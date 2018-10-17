Помимо названия, новое соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой практически ничем не отличается от предыдущего Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Однако статья 32.10, вошедшая в соглашение между США, Канадой и Мексикой (USMCA), может иметь далеко идущие последствия. USMCA требует от стран-участников получить одобрение от других членов в случае, если они инициируют торговые переговоры с так называемой нерыночной экономикой. Под «нерыночной» экономикой почти наверняка следует понимать Китай. Если, например, Канада начнет торговые переговоры с Китаем, она должна будет показать полный текст предполагаемого соглашения США и Мексике. Если Вашингтону или Мехико не понравится текст соглашения, они могут в одностороннем порядке вывести Канаду из USMCA, пишет Ной Смит в статье для издания Bloomberg.

Heraldry США, Канад и Мексика

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Маловероятно, что данную статью когда-либо применят, однако она почти наверняка охладит торговые отношения между Китаем, Канадой и Мексикой. Поставленные перед выбором между огромной китайской экономикой и США, соседи Соединенных Штатов будут вынуждены сделать выбор не в пользу КНР. Это всего лишь одно из проявлений торговой войны Трампа против Китая. Хорошо, что Трамп понимает, что односторонних усилий будет недостаточно для того, чтобы заставить Пекин пойти на уступки по таким вопросам, как защита интеллектуальной собственности и промышленные субсидии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Экспортные рынки КНР очень разнообразны. Если Трамп заблокирует торговлю между США и КНР, Пекин может просто нарастить свой экспорт на другие рынки. Это привело бы к укреплению связей между КНР и остальным миром, а также подорвало бы глобальное влияние экономики США. Вашингтон смог бы нанести кратковременный торговый удар по КНР, но столкнулся бы с процессом переноса экономического центра мира.

Поэтому для того, чтобы сразиться с КНР, Трампу нужна банда. Эта банда не должна ограничиваться только Северной Америкой. К ней должны присоединиться европейские страны и восточноазиатские государства, однако проблема в том, что Вашингтон не сможет их запугать так же, как Канаду и Мексику, поскольку их экономические связи с США не так сильны. Для того, чтобы такие страны, как Южная Корея, Германия, Индия и Япония присоединились к торговому фронту под руководством США, Вашингтону потребуется продуманная политика «кнута и пряника».

У экс-президента США Барака Обамы была пара мыслей относительно того, как заманить перечисленные страны в объединенный торговый фронт. Обама стремился включить США в Транстихоокеанское партнерство (TPP) со странами Азии и Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство (TTIP) с европейскими странами. Оба партнерства сформировали бы крупные торговые блоки, которые включали бы в свой состав США, но исключали бы присутствие Китая. Эти торговые соглашения увеличили бы уровень интеграции США с другими странами, также они привели бы к политическому объединению стран в естественный блок, который мог бы вести переговоры с КНР по поводу его сомнительных торговых практик.

U.S. Air Force Барак Обама

Однако Трамп объявил о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Многие эксперты заявили о том, что Трамп сделал роскошный подарок КНР. Отказавшись от лидерства в Восточной Азии, США подтолкнули региональные страны к заключению отдельных сделок с КНР. Выход из Транстихоокеанского партнерства означает, что Трампу удастся привлечь гораздо меньше союзников для борьбы с Китаем.

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Есть несколько признаков, указывающих на то, что Трамп может изменить свою позицию относительно Трансатлантического торгово-инвестиционное партнерства. После приостановления переговоров с ЕС по TTIP Трамп достигнул торгового перемирия с ЕС в июле 2018 года. Похоже, что TTIP удастся сохранить в той или иной форме, возможно, так же просто поменяют название, как и в случае с НАФТА. Трамп также высказал идею о том, что США могли бы вернуться в Транстихоокеанское партнерство.

Желание Трампа сохранить НАФТА практически в неизменном виде и возобновить торговые переговоры с ЕС обнадеживает. Азия может стать следующей. В борьбе за получение более выгодной позиции для переговоров с Китаем Трамп мог бы получить мощное торговое оружие, если бы США присоединились в обновленной версии Транстихоокеанского партнерства.