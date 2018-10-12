Заводы и дороги: какие задачи стоят перед врио курского губернатора

Курск, , 11:45 — REGNUM Перед Романом Старовойтом, который 11 октября был назначен на должность врио губернатора Курской области, стоят три масштабные задачи — решение проблем с инфраструктурой областного центра, поднятие промышленности и обновление кадров. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор политических наук Владимир Слатинов. По его мнению, решение этих задач, одновременно и серьезный вызов для человека, который имеет опыт работы в этих сферах, и исполнение ожиданий жителей региона.

По словам Владимира Слатинова, состояние инфраструктуры в регионе достаточно неплохое, однако эта характеристика не относится к областному центру.

«Состояние инфраструктуры, включая дорожную инфраструктуру дорожного центра, — это первая головная боль для врио губернатора. Дороги, коммуналка, градостроительство и архитектура — эти направления в Курске очень серьезная проблема для региона. Понятно, что это первый объект приложения его усилий, но плюс и существующую инфраструктуру в регионе надо поддерживать. Но все-таки особое внимание — областному центру», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Вторая задача — обновление промышленной политики, которая, по словам эксперта, не была сильным местом администрации бывшего губернатора Александра Михайлова. Несмотря на все достижения в сельском хозяйстве, промышленная политика всегда была объектом критики.

«Утрачены многие производства, в том числе в Курске. Да, появились новые, но это несколько десятков и это в основном средние производства, а каких-то крупных проектов, в том числе и в Курске, не было. Среди жителей города есть четкое мнение, что промышленность развалена, заводы закрыты. Это серьезная проблема. Поэтому среди задач — привлечение инвесторов и перезагрузка промышленности, открытие новых производств в областном центре и рядом. Это действительно очень серьезный вызов для Романа Старовойта, но это и то, чего от него будут ждать».

Третья задача относится к кадровой политике в регионе. По мнению Владимира Слатинова, Александр Михайлов был сторонником консервативной политики, сейчас все ведущие позиции в регионе заняты очень возрастными людьми, с которыми экс-глава области разговаривал на одном языке.

«Насколько я знаю, уже сформировалась элита чиновников и бизнесменов, которая очень хотела бы занять ведущие позиции и очень ждала нового руководителя именно для того, чтобы сейчас для них открылись карьерные лифты. Поэтому третьей важнейшей задачей для Романа Старовойта будет открытие этих карьерных лифтов для тех людей, которые будут помогать ему в реализации задач. Тут, конечно, интересно, как он будет соотносить приход своей команды и с опорой на местные кадры. Что-то мне подсказывает, что он не будет массово импортировать сюда варягов. Тем более, если он сейчас откроет карьерные лифты для средней региональной элиты, он получит серьезную поддержку», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 11 октября бывший губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку. На должность врио губернатора был назначен Роман Старовойт, занимавший до этого должность руководителя Федерального дорожного агентства. При этом 28 сентября, за несколько недель до назначения врио губернатора, он получил пост заместителя министра транспорта РФ.

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