тогда же впервые было произнесено имя Романа Старовойта в качестве преемника. А в Росавтодоре начали активно муссироваться слухи о скором назначении Старовойта в Курскую область.

Pete Markham Золотой парашют

Как рассказывал в марте интервью «Секунде» московский политтехнолог Артем Репринцев, продолжает четко прослеживаться тренд: Минэкономразвития, Ростатом, Минтранс ставят своих людей, проверенных работой в своем аппарате и обладающих успешным опытом административной работы.

— Тренд на обновление кадров будет продолжаться и дальше. Старовойт — выходец из Курской области, и многими может восприниматься не как чужой и засланный, а «свой». Синдром электоральной усталости в области довольно высок, и все события показывают, что следующего срока уже не будет, и желание самого губернатора тут не играет роли. Он системный политик, и если ему скажут, что достаточно, он уйдет, скрепя сердце», — приводит мнение эксперта ИА «Секунда».

Сам Михайлов накануне отставки оставил иронию, с которой почти каждый год отвечал на один и тот же вопрос, и назвал себя «солдатом», подтвердив, что может уйти в любой момент, но не по своей воле:

«Я считаю, что ничего тут неожиданного нет. Компания идет, СМИ её подхватили и муссируют. А если это и состоится, ну, что делать? Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду. Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски. Для меня ничего тут ни нового, ни трагичного нет, — заявил Михайлов каналу 46ТВ.

Перед уходом, вызвав негодование у курян, Михайлов наделил себя дополнительными привилегиями и льготами, подписав соответствующее постановление. В течение года у него останется пост охраны по месту проживания, три года он имеет право пользоваться автомобилями администрации региона, дважды в год вместе с женой бесплатно ездить в Москву, беспрепятственно входить в здание дома Советов и без очереди приходить на личный прием у губернатора. В течение этого срока у него также есть право на погребение за государственный счет.

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Government.ru Дмитрий Козак

«Временно занимающий кресло главы региона высказался в ходе общения с журналистами и о «золотом парашюте» для Александра Михайлова. Роман Старовойт признался, что не готов выкладывать конкретное мнение о решении бывшего губернатора или комментировать реализацию подобных шагов, но назвал его «довольно странным». В любом случае новый руководитель Курской области считает необходимым с уважением относиться к предшественникам, тем более имеющим столь богатый опыт», — сообщил «Курск ТВ».

Губернатор ушёл — да здравствует врио губернатора!

Роман Старовойт занимался бизнесом до того, как начать работу с инвесторами в администрации Санкт-Петербурга — там и началась его политическая карьера. В 2010 году он стал заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в правительстве РФ, а через два года возглавил Росавтодор. Журналисты напомнили, что именно под руководством Старовойта ведомство осуществляло масштабные проекты, которые в то же время вызвали немало критики: подготовка к Олимпиаде в Сочи, строительство Крымского моста и внедрение системы «Платон».

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«Одной из главных его задач стала подготовка объектов к Олимпиаде в Сочи. Эту работу курировал Дмитрий Козак — бессменный зампред правительства в последние 12 лет, занимавший эту должность и при премьере Путине, и при премьере Медведеве. Под руководством Старовойта реализовали сразу десять крупных проектов в дорожном строительстве, включая обход олимпийской столицы и автодорожный мост через реку Сочи.

Aleksandra057 Дом связи на Красной площади в Курске

При Старовойте была внедрена система «Платон» — взимание платы с машин, весящих более 12 тонн, чтобы возместить вред, который грузовики наносят дорожному полотну. Он отвечал и за разработку, и за внедрение системы, вызвавшее массу протестов со стороны дальнобойщиков. Однако остановить новшество им было не под силу, и взимать плату с большегрузов начали с 15 ноября 2015 года», — напоминает Infox.

В доме Советов 12 октября Старовойт заявил, что обновление кадрового состава областной администрации необходимо, но к наследию Александра Михайлова пообещал относиться бережно — в том числе оставив основную часть его команды.

«Есть смысл оставлять костяк команды, однако потребуется, наверное, и некоторое обновление по понятным причинам, это абсолютно разумно. Я понимаю, что буду максимально использовать опыт Александра Николаевича. Мы договорились, что он будет помогать, не покинет Курскую область. И нам совместно удастся привнести новое, добавить дополнительный импульс развитию региона», — цитирует слова Старовойта MediaCity.

Врио губернатора пообещал особое внимание уделить проблемам ЖКХ, социальной сферы и дорожного хозяйства. Это вполне совпадает с ожиданиями курян. Ещё до отставки Михайлова блогеры и СМИ начали работать над «чёрным списком» — перечнем претензий, которые накопились у жителей региона. KurskTV привел результаты исследования политтехнолога Александра Яроша:

«Уже первый вопрос анкеты «Чем вы недовольны в Курске?» показал, что столица Соловьиного края не оправдывает широко разрекламированный областной властью лозунг про «город, устремленный в будущее». Больше всего нареканий у курян вызывает сфера ЖКХ, транспорт, благоустройство города, дороги, безработица и коррупция. На эти проблемы указывают более 80% респондентов.

Цитата из х∕ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

В частности, жители Курска недовольны городской инфраструктурой в целом: освещенностью улиц, состоянием дорог, работой пассажирского транспорта, низким качеством и высокой стоимостью коммунальных услуг. Люди возмущены тем, что уже давно закрыты заводы, а на оставшемся производстве низкие зарплаты. Также опрошенные отметили чрезмерное количество торговых центров в Курске, регулярный снос исторических зданий, поборы в детских садах и школах, отсутствие парков и зон отдыха и т. д.

При этом куряне сетуют, что проблемы носят системный характер и не решаются уже много лет. Причина удручающего состояния областного центра горожане видят в руководстве Курска, а также в кумовстве и непрофессионализме чиновников.

Между тем в Курской области респонденты отметили следующие проблемы: безработица, дороги, строительство свинокомплексов открытого типа рядом с населенными пунктами и заповедником, раздача земли крупным агрохолдингам в ущерб местным фермерам. Опрошенные считают, что районы Курской области предоставлены сами себе, и областная власть их не замечает. Как итог — вымирание деревень и отсутствие каких-либо перспектив у селян.

Иван Абатуров Агитационный щит ЛДПР

Респонденты считают одной ключевых причин удручающего состояния области работу губернатора Александра Михайлова. 70% жителей региона поставили ему оценку «плохо», 19% — «неудовлетворительно», 9% — «удовлетворительно», — пишет издание.

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При этом в регионе явно с интересом следят за тем, какими будут первые политические шаги нового врио губернатора. Сами жители региона уже дали понять, что хотели бы видеть на прежних местах как можно меньше чиновников. Решительных действий ждут от Старовойта и представители парламентских партий:

«К сожалению, как такового знакомства с новым руководителем не состоялось, хотя именно так преподносили это мероприятие организаторы. Пока мы, как обычно, заслушали похвалы в адрес Александра Михайлова, отчеты о якобы достигнутых успехах, прерываемые бурными, продолжительными аплодисментами. Надеемся, что это было последнее, прощальное мероприятие такого формата. Экономика области далеко не в лучшем состоянии. Новому главе предстоит серьезная работа. По мнению нашей фракции, в первую очередь ее стоит начать с серьезного кадрового обновления как на уровне области, так и на уровне муниципальных образований. Фракция ЛДПР готова к конструктивному сотрудничеству, если новый руководитель области планирует серьезные преобразования и ему важна объективная оценка ситуации в регионе», — заявил руководитель фракции ЛДПР Владимир Федоров после того, как Старовойт был официально представлен в регионе.

Есть ли жизнь после Курска

Несмотря на то, что врио губернатора попросил Михайлова не покидать Курскую область, эксперты предполагают, что в ближайшем будущем бывший глава региона может по проверенной схеме занять кресло в Совете Федерации.

«Виталий Богданов, представляющий в Совете Федерации исполнительную власть Курской области, может уступить кресло сенатора экс-губернатору Александру Михайлову. Для назначения его в СФ может быть использована ранее не применявшаяся норма закона, по которой представителем губернатора в верхней палате может стать не проходивший выборы с главой региона областной депутат. Для этого вслед за господином Богдановым от места в СФ должны отказаться два оставшихся члена «губернаторской тройки» кандидатов в сенаторы, с которыми господин Михайлов был избран в 2014 году, а один из депутатов облдумы — уступить экс-губернатору мандат. По данным «Ъ», одной из жертв схемы может стать олимпийская чемпионка по фехтованию и депутат облдумы Евгения Ламонова. Единороссы говорят, что «изучают возможность» трудоустройства господина Михайлова в СФ.

Глава регионального отделения «Единой России» Владимир Иванов подтвердил «Ъ», что партийцы «изучают возможность» трудоустройства Александра Михайлова в СФ.

«Мы пока обсуждаем и смотрим, как законно можно сделать это. У Александра Николаевича выдающиеся управленческие способности и опыт многих лет успешной работы. Другое дело, согласится ли он на это сам. Насколько я знаю, у него есть и другие предложения», — сказал «Ъ» господин Иванов.

Он не стал обсуждать подробности схемы, сославшись на «отсутствие фактов», — сообщил «Коммерсантъ».