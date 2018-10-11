Эксперт: Затянувшийся уход курского губернатора — признак борьбы за пост

Курск, , 16:31 — REGNUM Отставка губернатора Курской области Александра Михайлова не была неожиданной и связана с курсом Кремля на отставки губернаторов, которые либо неэффективны, либо являются долгожителями и своим долгим правлением сформировали «эффект усталости». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил доктор политических наук Владимир Слатинов, комментируя отставку курского губернатора, которая состоялась 11 октября.

«Важно понимать, что и неэффективные губернаторы, например, Жданова из Забайкальского края, и губернаторы, которые сформировали усталость, не только не имели перспектив на переизбрание и, соответственно, давали шансы оппозиции, но и переносили раздражение на федеральный центр. Это в условиях пенсионной реформы, увеличения фискальной нагрузки и падения рейтинга федеральной власти является очень неприятным фактором», — сказал Владимир Слатинов.

При этом Александр Михайлов находился в числе эффективных губернаторов, которые уже «поднадоели» региону.

«Михайлова можно считать эффективным губернатором, потому что за 18 лет его работы регион пришел к устойчивому состоянию. Он не передовик, но он тот самый «крепкий середняк». Об этом, как о некой цели своего правления, не раз говорил Михайлов. Если коротко, то в регионе, особенно в последние годы, совершен аграрный прорыв, очень активно развивается переработка, в области в очень хорошем состоянии находится инфраструктура и социальная сфера, сбалансированные финансы. Меньших успехов область достигла в промышленности, хотя локальные победы здесь тоже есть», — считает Владимир Слатинов, который также отметил отсутствие внутриэлитных конфликтов в регионе.

«Михайлов оставляет область в хорошем состоянии. Другое дело, кому он ее оставляет. Здесь интересная вещь, потому что отставку Михайлова ожидали еще на прошлой неделе, она не состоялась, по всей видимости, здесь идет некая борьба. Всплывали кандидатуры Андрея Варичева, Виктора Карабышева и Андрея Чибиса, который считается ключевой. Но то, что Михайлов не ушел на прошлой неделе, говорит о том, что борьба идет», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По словам политолога, несмотря на неплохое состояние региона, новому губернатору придется решать некоторые проблемы. К примеру, важно будет сработаться с местной элитой. Кроме того, воодушевление от нового губернатора, которое на какое-то время накроет регион, сменится проблемой «аккуратных шагов», которые, с одной стороны, должны не нарушить сложившуюся систему управления, а с другой стороны, ответить запросу на обновление, будет стоять остро, считает Владимир Слатинов. Кроме того, трудностью станет и состояние областного центра, в котором сосредоточено большое число проблем.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Михайлов являлся одним из губернаторов-долгожителей — он возглавлял Курскую область с 2000 года. Слухи о его отставке появлялись периодически в период его работы, в том числе и в 2014 году, когда истекал очередной срок его полномочий. Однако тогда он был переизбран на новый срок, до 2019 года. 11 октября 2018 года глава области официально сообщил об отставке.

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